"Почему я не пожал руку президенту" - рассказ "азовца"

Image caption В 2014 году черкащанин Олег Толмачев воевал в батальоне "Азов" и был ранен возле Мариуполя

Во время награждения участников соревнований ветеранов один из экс-бойцов "Азова" отказался пожать руку президенту Петру Порошенко.

Этот случай разделил пользователей соцсетей - одни поддержали поступок "азовца" "за принципиальность", другие осудили, ведь восприняли отказ здороваться с президентом и главнокомандующим как неуважение к армии и государству в целом.

BBC News Украина поговорила с Олегом Толмачевым - именно так зовут ветерана "Азова" - о причинах такого поступка и о том, повторит ли он его, если представится возможность еще раз пожать руку главе государства.

Копірайт зображення "Национальний корпус" Image caption Свой поступок "азовец" объясняет тем, что, по его мнению, Порошенко не надо было приходить на мероприятие с ветеранами

BBC News Украина: Где вы воевали?

Олег Толмачев: Летом 2014 пошел с друзьями в батальон "Азов".

На войне пробыл два с половиной месяца.

В августе был ранен - ​​во время разведки в селе Сартана около Мариуполя наше авто попало под обстрел.

BBC News Украина: Насколько серьезное было ранение?

О.Т.: Раздроблены обе кости на левой голени.

Сращивание проходило довольно долго. Через программу биотех-реабилитация раненых выращивались новые клетки.

Так удалось встать на ноги и вернуться к нормальной жизни...

Сейчас тренировался и выступил на финальном отборе Invictus Games ("Игры непокоренных" - международные соревнования, в которых принимают участие люди, получившие ранения во время боевых действий. Во время этих соревнований и произошла ситуация с отказом пожать руку президенту. - Ред.) в украинскую сборную.

Получил две бронзы в гребле на тренажерах.

Копірайт зображення invictusgames.in.ua Image caption Капитан украинской команды "Игорь непокоренных" Александр Писаренко звявив, что не поддерживает поступок Олега Толмачева

BBC News Украина: Почему не пожали руку президенту во время награждения?

О.Т.: Считаю, что Петр Порошенко не достоин присутствовать на этих соревнованиях.

Там были бойцы, которые получили ранения на войне, которая никак не закончится.

Если бы пожал руку, то, думаю, таким образом унизил бы честь и достоинство моих собратьев, которые погибли и еще служат...

Я не поддерживаю деятельность Порошенко во время его каденции - таков мой выбор.

Я просто прошел мимо. Не пытался ни оскорбить его, ни дискредитировать. Просто не пожал руку, и все.

BBC News Украина: Но на официальной церемонии такой шаг можно расценить как неуважение к главнокомандующему и всей армии, которую он представляет.

О.Т.: Я так не считаю.

Я уважаю все подразделения ВСУ и Нацгвардии, участвующие в боевых действиях.

Каким образом этот поступок может быть неуважением, я не понимаю.

Копірайт зображення invictusgames.in.ua Image caption Толмачев получил две бронзы в дисциплине "гребля на тренажерах"

BBC News Украина: Критики еще говорят - тогда можно было вообще не выходить на церемонию награждения.

О.Т.: А почему я должен не выходить на церемонию?

Мне медаль вручала призер прошлогодних Invictus Games Екатерина Михайлова из "Айдара". Я ее уважаю.

За свою медаль я тренировался и завоевал ее в честных соревнованиях.

И медаль я взял, потому что хочу попасть в сборную.

Если бы мне ее Порошенко вручал, может быть, я бы ее не взял.

Копірайт зображення invictusgames.in.ua Image caption Во время церемонии награждения победителей отбора "Игорь непокоренных" Петр Порошенко заявил, что подписал указ о развитии системы спортивной реабилитации участников боевых действий на Донбассе

BBC News Украина: Еще оппоненты вашего поступка говорят, что при Порошенко украинская армия начала развиваться.

О.Т.: Не знаю, как армия может не развиваться во время войны, ведь это первоочередная задача для государства и для президента.

То, что он делал для армии, это, конечно, хорошо - если речь не только о пиаре и преувеличении заслуг.

Но конфликт уже затянут, хотя его можно было закончить в рамках Антитеррористической операции гораздо раньше...

Я лично считаю его частично виновным в том количестве раненых, которые, в частности, принимали участие в этих соревнованиях.

BBC News Украина: Из Администрации президента вам после этого ничего не писали?

О.Т.: Нет.

BBC News Украина: А какая вообще была реакция у людей? Вам пишут что-то в соцсетях?

О.Т.: Очень много людей пишут мне в личные сообщения со словами поддержки.

И сразу после награждения на стадионе подходили друзья и побратимы, жали руку, фотографировались.

Я ни о чем не жалею, и считаю, что таким образом выразил мнение большинства украинцев.

Копірайт зображення Роман Чернишев / "Национальний корпус" Image caption Олег Толмачев сейчас - активист партии "Национальный корпус" в Черкассах

BBC News Украина: Если еще будет такая возможность - опять не пожмете руку Порошенко?

О.Т. Не хочу загадывать, но, наверное, нет - не пожму.

BBC News Украина: В российских СМИ этот случай показали как свидетельство непопулярности украинского президента.

О.Т.: Российские СМИ что угодно используют для своей пропаганды: буть то поступки, похожие на мой, или поступки политиков.

Если мы будем бояться осуждения со стороны страны, воюющей с нами, то зачем мы тогда вообще существуем как украинцы?

Копірайт зображення Роман Чернишев / "Национальний корпус" Image caption "Азовец" говорит, что его поступок поддержали друзья и знакомые

BBC News Украина: Все же, такая демонстрация неуважения к главе государства - она не может негативно влиять на Украину?

О.Т.: Можно и так рассуждать. Но если бояться высказывать свою позицию - то зачем мы тогда живем?

BBC News Украина: Были ветераны, которые не поддержали ваш поступок?

О.Т.: Таких, которые прямо бы мне такое сказали, не было.

Напротив, например, знакомый из Луцка сказал: ты тут у нас герой, горжусь, что с тобой знаком.

Такое было приятно слышать.

Конечно, в Facebook было что-то обидное, но я на это не обращаю внимания.

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