Как украинская вышиванка покоряет мир
17 мая в Украине отмечают День вышиванки. Одежда с этническими мотивами пользуется большой популярностью в Украине, однако украинские дизайнеры не менее успешно продают ее за рубеж. Почему же иностранцам так нравится украинская вышиванка?
Основательница украинского бренда FOBERINI Ирина Лымаренко в разговоре с BBC News Украина поделилась мнением о том, что вышивка не утратит своей актуальности еще много лет, и это - не временный тренд.
"Наша вышивка - это послание, в котором легко можно проследить буйство красок украинской природы, а вышитые узоры, образующие аутентичный орнамент, содержат в себе силу оберега", - говорит она.
Важно, чтобы на вышиванке были именно оригинальные украинские орнаменты, а не придуманные художниками, отмечает она.
"Мы сотрудничаем с музейными фондами, с частными коллекциями, все узоры подписываем - из какого села и района, в каком году нашли эту схему", - объясняет автор бренда.
По словам Ирины, украинские вышиванки покупают в разных странах, и таким образом об Украине узнает больше людей.
"Я много путешествовала, но в каждой стране обращала внимание именно на национально-культурные достижения. Меня чрезвычайно поразила Испания - то, как они любят и уважают свой национальный костюм, Швейцария, но больше всего - Ирак", - рассказывает основательница FOBERINI.
"Мне приятно, что украинские изделия дарят иностранцам. Они нашли своих поклонников в странах Ближнего Востока", - добавляет она.
Ирина Лымаренко рассказывает, что вышиванки часто заказывают в Америке и Канаде.
"В Европе - это преимущественно Лазурный берег", - говорит она.
Кроме того, много заказов поступает с Ближнего Востока.
Например, для женщин из восточных стран сорочка должна быть с закрытыми плечами и с длинными рукавами. Еще и соответствующей длины. Мы адаптируем, но сохраняем основные элементы - широкие пышные рукава и аутентичный рисунок", - добавляет Лымаренко.
Другой дизайнер вышитых сорочек Юлия Магдыч так объясняет популярность вышивки в мире:
"Украинская вышивка является откликом вышивки и этнической культуры как таковой. А украинская вышитая сорочка является символом возвращения к корням и традициям во всем мире", - говорит она.
"У меня есть много клиентов за рубежом, которые говорят: "Это очень напоминает нашу национальную вышивку!"
Также, по мнению Юлии Магдыч, популярность вышиванки настолько актуальна еще и потому, что это - универсальная одежда. "То есть это одежда, которая подходит всем. Нет человека, которому бы не шла вышитая сорочка", - объясняет она.
Кроме того, по ее словам, последние четыре года внимание всего мира по-прежнему приковано к Украине, а вышитая сорочка стала неким "визуальным кодом" этого внимания, вторым флагом".
Дизайнер говорит, что ее вышиванки хорошо продаются в Америке, Европе и на Ближнем Востоке. Клиенты - самые разнообразные.
Свое отношение к вышитой сорочке Юлия Магдыч описывает так: "Для меня это, в первую очередь, символ моей семьи и любви к ней. Ведь первую вышиванку мне вышила своими руками мама - это символ украинской традиции, заботы, семейного единства", - говорит она.
Основательница украинского бренда одежды в этно-стиле Varenyky Fashion Оксана Лебедева рассказывает: "Для меня вышитая сорочка - это чрезвычайно эмоциональный вид одежды. Надевая ее, я чувствую себя увереннее".
По ее словам, вышиванка - это не только красивое платье, это "одежда, которая защищает душу".
"Среди всех дизайнерских продуктов, которые производит Украина, вышиванка, однозначно, - продукт номер один. Это 100%". - объясняет она BBC News Украина.
Впрочем, по мнению дизайнера, в последнее время интерес в мире к украинской вышитой сорочке несколько снизился.
По словам модельера Оксаны Караванской, уникальность украинской вышивки состоит в том, что она очень разнообразная: в каждом регионе страны есть свой орнамент.
"Украина - единственная в мире страна, где в каждом селе есть свой авторский почерк", - объясняет она.
"Более многообразного ручного творчества я нигде в мире не встречала".
"У меня есть очень красивая вышитая сорочка прабабушки, в которой она выходила замуж. Потом она передала вышиванку бабушке, я ее оставила себе, перешила для своей дочери. Поэтому для меня это такого рода эмоция - воспоминания о семье", - рассказывает дизайнер.
В украинском министерстве экономики утверждают, что мода на вышиванки "made in Ukraine" в мире началась в 2014 году.
"Экспорт товаров легкой промышленности, куда входят и вышитые сорочки, в 2017 году составил 1,1 млрд долларов. Это на 13,4% больше чем в 2016 году", - рассказывает BBC News Украина торговый представитель Наталья Микольская.
По ее словам, вышитые платья и рубашки от украинских дизайнеров покупают мировые звезды.
В частности, в этнической одежде украинских дизайнеров на публике появлялись французская актриса Мелани Тьерри, модель Клаудия Шиффер и известная модница, редактор японского Vogue Анна Делло Руссо.
А голливудская звезда Деми Мур надела вышиванку украинского бренда для съемок в новом фильме "Слепой".
"Украинская вышитая сорочка ... продается на рынках многих стран Европы и мира... Это - Франция, Великобритания, Италия, Германия, Россия, Канада, США и даже Непал", - добавляет Микольская.
И подчеркивает, что в ее семье также есть много вышитых сорочек - от старинных, которые "передаются из поколения в поколение", до современных.
Любят облачиться в вышитую сорочку и некоторые иностранные политики. В частности, в этой одежде неоднократно были замечены представители канадского правительства.
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