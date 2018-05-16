Битва за Вирунгу: люди жертвуют собой, чтобы спасти горилл

Копірайт зображення Getty Images Image caption В лесах "Вирунги" сосредоточена четверть мировой популяции горных горилл, которым угрожает исчезновение

В сердце Африки, на границе Демократической республики Конго и Уганды, находятся вулканические горы Вирунга. Здесь расположен один из самых удивительных национальных парков Африки, созданный еще королем Бельгии в 1925 году.

Попасть сюда - мечта многих туристов, которые хотят увидеть нетронутую природу Африки и местных животных в их естественной среде.

Люди со всего мира едут сюда несмотря на все угрозы, которые могут подстерегать иностранца в нестабильной африканской стране.

В лесах на территории парка "Вирунга" живет самая большая популяция горных горилл, которых в природе осталось не более тысячи.

Последние 20 лет битва за сохранение этого вида превратилась в смертельный бой между рейнджерами, которые охраняют парк, и местными боевиками и горнодобывающими компаниями, заинтересованными в природных ресурсах района.

Несколько дней назад "Вирунга" подверглась серьезному удару после похищения боевиками двух британских туристов.

При попытке их освобождения погибла рейнджер парка. Туристов впоследствии освободили живыми и невредимыми, но будущее парка оказалось под угрозой.

Эти события заставили руководителя парка - бельгийского принца Эммануэля де Мерода - объявить о временной приостановке туристических путешествий, чтобы не подвергать опасности туристов.

Это означает, что парк не сможет зарабатывать деньги, необходимые для защиты этого объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО от последствий беззакония, охватившего регион в 1990-х годах.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Попасть в "Вирунгу" - мечта тысяч туристов. Однако самому национальному парку до сих пор грозит уничтожение

Принц и рейнджеры против боевиков и горнодобывающих компаний

С 1990-х годов на востоке Демократической республики Конго периодически вспыхивают боевые действия и восстания, что поставило под угрозу существование парка "Вирунга", занимающего территорию в 7800 квадратных километров.

Боевики из различных группировок заходят на территорию парка и убивают животных ради развлечения или для еды. В результате количество особей некоторых видов существенно сократилось.

"Вирунга ужасно пострадала: браконьерство уничтожило большие популяции млекопитающих в парке, была уничтожена инфраструктура, погибло много рейнджеров, конголезское управление дикой природы постепенно утратило контроль над "Вирунгой", а ЮНЕСКО изменило статус объекта Всемирного наследия на "находится под угрозой", - говорится на сайте национального парка.

Несколько лет назад казалось, что парку конец.

Копірайт зображення EPA Image caption Убиты боевиками в национальном парке "Вирунга" гориллы

"В течение последних 25 лет работники парка пережили почти непрерывную серию испытаний, начиная с кризиса беженцев из геноцида в Руанде в 1994 году (люди из Руанды бежали от резни на территорию большого Конго, вслед за ними шли руандийские боевики - Ред.), что повлекло серьезное разрушение лесов и распространение вооруженных повстанцев в парке. До конца 2008 года казалось, что с "Вирунгой" покончено", - отмечается на сайте.

В 2007 году несколько стран региона, в частности Демократическая республика Конго, подписали соглашение о сохранении горилл и среды их обитания. А в августе 2008 года директором национального парка "Вирунга" был назначен бельгийский принц Эммануэль де Мерод.

48-летний мужчина публично не использует свой титул, и более известен как ученый-антрополог и активист сохранения национальных парков в Африке. Он стал первым иностранцем во главе парка "Вирунга".

Национальному парку удалось привлечь доноров, рейнджеров начали обучать бывшие военные спецподразделения европейских армий.

Однако хаос и периодическое отсутствие государственной власти на востоке Демократической республики Конго не позволили реализовать все планы по его развитию.

Копірайт зображення AFP Image caption Принц Эммануэль де Мерод и рейнджеры "Вирунги"

Не меньший вред нанесла заинтересованность одной из горнодобывающих компаний в залежах на территории национального парка полезных ископаемых, в частности нефти.

История о попытках подкупить рейнджеров парка, чтобы получить доступ к его недрам, показана в документальном фильме "Вирунга" Орландо фон Айнзиделя, вышедшем на экраны весной 2014 года.

Один из рейнджеров, Родриг Катембо, разместил на теле видеоаппаратуру, чтобы показать деятельность местных дельцов всему миру. Видеозапись попыток подкупа он передал авторам фильма.

Реакция на Западе на фильм была очень бурной. Его выдвинули на "Оскар" за лучший документальный фильм. Через некоторое время горнодобывающей компании пришлось отказаться от своих планов по добыче нефти.

Этому предшествовало покушение на Эммануэля де Мерода. Его автомобиль в апреле 2014 года попал в засаду, он получил четыре пулевых ранения в живот и ноги.

Де Мерод возвращался от прокурора, которому передал информацию об угрозе незаконной добычи нефти в национальном парке.

Сейчас, по словам де Мерода, на территории национального парка и в прилегающих районах находятся примерно 1,5-2 тысячи боевиков, сражающихся за контроль над богатыми ресурсами региона.

Они нелегально ловят рыбу, убивают животных, рубят деревья, а также убивают, насилуют и похищают местных жителей и иностранцев.

"Торговля природными ресурсами в прошлом году оценивалась на сумму более 170 млн долларов, из них группы боевиков получили 47 млн ​​долларов. Это масштабы того, чему противостоят рейнджеры", - сказал де Мерод программе BBC Newsday.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Различные повстанцы, как эти боевики из группировки М23 в 2012 году, периодически вторгаются на территорию национального парка и убивают животных

Почему туристы пытаются попасть в парк несмотря на все опасности

Во время пика гражданской войны в Конго туристические поездки в национальный парк прекратили, и возобновили лишь в 2014 году.

После похищения британских туристов 11 мая Эмануэль де Мерод объявил, что вынужден закрыть доступ в "Вирунгу" для путешественников.

"Мы будем продолжать ограничения на посещение парка туристами, пока не сможем обеспечить безопасность посетителей. Это будет длительным процессом, и это будет трудно, очень трудно, в финансовом плане, но иначе нельзя", - отметил де Мерод.

Поступления от туристов обеспечивают примерно 2 млн долларов из годового бюджета национального парка, который составляет около 9 млн долларов.

"Большая часть нашего финансирования поступает от Фонда Баффета и Европейского Союза", - сообщил руководитель национального парка в блоге National Geographic в прошлом году.

Для многих туристов пребывание в парке "Вирунга" с его лесами, саваннами, лавовыми равнинами, болотами, великолепными долинами, действующими вулканами и ледниковыми вершинами гор Рувензори - это незабываемые впечатления.

Как написал один из туристов на сайте путешественников: "Я поднялся на восемь вулканов во время моей поездки в Конго, но Ньямлагира и Ньирагонго (местные вулканы. - Ред.) были на голову выше".

Копірайт зображення AFP Image caption Вулканы - еще одна достопримечательность "Вирунги"

Кроме того, в парке живет четверть из 880 горных горилл, оставшихся в природе, и 2500 бегемотов, живущих на берегу озера Эдварда и в трех реках парка.

Информация о ситуации в парке широко распространяется на Западе.

"Вирунгу" поддерживает британская королевская семья через Royal Foundation, благотворительный фонд герцога и герцогини Кембриджских и принца Гарри.

Цены на посещение парка достаточно высоки: 400 долларов за разрешение на пеший поход к участкам обитания горных горилл, а при проживании в отеле - не менее 300 долларов в день.

Однако, это намного дешевле, чем в соседней Руанде, где в прошлом году цены на посещение национального парка повысились до 750-1500 долларов.

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Вирунга" также страдает из-за нелегальной добычи древесного угля, за которым приходят в национальный парк

Несмотря на то, что Министерство иностранных дел Великобритании не рекомендовало ехать в Вирунгу еще до последнего похищения людей, незабываемые впечатления привлекают путешественников.

И вряд ли кто-то покидает парк разочарованным.

"Восхождение на вулкан было удивительным - это был долгий путь, но невероятные пейзажи с самой вершины того стоили, - вспоминает один из авторов на сайте для путешествий. - Однако для меня главным впечатлением, безусловно, было путешествие к ареалу горилл. Попасть туда было сложно, поскольку пришлось много продираться через джунгли, но это было очень весело. Поскольку нас было всего шестеро, этот опыт был действительно интимным, и мы смогли подойти очень близко к гориллам".

Сохранить парк - важнее жизни

Копірайт зображення Virunga National Park Image caption Рэйчел Масика Барака - восьмая жертва среди рейнджеров "Вирунги" в этом году

25-летняя Рэйчел Масика Барака стала первой женщиной-рейнджером, убитой в парке. Она пыталась защитить британских туристов Бетан Дэвис и Роберта Джести, похищенных на прошлой неделе - вероятно, с целью получения выкупа.

Чиновники отказались сообщить, как в итоге удалось освободить туристов и задержать их похитителей.

"Она была одной из 26 женщин-рейнджеров парка и была очень предана делу, демонстрируя настоящую храбрость в своей работе", - вспоминает Эммануэль де Мерод.

Барака стала восьмой жертвой среди рейнджеров "Вирунги", убитых в этом году.

В апреле пять рейнджеров и их водителя застрелили в засаде. В преступлении подозревают местных боевиков.

Копірайт зображення Bethan Davies and Robert Jesty Image caption Британских туристов Бетан Дэвис и Роберта Джести, вероятно, похитили для получения выкупа

С 1925 года в парке погибли 175 рейнджеров.

Но для рейнджеров сохранение парка от уничтожения намного важнее собственной жизни.

"В конце концов, нас строго осудят, если мы просто будем стоять и не вмешиваться, когда парк исчезает", - отметил один из них в видеозаписи о "Вирунге".

Эмануэль де Мерод отмечает, что каждый из 500 рейнджеров парка хорошо обучен защищать туристов.

"Всех наших рейнджеров, которые заботятся о посетителях, обучают европейские инструкторы из спецподразделений", - цитирует его National Geographic.

Копірайт зображення Getty Images Image caption На территории "Вирунги" действует реабилитационный центр для раненых горилл

Эмануэлю где Мероду есть чем гордиться - он воспитал сильный дух товарищества среди рейнджеров.

"Даже если это, пожалуй, является одним из самых опасных рабочих мест на планете, ни один рейнджер не ушел из рейнджерского корпуса. Им удалось сделать одно из величайших достижений в современной природоохранной деятельности - это не только защита горных горилл, но также восстановление популяции горилл, которая увеличилась в четыре раза с 1985 года", - отмечает руководитель "Вирунги".

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