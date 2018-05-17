Как украинская вышиванка покоряет мир

17 мая в Украине отмечают День вышиванки. Одежда с этническими мотивами пользуется большой популярностью в Украине, однако украинские дизайнеры не менее успешно продают ее за рубеж. Почему же иностранцам так нравится украинская вышиванка?

Копірайт зображення Foberini

Основательница украинского бренда FOBERINI Ирина Лымаренко в разговоре с BBC News Украина поделилась мнением о том, что вышивка не утратит своей актуальности еще много лет, и это - не временный тренд.

"Наша вышивка - это послание, в котором легко можно проследить буйство красок украинской природы, а вышитые узоры, образующие аутентичный орнамент, содержат в себе силу оберега", - говорит она.

Важно, чтобы на вышиванке были именно оригинальные украинские орнаменты, а не придуманные художниками, отмечает она.

"Мы сотрудничаем с музейными фондами, с частными коллекциями, все узоры подписываем - из какого села и района, в каком году нашли эту схему", - объясняет автор бренда.

По словам Ирины, украинские вышиванки покупают в разных странах, и таким образом об Украине узнает больше людей.

Копірайт зображення Foberini

"Я много путешествовала, но в каждой стране обращала внимание именно на национально-культурные достижения. Меня чрезвычайно поразила Испания - то, как они любят и уважают свой национальный костюм, Швейцария, но больше всего - Ирак", - рассказывает основательница FOBERINI.

"Мне приятно, что украинские изделия дарят иностранцам. Они нашли своих поклонников в странах Ближнего Востока", - добавляет она.

Цветовая гамма вышитых сорочек - это послание, в котором можно проследить буйство красок украинской природы Ирина Лымаренко, дизайнер

Ирина Лымаренко рассказывает, что вышиванки часто заказывают в Америке и Канаде.

"В Европе - это преимущественно Лазурный берег", - говорит она.

Кроме того, много заказов поступает с Ближнего Востока.

Например, для женщин из восточных стран сорочка должна быть с закрытыми плечами и с длинными рукавами. Еще и соответствующей длины. Мы адаптируем, но сохраняем основные элементы - широкие пышные рукава и аутентичный рисунок", - добавляет Лымаренко.

Копірайт зображення Foberini

Другой дизайнер вышитых сорочек Юлия Магдыч так объясняет популярность вышивки в мире:

"Украинская вышивка является откликом вышивки и этнической культуры как таковой. А украинская вышитая сорочка является символом возвращения к корням и традициям во всем мире", - говорит она.

Копірайт зображення Юлія Магдич

"У меня есть много клиентов за рубежом, которые говорят: "Это очень напоминает нашу национальную вышивку!"

Также, по мнению Юлии Магдыч, популярность вышиванки настолько актуальна еще и потому, что это - универсальная одежда. "То есть это одежда, которая подходит всем. Нет человека, которому бы не шла вышитая сорочка", - объясняет она.

Копірайт зображення Юлія Магдич

Кроме того, по ее словам, последние четыре года внимание всего мира по-прежнему приковано к Украине, а вышитая сорочка стала неким "визуальным кодом" этого внимания, вторым флагом".

Нет человека, которому бы не шла вышитая сорочка Юлия Магдыч, дизайнер

Дизайнер говорит, что ее вышиванки хорошо продаются в Америке, Европе и на Ближнем Востоке. Клиенты - самые разнообразные.

Свое отношение к вышитой сорочке Юлия Магдыч описывает так: "Для меня это, в первую очередь, символ моей семьи и любви к ней. Ведь первую вышиванку мне вышила своими руками мама - это символ украинской традиции, заботы, семейного единства", - говорит она.

Копірайт зображення Юлія Магдич

Для меня вышитая сорочка - это чрезвычайно эмоциональный вид одежды Оксана Лебедева, дизайнер

Основательница украинского бренда одежды в этно-стиле Varenyky Fashion Оксана Лебедева рассказывает: "Для меня вышитая сорочка - это чрезвычайно эмоциональный вид одежды. Надевая ее, я чувствую себя увереннее".

По ее словам, вышиванка - это не только красивое платье, это "одежда, которая защищает душу".

Копірайт зображення Varenyky Fashion

"Среди всех дизайнерских продуктов, которые производит Украина, вышиванка, однозначно, - продукт номер один. Это 100%". - объясняет она BBC News Украина.

Копірайт зображення Varenyky Fashion

Впрочем, по мнению дизайнера, в последнее время интерес в мире к украинской вышитой сорочке несколько снизился.

Более многообразного ручного творчества я нигде в мире не встречала Оксана Караванская, дизайнер

По словам модельера Оксаны Караванской, уникальность украинской вышивки состоит в том, что она очень разнообразная: в каждом регионе страны есть свой орнамент.

"Украина - единственная в мире страна, где в каждом селе есть свой авторский почерк", - объясняет она.

"Более многообразного ручного творчества я нигде в мире не встречала".

Копірайт зображення Оксана Караванська

"У меня есть очень красивая вышитая сорочка прабабушки, в которой она выходила замуж. Потом она передала вышиванку бабушке, я ее оставила себе, перешила для своей дочери. Поэтому для меня это такого рода эмоция - воспоминания о семье", - рассказывает дизайнер.

Копірайт зображення Оксана Караванська

В украинском министерстве экономики утверждают, что мода на вышиванки "made in Ukraine" в мире началась в 2014 году.

"Экспорт товаров легкой промышленности, куда входят и вышитые сорочки, в 2017 году составил 1,1 млрд долларов. Это на 13,4% больше чем в 2016 году", - рассказывает BBC News Украина торговый представитель Наталья Микольская.

По ее словам, вышитые платья и рубашки от украинских дизайнеров покупают мировые звезды.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Мелани Тьерри появилась на открытии 69-й Каннского кинофестиваля в вышиванке от украинского бренда Vita Kin, 2016 год

В частности, в этнической одежде украинских дизайнеров на публике появлялись французская актриса Мелани Тьерри, модель Клаудия Шиффер и известная модница, редактор японского Vogue Анна Делло Руссо.

А голливудская звезда Деми Мур надела вышиванку украинского бренда для съемок в новом фильме "Слепой".

Копірайт зображення УНІАН Image caption Этнопоказ ко Дню вышиванки в Художественном арсенале, 14 мая 2018 года

"Украинская вышитая сорочка ... продается на рынках многих стран Европы и мира... Это - Франция, Великобритания, Италия, Германия, Россия, Канада, США и даже Непал", - добавляет Микольская.

И подчеркивает, что в ее семье также есть много вышитых сорочек - от старинных, которые "передаются из поколения в поколение", до современных.

Копірайт зображення Наталья Микольская Image caption Наталья Микольская говорит, что в ее семье также есть много вышитых сорочек: "Это - наш генетический код"

Любят облачиться в вышитую сорочку и некоторые иностранные политики. В частности, в этой одежде неоднократно были замечены представители канадского правительства.

Копірайт зображення Посольство Украины в Канаде Image caption Премьер-министр Канады Джастин Трюдо с украинскими интернами, которые проходили стажировку в канадском парламенте, 2016 год

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram

***