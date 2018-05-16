Лобстер с "пилой": ученые обнаружили новые виды глубоководных жителей

  • 16 мая 2018

Эти ранее неизвестные живые существа были обнаружены в еще неизведанных водах возле индонезийского острова Ява.

  • Краб SJADES 2018

    Исследуя неизведанные глубины близ индонезийского острова Ява, сингапурские и индонезийские ученые обнаружили более десятка новых видов морских существ, включая этого оранжевого краба

  • Краб SJADES 2018

    Команда из 31 ученого собрала более 12 тысяч биологических видов во время экспедиции. Среди них оказался этот краб, которому ученым еще предстоит дать имя

  • Краб SJADES 2018

    Экспедиция вела работы возле юго-западного побережья Явы. Там же ученые обнаружили вот этого краба - он и несколько его родственников сжимали клешнями водные лилии

  • Трубний черв'як SJADES 2018

    В целом ученые подняли с морской глубины более 800 различных видов живых существ - креветок, рыб, губок и моллюсков. Среди них был этот трубный червь длиной 6 см

  • морской огурец SJADES 2018

    Команда отправилась в экспедицию в конце марта из Джакарты. В их "улове" оказался морской огурец, который может плавать с помощью выступов, расположенных под его ртом

  • Кальмар SJADES 2018

    Среди новых видов - кальмар, у которого один глаз больше другого ...

  • Лобстер SJADES 2018

    ... и вот этот лобстер - слепой, но "вооруженный" "пилой". Его назвали Thaumastocheles Massonktenos ...

  • Морская губка SJADES 2018

    ... а также вот эта морская губка, известная также как морской тюльпан, которая цепляется за морское дно с помощью очень длинных нитей

  • осьминог SJADES 2018

    Ученые выловили из глубин этого осьминога. Его назвали осьминог Дамбо - по имени диснеевского персонажа

  • Краб SJADES 2018

    Один из исследователей - профессор Дуи Листьо Раха из Индонезийского института науки назвал находки "потрясающими" и выразил надежду, что время второй экспедиции ученым повезет не меньше

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