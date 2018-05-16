Нарушения в работе внутренних часов влияют на психику - ученые

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Нарушения в работе внутренних биологических часов повышают риск психических расстройств, утверждают ученые.

Внутренние часы "тикают" практически в каждой клетке организма. Также они влияют на ежедневные ритмы работы тканей тела.

Исследование, опубликованное в издании Lancet Psychiatry, в котором приняли участие 91 тыс. человек, связывает нарушения в работе внутренних часов с депрессией, биполярным расстройством и другими проблемами.

Ученые из университета Глазго, проводившие исследование, говорят, что его результаты должны насторожить современное общество, которое все больше удаляется от жизни по природным ритмам.

Хотя в исследовании не рассматривали напрямую влияние телефонов, один из ученых - профессор Дэниэл Смит из университета Глазго - заявил в комментарии программе Today на BBC Radio 4, что вполне вероятно, что многие люди имеют нарушения внутренних часов именно из-за использования мобильных устройств ночью.

"Я лично выключаю свой мобильный телефон перед 22:00, ведь очевидно, что мы не эволюционировали для заглядывания в экраны в то время, когда должны спать", - заявил он.

Люди, которые участвовали в исследовании, носили датчики активности, которые считывали, насколько нарушены их биологические часы. Те, кто вел активную жизнь ночью, вошли в группу людей с такими нарушениями.

Для них риски диагностирования нарушений настроения были на 6-10% выше, чем у людей с более естественной дневной активностью.

"Это не слишком большая разница. Но нас поразило, насколько четко она прослеживается во многих интересных результатах", - говорит профессор Смит.

Исследование выявило у людей с нарушениями внутренних часов высокий уровень общего депрессивного расстройства, биполярного расстройства, более частые случаи чувства одиночества, несчастливости и нестабильного настроения.

В то же время, исследователям не удалось установить, были ли нарушения в работе внутренних часов причиной психических расстройств или же одним из их симптомов.

Суточные ритмы

Внутренние часы очень сильно влияют на то, как работает все тело.

Настроение, уровень гормонов, температура тела и метаболизм - все они работают по дневным ритмам.

"Это исследование говорит нам, что внутренние часы очень важны в изменении настроения, и они должны иметь больший приоритет в изучении того, как мы организуем наше общество", - говорит профессор Смит.

В исследовании ученые использовали данные британского исследовательского проекта Biobank, хотя стоит отметить, что многие его участники - люди уже преклонного возраста.

"Такие популяционные исследования не идеальны для изучения причин психических заболеваний, учитывая, что 75% случаев таких заболеваний происходят в возрасте до 24 лет", - отмечает доктор Айден Доэрти из Оксфордского университета.

В то же время он добавляет, что исследование ученых из Глазго указывает на необходимость проведения подобных исследований "среди подростков и молодежи, которые могут помочь изменить наше понимание причин и последствий, а также для предупреждения и лечения психических заболеваний".

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