Реклама лекарств: что хочет запретить Минздрав

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Во время финала Евровидения в перерыве между выступлениями украинским зрителям активно показывали рекламу лекарственных средств. И это - типичная ситуация для телевизионного прайм-тайма.

По данным Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, реклама лекарств и диетических добавок занимает почти треть рекламных эфиров на национальных телеканалах.

"Реклама - плохой советчик. Особенно, когда это реклама лекарств, а ее видит не специалист, а человек, который ищет способ легкого и мгновенного выздоровления", - заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун и рассказала об инициативе министерства - ограничить рекламу лекарственных средств.

В Минздраве разработали новый законопроект, который может изменить ситуацию с рекламой лекарств в Украине. Какую рекламу предлагают запретить и каковы перспективы этих изменений, разбиралась ВВС News Украина.

Что сейчас можно рекламировать, а что - нет

По действующим законам, в Украине можно рекламировать только те средства, которые имеют обязательный сертификат и отпускаются без рецепта.

Также их не должно быть в списке запрещенных лекарственных средств, который утверждает МОЗ.

Рекламировать лекарства, отпускаемые по рецепту, запрещено.

В целом рынок рекламы в Украине регулируют почти 10 различных законов и подзаконных актов.

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Что хотят запретить

Законопроект, который предлагает Минздрав, не так радикален и не собирается запретить всю рекламу лекарств, а только ввести ряд ограничений.

Так, по новой инициативе, хотят запретить рекламу целительства и нетрадиционной медицины.

Копірайт зображення youtube.com Image caption Скриншот рекламы лекарственного средства при участии актера Николая Луценко

Если новый закон утвердит Верховная Рада, к рекламе препаратов запретят привлекать известных людей, актеров и медработников. Например, под запрет может попасть ролик с рекламой средства от диареи от актера Николая Луценко, известного по программе "Миколина погода".

Кроме того, под запрет, согласно этому документу, попадет формулировка, что "лекарства предназначены исключительно для лечения детей". А само содержание рекламы должно соответствовать инструкции по применению лекарственного средства.

Отдельно предлагают разработать порядок рекламы лекарств, которая будет направлена ​​на врачей.

Функции контроля и мониторинга за содержанием рекламы планируют закрепить за Минздравом.

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За нарушение должны ввести штрафы. Право применять их получит Нацсовет по телевидению и радиовещанию (НТКУ) - в размере 5% от лицензионного сбора за одно нарушение. Кроме того, санкции смогут применять Госпродпотребслужба и Антимонопольный комитет.

О новой инициативе Минздрав объявил в среду, 16 мая, и вскоре собирается представить законопроект медицинскому сообществу и фармпроизводителям.

Предыдущие попытки

Изменить ситуацию с рекламой лекарств и усовершенствовать законодательство пытаются уже не первый год.

В действующем законе "О рекламе" уже есть четкие ограничения по информации о лекарствах, но этим довольно часто пренебрегают, заявлял еще год назад, рассказывая о проблемах на рынке рекламы, заместитель министра здравоохранения Роман Илык.

В Минздраве и в НТКУ соглашались с тем, что несмотря на все законодательные аспекты, нет четкого механизма контроля за рекламой лекарств, и рынок перенасыщен недобросовестной рекламой.

Эксперты обеих этих ведомств отмечали, что единого органа, который должен контролировать и выявлять нарушения в рекламе лекарств, не существует.

В Верховной Раде еще три года назад зарегистрировали законопроект о запрете на рекламу лекарств, но до сессионного зала он так и не дошел: в 2016 году его отклонил комитет по вопросам здравоохранения.

Кто против

Лекарства - самый большой сегмент рекламного рынка на телевидении Украины, годовые объемы которого оцениваются в миллиарды гривен.

И телевизионщики, и фармакомании еще три года назад критиковали идею запретить рекламу лекарств. Они прогнозировали возможное повышение цен на лекарства и падение продаж.

Новые инициативы фармкомпании пока не комментируют.

"Закон необходимо проработать, и тогда можно будет давать комментарии", - заявили ВВС News Украина в одной из крупнейших фармацевтических компаний Украины "Фармак".

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