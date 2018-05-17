Почему Марадоне ищут дом в Беларуси?

Копірайт зображення FC Dynamo Brest

Главный канал белорусского телевидения в среду, 16 мая, повторяет кадры, называя их сенсацией: легендарный аргентинский футболист Диего Марадона в Объединенных Арабских Эмиратах подписывает контракт с футбольным клубом "Динамо" из Бреста.

На спинку дивана накинут белорусский флаг, в Instagram Марадона разместил фото в похожем интерьере, только флаг на этом фото - вверх ногами.

Диего пишет в сетях и восклицает в кадре: "Я президент! Я тренер!"

Официальный сайт "Динамо-Брест" уточняет: Марадона вступил в должность председателя правления клуба.

Заокеанскому футболисту и тренеру (в течение последних 10 лет Марадона возглавлял сборную Аргентины и два клуба в Объединенных Арабских Эмиратах - как утверждают специалисты, без особого успеха), по всей видимости, еще не известно, как правильно демонстрировать белорусский флаг и что правом называться президентом в новой для него стране по закону обладает только один человек - президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Иные президенты здесь запрещены.

Копірайт зображення FC Dynamo Brest Image caption В пресс-службе брестского "Динамо" подчеркнули, что условия трехлетнего контракта не раскрываются.

Клуб для Марадоны

Брестское "Динамо", разгромив в начале мая "Днепр" из областного центра Могилева, вышло в финал Кубка Беларуси по футболу.

Ближайшая игра - в ближайшую субботу, 19 мая, где брестчане встретятся с любимым в Беларуси клубом БАТЭ.

"Динамо" дважды завоевывало Кубок Беларуси (в 2007 и 2017 годах) и один раз Суперкубок страны - главный приз ежегодного футбольного матча, в котором встречаются чемпионы Высшей лиги чемпионата Беларуси и обладатели Кубка Беларуси предыдущего сезона. В марте нынешнего года на Суперкубке брестское "Динамо" победило БАТЭ.

В прошлогоднем чемпионате Беларуси брестчане были четвертыми; клуб играет в Еврокубках, но без особых успехов.

Клуб из Бреста - ровесник Диего Марадоны, "Динамо-Брест" он называется с ноября 2012-го, до этого был и "Спартаком", и "Брестом", и просто "Динамо", носил имя пограничной реки Буг.

В середине 2016 года SOHRA Overseas с офисом в Дубае (ОАЭ) приобрела контрольный пакет акций брестского "Динамо". В качестве мецената публике был представлен Поль Даэр, сын одного из шейхов.

Реальным хозяином клуба белорусская негосударственная пресса называет Александра Зайцева, бывшего помощника Виктора Лукашенко, старшего сына белорусского президента.

Пресс-служба "Динамо-Брест" на днях заявила, что Поль Даэр больше не является хозяином клуба, он продал свои акции в прошлом году. Новый владелец команды не раскрывается.

"Они - не медийные люди и не раскрывают себя. Да, уже год, как у нас новые владельцы. У нас об этом никто не спрашивал, а сами мы не видели информационного повода, чтобы объявлять об этом", - заявила белорусскому TUT.by Ольга Хиженкова, пресс-секретарь брестского "Динамо".

Хиженкова опровергла появившиеся в прессе утверждения о том, что 20% акций клуба будут принадлежать Марадоне, и подчеркнула: условия трехлетнего контракта не раскрываются.

Копірайт зображення FC Dynamo Brest Image caption Пресс-служба клуба: "Марадона будет находиться и в Бресте - общаться и работать с командой".

Дом для Марадоны

Стадион в Бресте, где играет "Динамо", специалисты считают одним из лучших в Беларуси.

У Марадоны в Бресте будет "все, в чем он будет нуждаться", заверила пресс-секретарь "Динамо-Брест". Для Марадоны подбирают дом - обязательно с тренажерным залом; у Диего не будет необходимости проводить в Беларуси холодную и слякотную зиму - сборы команды проходят в теплых странах.

Ольга Хиженкова заверила прессу, что Марадона будет находиться и в Бресте - общаться и работать с командой.

"Мы очень рады, что оказались полезными друг другу на этом отрезке времени", - заявила пресс-секретарь команды.

Владимир Бережков, известный и авторитетный белорусский спортивный обозреватель, полагает, что Марадона понадобился нынешним зарубежным владельцам белорусского клуба как повод для привлечения новых инвестиций и новых бизнес-партнеров.

Копірайт зображення FC Dynamo Brest Image caption "Уже сегодня по всему миру говорят о Беларуси - из-за Марадоны", - говорят эксперты.

Имидж страны и Марадона

"Белорусскому футболу это может быть полезно с точки зрения привлечения зрителей, внимания. Со спортивной точки зрения - вряд ли. Марадона как тренер не проявил себя практически нигде, вся его тренерская работа была с отрицательным эффектом", - говорит Бережков.

"Он в том числе известен как ярый налогонеплательщик, любитель наркотиков. Если положить на весы все вместе, то получится, что очень много звука, грома, внимания… Я думаю, что те, кто его приглашал, рассчитывали именно на это", - отмечает эксперт.

Олег Гайдукевич, лидер Либерально-демократической партии Беларуси, убежден: арабские владельцы брестского клуба сделали сенсационный вклад в имидж Республики Беларусь.

"Марадону знают в любой точке мира. Правильно держать белорусский флаг он научится, не в том дело. Новость о белорусском контракте Марадоны превзошла, скажем так, годовые усилия белорусского МИД по продвижению имиджа страны. Уже сегодня по всему миру говорят о Беларуси - из-за Марадоны, - Олег Гайдукевич не сдерживает эмоций. - А начнется игра - и я уверен, что любой матч с его участием будет собирать людей из разных стран, людей, даже далеких от футбола. Известность страны, имидж страны - это ведь политика, это ведь и привлечение инвестиций".

Определенная скандальность репутации Марадоны лидера ЛДПБ не смущает.

"Да, у него непростая судьба. Но Марадоне интересно попробовать что-то новое, удивить его тяжело, многое он видел. В Беларуси он никогда не был, для него это новое. Почему бы нет? Почему бы не Беларусь? " - восклицает Гайдукевич.

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