Лобстер с "пилой": ученые обнаружили новые виды глубоководных жителей
Эти ранее неизвестные живые существа были обнаружены в еще неизведанных водах возле индонезийского острова Ява.
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SJADES 2018
Исследуя неизведанные глубины близ индонезийского острова Ява, сингапурские и индонезийские ученые обнаружили более десятка новых видов морских существ, включая этого оранжевого краба
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SJADES 2018
Команда из 31 ученого собрала более 12 тысяч биологических видов во время экспедиции. Среди них оказался этот краб, которому ученым еще предстоит дать имя
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SJADES 2018
Экспедиция вела работы возле юго-западного побережья Явы. Там же ученые обнаружили вот этого краба - он и несколько его родственников сжимали клешнями водные лилии
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SJADES 2018
В целом ученые подняли с морской глубины более 800 различных видов живых существ - креветок, рыб, губок и моллюсков. Среди них был этот трубный червь длиной 6 см
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SJADES 2018
Команда отправилась в экспедицию в конце марта из Джакарты. В их "улове" оказался морской огурец, который может плавать с помощью выступов, расположенных под его ртом
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SJADES 2018
Среди новых видов - кальмар, у которого один глаз больше другого ...
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SJADES 2018
... и вот этот лобстер - слепой, но "вооруженный" "пилой". Его назвали Thaumastocheles Massonktenos ...
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SJADES 2018
... а также вот эта морская губка, известная также как морской тюльпан, которая цепляется за морское дно с помощью очень длинных нитей
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SJADES 2018
Ученые выловили из глубин этого осьминога. Его назвали осьминог Дамбо - по имени диснеевского персонажа
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SJADES 2018
Один из исследователей - профессор Дуи Листьо Раха из Индонезийского института науки назвал находки "потрясающими" и выразил надежду, что время второй экспедиции ученым повезет не меньше