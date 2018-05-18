Курт Волкер: Россия не знает, что делать с Донбассом

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер во время своей рабочей поездки в Попасную рассказал съемочной группе ВВС о перспективах возвращения Донбасса под контроль Украины, усилении санкций против России со стороны международного сообщества и цене, которую Москва может заплатить за дальнейшее наступление на востоке.

Копірайт зображення Пресс-центр ООС Image caption Спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер, посол США Мари Йованович, командующий объединенных сил Сергей Наев

ВВС:Отношения между Россией и Западом сейчас плохие до отчаяния. Не станет ли ваша задача - мир в Украине - в связи с этим невозможной?

Курт Волкер: Я бы не сказал, что это делает задачу невозможной, но это, безусловно, меняет контекст.

Взгляните только на нападение с применением нервно-паралитического вещества в Британии или на то, что россияне делают в Сирии, или на предвыборные видео Путина с крылатыми ракетами и ядерными вопросами, - и вы увидите контекст, в котором Россия заняла очень агрессивную позицию.

Но [такая позиция] у них уже была в Украине, где уровень насилия остается стабильным уже на протяжении нескольких лет.

Они захватили территорию - аннексировали Крым и продолжают оккупировать восток Украины. Там каждую ночь продолжаются бои, еженедельно гибнут люди.

Сейчас украинский вопрос актуален как никогда раньше

Поэтому я надеюсь, что реалистичное предложение, которое мы кладем на стол переговоров - замена операции под мандатом ООН - создаст безопасность для людей [на востоке Украины].

Это будет способ решить этот конфликт. Надеюсь, Россия хочет этого. Из всех перечисленных [мной] проблем - именно эту можно решить.

ВВС: Вы вместе с Западом еще в конце прошлого года предложили миротворческую миссию ООН на востоке Украины. Россияне так и не ответили. Не принимаете ли вы это молчание как знак того, что они не заинтересованы?

К.В.: Надеюсь, что нет. В январе, после моей последней встречи с моим российским коллегой, я ожидал, что им понадобится время - учитывая перевыборы [Владимира] Путина, его инаугурацию, - чтобы услышать от них ответ. Сейчас же мы видим это изменение контекста и появление ряда других проблем. Но еще не поздно.

Честно говоря, сейчас украинский вопрос актуален как никогда раньше.

Если взглянуть на гуманитарную ситуацию [на востоке Украины], взглянуть на уровень насилия - это вопрос актуальный как никогда. И мы имеем путь для его решения - нам нужно, чтобы Россия восприняла это серьезно.

ВВС:Ожидаете ли вы, что переизбрание Путина и Чемпионат мира по футболу откроют новые возможности для Украины? Для каких-то изменений здесь?

К.В.: Это, безусловно, важные ориентиры и возможности для Путина представить себя в лучшем свете, - если он этого хочет.

Например, установление мира в Украине, остановка боев между этническими россиянами по обе стороны конфликта - это то, что Путин мог бы выдвинуть на передний план.

Но начаться это должно по выбору Москвы - хочет она этого или нет.

ВВС:Когда вы заняли эту должность, вы говорили, что хотите помочь России найти выход из конфликта в Украине. Действительно ли вы видели хоть какие-то признаки того, что она хочет найти этот выход?

К.В.: Я не видел. Но я все еще верю, что она ничего не получает [от этого конфликта]. Вообще-то если то, чего они хотели, это чтобы Украина снова стала пророссийской, - это они потеряли.

Они создали более националистическую, единую, ориентированную на Запад Украину, чем она когда-либо была. И молодое поколение украинцев растет в ситуации, в которой Россия оккупирует часть территории их страны.

Мы должны противостоять России и за рубежом, где ее поведение нас к этому вынуждает

И если они хотят с этого что-то получить, им следует начать с освобождения этой территории и восстановления отношений с Украиной. А это возможно, только если они согласятся на установление мира.

ВВС:В США много говорят о Корее, Иране, Сирии - и не так уж много об Украине. Кажется, конфликт на востоке Украины уже стал почти забытым. Или интерес к нему все еще существует среди вашингтонской верхушки? Там все еще заинтересованы в его решении?

К.В.: Конечно. Вы правы, что Северная Корея сейчас является главной темой, ведь сейчас в этом вопросе появились замечательные возможности, и, конечно, это будет забирать много внимания на самом высоком уровне.

Однако перед поездкой сюда я общался с советниками по вопросам безопасности, с госсекретарем, с министром обороны, и могу сказать, что американская позиция [по Украине] также очень единая.

Я бы описал это так: мы должны противостоять России и за рубежом, где ее поведение нас к этому вынуждает. Но мы должны и найти путь двигаться вперед.

И среди всех проблем, которые я назвал ранее, украинский вопрос - единственный, где может быть это движение вперед. И мы предлагаем это России и надеемся, что Россия тоже этого хочет.

ВВС:На фоне того, что отношения между Россией и Западом сейчас на историческом минимуме, не кажется ли вам, что шансы на какое-то соглашение по Украине пока нереальны как никогда?

К.В.: Что ж, они были нереальными долгое время до того, поэтому я не думаю, что это что-то существенно меняет. Я только надеюсь, что Россия заинтересована в решении этой проблемы.

Как я уже говорил, Россия потеряла поддержку украинского народа и платит огромную цену за эту операцию [на востоке Украины] - и с точки зрения санкций, и с точки зрения потери бизнес-возможностей, и с точки зрения цены военной операции...

ВВС:Но вы лично говорили с россиянами. Хотят ли они выхода из этой ситуации? Може быть, их устраивает то влияние, которое они сейчас здесь имеют?

К.В.: Я думаю, что они на самом деле не уверены в том, что им делать. Не думаю, что эта ситуация дает им много влияния, ведь они имеют много влияния из других источников.

У них есть RT, Sputnik, подкупы, коррупция, бизнес-сделки - все эти вещи в их распоряжении. И действительно оккупация территорий подрывает все те усилия, которые предпринимает Россия.

Поэтому для России было бы лучше, если бы они позволили Украине забрать назад ее территорию после имплементации Минских соглашений, на которые она и так согласилась.

А нам просто нужно держать этот вопрос в центре внимания. Держать в центре внимания гуманитарную ситуацию.

Копірайт зображення Getty Images Image caption По словам Курта Волкера, гуманитарная ситуация на Донбассе - это "бомба замедленного действия"

Я приведу вам несколько цифр. [На востоке Украины] нехватка продовольствия затрагивает 1,2 млн человек. Внутренне перемещенных лиц здесь - от 1 до 1,5 млн.

Многие люди потеряли в конфликте своих близких. На оккупированных территориях - вспышка туберкулеза, устойчивого к антибиотикам.

Здесь существуют проблемы с поставками воды, серьезное загрязнение окружающей среды. И это все - бомба замедленного действия для местного населения.

Я хотел бы еще раз подчеркнуть: местное население на Донбассе - это в основном этнические россияне, которые говорят по-русски. И если Россия хочет помочь русскоязычным людям - она ​​должна начать с вывода своих войск с этой территории.

ВВС:Возможно ли усиление санкций против России, если ситуация в Украине останется такой, какой она есть?

К.В.: Конечно. За последние 12 месяцев мы уже усиливали санкции и настроены продолжать. Мы хотим, чтобы Россия действительно решила эту ситуацию - и если она пойдет на это, мы готовы снять санкции, которые ввели ранее в связи с тем, что Россия не смогла воплотить Минские договоренности.

ВВС:Сейчас США поставляют летальное оружие Украине. И если Украина захочет больше - может ли она получить это от вас?

К.В.: Да. Но я бы сформулировал это так: Украина имеет законные потребности в самозащите. Она защищает свою территорию - на собственной территории.

Конечно, украинцы никак не смогут вернуть территорию, уже захваченную Россией. Россия слишком сильна

Она еженедельно теряет своих солдат, обороняет свою собственную территорию. Она сама производит большую часть своего оборонного снаряжения и имеет очень сильные войска.

Но у нее есть и пробелы. И сняв ограничения [на продажу летального оружия], которые существовали ранее, мы помогаем заполнять эти пробелы. Мы хотим помочь украинцам защитить себя.

ВВС:Но действительно ли продажа летального оружия Украине будет способствовать миру?

К.В.: Именно так. Ведь если Украина не сможет удерживать свои позиции - это будет приглашением для новых наступлений. А поставки такого оружия дадут России четко понять: вам не получить большего, не заплатив за это высокую цену.

Конечно, украинцы никак не смогут вернуть территорию, уже захваченную Россией. Россия слишком сильна.

Но цена дальнейшего наступления для России уже выросла и будет расти еще больше.

И если это так, то те, кто сидит в Москве, должны задать себе вопрос: а что мы от этого получаем? Мы несем потери, гибнут российские солдаты в Украине, и все это ради чего?

Поэтому, надеюсь, что они увидят, что выгоды для них нет, а цена только растет.

И поэтому почему бы не променять это на что-то положительное - например, на снятие санкций? Это по крайней мере станет позитивом в российской повестке дня с остальным международным сообществом.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram