Венки, кружево, вышивка: история свадебной моды на Буковине
Живые цветы, кружево и фата - как праздновали свадьбу в буковинском селе Волока в разные времена.
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В буковинском селе Волока почти каждая семья занимается пошивом свадебных платьев. Сейчас здесь работают около трех сотен малых и крупных предприятий по изготовлению свадебной одежды, которые ориентированы как на внутренний рынок, так и на внешний.
Основателем локального свадебного бизнеса, согласно местной легенде, была мастер Брандуша Попович. В дефицитные 70-е годы женщина изготавливала свадебные цветы и фату для невест из обычной тюли.
Бизнес развился, к нему присоединились другие жители села.
"Сегодня половина всех невест мира выходит замуж в платьях из Волоки", - уверяет председатель сельсовета Волок Валентин Глопин. Местные называют Волоку свадебной столицей Украины.
Невестка Брандуши Феличия Попович, которая также занимается изготовлением свадебных нарядов, собрала уникальную коллекцию архивных свадебных фотографий ХХ века. В ней представлены снимки свадеб жителей ее родной деревни.
Невеста - в вышитом буковинском костюме. Помимо фаты на голову девушки надет венок, юбка украшена кружевной окантовкой.
На фото - изготовленные в Волоке свечи и бутоньерки из живых цветов. Фата невесты украшена, по местной традиции, деньгами.
Все люди, изображенные на фотографиях, - местные жители, облаченные в свадебную одежду, созданную в Волоке. Многих из них Попович знает лично.
Почти все гости свадебной церемонии, изображенные на этом фото, одеты в буковинские национальные костюмы. Рядом с молодыми сидят свидетели, в руках они держат украшенные посохи. Маленькой девочке в первом ряду справа - сейчас 70 лет.
Самый старый снимок коллекции был сделан 100 лет назад, один из последних - 35.
Это - единственный фотоколлаж в коллекции. На нем - свадьба, которая состоялась в 1983 году.
В таких платьях вступают в брак невесты на Буковине сегодня. В Волоке шьют десятки моделей и фасонов платьев, продают ткани и кружево.
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