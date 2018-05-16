Венки, кружево, вышивка: история свадебной моды на Буковине

Живые цветы, кружево и фата - как праздновали свадьбу в буковинском селе Волока в разные времена.

Копірайт зображення ВВС Image caption Свадьба в селе Волока в разные годы ХХ века

В буковинском селе Волока почти каждая семья занимается пошивом свадебных платьев. Сейчас здесь работают около трех сотен малых и крупных предприятий по изготовлению свадебной одежды, которые ориентированы как на внутренний рынок, так и на внешний.

Основателем локального свадебного бизнеса, согласно местной легенде, была мастер Брандуша Попович. В дефицитные 70-е годы женщина изготавливала свадебные цветы и фату для невест из обычной тюли.

Копірайт зображення ВВС Image caption Из этого дома берет свое начало история свадебной моды села Волока, здесь работала Брандуша Попович, рассказывает ее невестка Феличия

Бизнес развился, к нему присоединились другие жители села.

"Сегодня половина всех невест мира выходит замуж в платьях из Волоки", - уверяет председатель сельсовета Волок Валентин Глопин. Местные называют Волоку свадебной столицей Украины.

Невестка Брандуши Феличия Попович, которая также занимается изготовлением свадебных нарядов, собрала уникальную коллекцию архивных свадебных фотографий ХХ века. В ней представлены снимки свадеб жителей ее родной деревни.

Копірайт зображення ВВС Image caption Самый старый снимок коллекции - свадьба в Волоке, начало ХХ века

Невеста - в вышитом буковинском костюме. Помимо фаты на голову девушки надет венок, юбка украшена кружевной окантовкой.

Копірайт зображення ВВС Image caption Волокские молодожены, конец 1960-х годов ХХ века

На фото - изготовленные в Волоке свечи и бутоньерки из живых цветов. Фата невесты украшена, по местной традиции, деньгами.

Все люди, изображенные на фотографиях, - местные жители, облаченные в свадебную одежду, созданную в Волоке. Многих из них Попович знает лично.

Копірайт зображення ВВС Image caption Свадьба в Волоке, начало 50-х годов

Почти все гости свадебной церемонии, изображенные на этом фото, одеты в буковинские национальные костюмы. Рядом с молодыми сидят свидетели, в руках они держат украшенные посохи. Маленькой девочке в первом ряду справа - сейчас 70 лет.

Копірайт зображення ВВС Image caption 16-летняя невеста Елизавета пригласила отца на прощальный белый танец. Состоялось это событие 55 лет назад

Самый старый снимок коллекции был сделан 100 лет назад, один из последних - 35.

Копірайт зображення ВВС Image caption Фотоколлаж свадьбы 1983 года. Одежда на фото - настоящая, изменено только лицо невесты

Это - единственный фотоколлаж в коллекции. На нем - свадьба, которая состоялась в 1983 году.

Копірайт зображення ВВС Image caption Фото из свадебного салона в Черновцах

В таких платьях вступают в брак невесты на Буковине сегодня. В Волоке шьют десятки моделей и фасонов платьев, продают ткани и кружево.

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