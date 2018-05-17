Копірайт зображення Getty Images Image caption Китайские пары при расставании все чаще решают не только моральные, но и материальные вопросы

В мае в полицию города Ханчжоу на востоке Китая поступил звонок: персонал одного из баров сообщил, что обнаружил подозрительный чемодан.

Внутри была крупная сумма денег - два миллиона юаней наличными (более 314 тысяч долларов). Полиция установила владельцев чемодана и известила их о находке.

Вскоре в местный участок явилась молодая пара. Выяснилось, что молодой человек и девушка встретились, чтобы подвести черту под своими отношениями. А в чемодане была компенсация за роман, который закончился разрывом.

"Отступные за расставание" запросила девушка. Молодой человек принес в бар чемодан, озвучил сумму и ушел. Но его бывшей спутнице показалось, что внутри "не хватает несколько миллионов", поэтому она покинула бар, не притронувшись к деньгам, пишет китайское издание Global Times.

Между ними все кончено. Кто платит?

В последние годы "отступные за расставание" стали в Китае распространенной практикой. Такую опцию используют пары, которые долго были вместе, но так и не вступили брак, а значит, не могут пройти через официальный раздел имущества.

Платит отступные тот партнер, который решил разорвать отношения. Одни пары подходят к определению суммы прагматично: исходя из того, сколько времени пара была вместе, сколько денег потратил каждый из партнеров и сколько сил приложил, чтобы поддерживать союз. Другие же могут попытаться оценить не только материальные издержки, но и эмоциональный ущерб от разрыва.

Копірайт зображення AFP Image caption Кто будет платить, когда закончатся романтические отношения? Чаще это бремя ложится на мужчин

"Отступные за расставание" обычно платят мужчины, которые выступают инициаторами разрыва и компенсируют оставленной спутнице горечь расставания. Возможно, это объясняется и тем, что мужчин в стране гораздо больше, чем женщин.

Но все чаще и женщины считают для себя приемлемым компенсировать партнеру определенную сумму, учитывая, что именно мужчина в Китае традиционно платит за походы в ресторан и тратится на подарки.

Некоторые китайские СМИ полагают, что "отступные за расставание" - это пример того, как современные китайцы применяют правила рыночных отношений к отношениям романтическим.

Впрочем, есть мнение, что отступные - не новое веяние, а отголосок прежних времен, когда женщины в Китае находились в большей финансовой зависимости от мужчин, а романтические отношения воспринимались не самостоятельно, а лишь как прелюдия к брачному союзу. Так, полагает местная пресса, отступные помогут скрасить расставание женщинам в возрасте, которые особенно сожалеют об упущенных возможностях.

Договориться полюбовно

Речь может идти как о небольших суммах, так и о состояниях, за которые разворачиваются судебные тяжбы. Не обходится и без курьезов. В апреле женщина послала своему бывшему партнеру скрупулезный перечень ресторанных и гостиничных счетов, оплаченных им за время отношений. Она решила, что будет справедливо возместить ему эти расходы.

В январе в городе Нинбо мужчина потребовал компенсацию у своей бывшей девушки, мотивировав это тем, что она бросила его из-за облысения.

Но были и более серьезные дела. В 2014 году житель провинции Сычуань был арестован за то, что облил кислотой членов семьи своей бывшей любовницы. И нападавший, и его спутница состояли в браках, что не мешало им встречаться на протяжении пяти лет. Время от времени он давал любовнице деньги на одежду.

Но когда выяснилось, что у нее были и другие мужчины, обманутый любовник потребовал компенсацию. После того как женщина несколько раз отказалась возместить ему расходы, мужчина решил отомстить. После ареста он заявил, что преступления можно было бы избежать, если бы пара разошлась с миром.

Копірайт зображення JIANGSU TV Image caption Кадры китайского телевидения, на которых запечатлены "отступные за расставание", оставленные в баре в Ханчжоу

Случай в баре города Ханчжоу показывает, что пары нередко не могут решить, как определить сумму отступных. Когда полицейские возвращали молодому человеку чемодан с деньгами, от которого отказалась его бывшая, то посоветовали впредь быть осторожнее с такой крупной суммой (в китайской соцсети Weibo писали, что денег хватило бы на покупку дома в Ханчжоу). В ответ юноша - выходец из семьи преуспевающих IT-предпринимателей - озадаченно поинтересовался: "А два миллиона юаней - это много?"

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