Остановят ли США российский Северный поток-2?

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Несмотря на официальное сопротивление Еврокомиссии, крайне негативное отношение со стороны ряда европейских стран, а также США, проект строительства второй очереди газопровода "Северный поток" обретает реальные очертания.

Речь идет о трубопроводе, который позволит пустить российский газ в обход Украины.

18 мая этот проект может стать одним из главных вопросов сочинской встречи Владимира Путина с немецким канцлером Ангелой Меркель.

За три дня до этого, 15 мая, на немецком побережье Балтийского моря начались подготовительные работы для прокладки газопровода.

После того, как в конце марта "Северный поток-2" получил окончательное "добро" от Германии, дискуссии по этому проекту обострились и проходят на самом высоком политическом уровне.

"Уже понятно, что этот проект с большой вероятностью может превратиться в реальность. Сегодня его будет гораздо труднее остановить, чем год назад", - говорит директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Если говорить о формальных процедурах согласования проекта, то точка невозврата уже пройдена, утверждает председатель Центра глобалистики "Стратегия ХХ" Михаил Гончар. Хотя, как считает эксперт, "Газпрому" и его немецким партнерам еще рано "открывать шампанское".

Но даже несмотря на это, "свою программу-минимум этот проект уже выполнил - расколол изнутри Евросоюз, более того, создал трещину на линии трансатлантической солидарности".

Вашингтон: что происходит?

Первая, но достаточно жесткая реакция на изменения в статусе европейского газопровода поступила из-за Атлантики.

"Германия подключается к трубопроводу в Россию, где будет платить миллиарды долларов за российские энергоносители. И я спрашиваю: что происходит?", - заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с лидерами Балтийских стран в начале апреля.

Эти страны, а также Польша, и в некоторой степени, Дания и Швеция с самого начала выступают против "Северного потока".

По их мнению, этот проект должен усилить политическое влияние России в Европе из-за углубления энергетических связей.

Официальная позиция Вашингтона заключается в том, что "Северный поток-2" представляет угрозу энергетической безопасности европейских партнеров США.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В конце апреля Трамп пытался убедить Меркель отказаться от "Северного потока-2", сообщали СМИ. Но официальных подтверждений этого нет

"Мы на стороне тех стран, которые выступают против "Северного потока-2". Мы считаем, что он не способствует диверсификации поставок энергоносителей и диверсификации маршрутов. Мы считаем, что для Европы опасно зависеть почти на 75% от поставок из одного источника. Мы считаем, что в интересах энергетической безопасности Европы иметь разных поставщиков (энергоносителей) и разные маршруты поставок", - заявляла в интервью ВВС News Украина специальный посланник Государственного департамента США по международным энергетическим вопросам Сью Саарньо.

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Михаил Гончар считает, что именно за США остается "последнее слово" о будущем "Северного потока-2". Он напоминает о подписанном президентом Трампом законе 2017 года, где предусмотрены санкции в отношении этого проекта.

"Угроза американских санкций против компаний-подрядчиков сохраняется. Это именно тот фактор, который беспокоит как немцев, так и россиян", - говорит г-н Гончар.

Воспользуются ли США этим рычагом, станет понятно в течение ближайших недель.

"Американцы могут "поиграть" с россиянами и откладывать введение санкций, чтобы "Газпром" максимально потратился. А потом Россия получит две трубы, но самому "Газпрому" будет "труба", - говорит Михаил Гончар. Он не исключает ситуации, что газопровод построят, но он не будет работать.

Россия: против политического давления?

Однако в России и тех европейских государствах, которые поддерживают проект (Италия, Франция, Австрия), считают, что позиция США определяется желанием освободить европейский рынок для поставок американского сжиженного газа.

Европейцам "вместо российского газа навязывается сжиженный газ из Соединенных Штатов, который стоит намного дороже", - объяснял в начале 2018 года министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Москва также утверждает, что не намерена полностью лишить Киев транзита газа.

Президент России Владимир Путин во время визита в Австрию заявлял, что "Северный поток-2" не является конкурентом для украинского маршрута, добавив, что если "Украина представит экономически обоснованные условия использования своей газотранспортной системы, мы можем их рассмотреть".

Копірайт зображення AFP Image caption Глава "Газпрома" Алексей Миллер утверждает, что о полном перекрытии транзита Украиной речь не идет

В чем будут заключаться эти условия, пояснил глава "Газпрома" Алексей Миллер:

"Мы не говорим о том, что полностью перекроем транзит через территорию Украины. Другое дело, что это объемы, которые будут, несомненно, менее значительными", - сказал г-н Миллер, уточнив, что речь пойдет о 10-15 млрд куб. м газа в год.

За 2017 год Украина транспортировала в Европу 93 млрд кубометров российского газа.

Тезис о готовности Москвы обсуждать условия сохранения транзита подтвердил и министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Главное, чтобы это было экономически обосновано, а не политически навязано", - сказал он.

"Когда говорят, что Украина не останется без транзита - и немецкая сторона, и российская - это не значит, что Украина должна радоваться этому заявлению", - предупреждает Владимир Омельченко.

В этом случае, считает эксперт, украинская ГТС нужна только в качестве технологической "подпорки" для "Северного потока-2".

"В пиковые нагрузки, особенно зимой или когда возникают аварийные ситуации, ремонтные работы, контрактные обязательства невозможно выполнить без украинской ГТС", - говорит Омельченко.

Но, добавляет он, сохранение такой большой системы на минимальной мощности будет "затратно для нас, а не для Германии и России".

Берлин: только бизнес и ничего личного?

Официальный Берлин все время настаивал на коммерческой сущности проекта.

И другие европейские страны обращают внимание, что именно Германия является конечным пунктом трубопровода из России, который позволит российскому "Газпрому" поставлять в Европу вдвое больше газа по этому маршруту.

Наконец, в консорциум по строительству "Северного потока" входят две важные немецкие компании, а возглавляет его бывший канцлер Герхард Шредер.

Однако 10 апреля Ангела Меркель признала, что проект может иметь и политическую составляющую.

Во время встречи с украинским президентом в Берлине она заявила, что реализация "Северного потока-2" не должна помешать транзиту газа через Украину.

"Северный поток-2" невозможен, пока у нас не будет ясности, какова дальнейшая роль украинского транзита", - заявила г-жа Меркель.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Президент Порошенко назвал "Северный поток-2" взяткой России. Канцлер Меркель заявила, что без украинского транзита "Северный поток-2" невозможен

Похоже, что в конце этой недели, когда 18 мая канцлер Меркель встретится с президентом Путиным в Сочи, этот тезис вновь озвучат. Однако ясности с украинским транзитом пока нет, хотя видные представители немецкого правительства провели ряд поездок между Берлином, Киевом, Москвой и балтийскими государствами.

11 мая министр иностранных дел Германии Хейко Маас во время встречи со своими коллегами из стран Балтии озвучил идею создания консорциума, который позволил бы Украине сохранить свою роль транзитного государства. Однако никаких деталей этого предложения не сообщалось.

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"Мы прилагаем мощные усилия, чтобы сохранить транзит газа через Украину и в будущем", - заявил г-н Маас в Паланге, куда он приехал после встреч в Москве.

Министр экономики Германии Петер Альтмайер, который 13-15 мая сначала посетил Киев, а затем Москву, заявил, что в споре по "Северному потоку-2" необходимо найти согласие между Украиной и Россией.

В Киеве он призвал выработать гарантии продолжения транзита российского газа через Украину.

"И на корпоративном уровне, и на официальном правительственном уровне Германия настроена на реализацию этого проекта. А позиция по сохранению транзита через Украину - не более чем чисто церемониально-ритуальная игра: мол, мы не забываем о вас, но делаем свое", - трактует такую ​​активность Берлина Михаил Гончар.

Владимир Омельченко в целом придерживается мнения, что слова канцлера Меркель о "невозможности" "Северного потока-2" без транзита через Украину надо воспринимать буквально.

На самом деле г-жа Меркель говорила о технологической невозможности, говорит эксперт. И именно это Украина может, по политической воле, обратить в свою пользу.

Брюссель: не поддерживает и обеспокоен?

Еврокомиссия последовательно утверждает, что не поддерживает "Северный поток-2".

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"Северный поток-2" не способствует диверсификации источников и маршрутов поставок газа. Он не будет поддержан ЕС", - заявлял в апреле во время визита в Киев руководитель Директората по вопросам энергетики Еврокомиссии Доминик Ристори.

В Еврокомиссии говорят, что если проект реализуют, он будет нарушать принципы Третьего энергетического пакета - прозрачности, недискриминационности и свободного доступа к энергоносителям.

Однако четкого ответа, как этому можно противодействовать, в Брюсселе не дают.

Копірайт зображення AFP Image caption Официально Еврокомиссия не одобряет проект, поддержанный Берлином. На фото - министр экономики Германии Петер Альтмайер и вице-президент Еврокомиссии Марош Шефрович, курирующий энергетику

Ожидается, что в ближайшие дни Еврокомиссия и "Газпром" объявят о мировом соглашении в антимонопольном деле. Это дело началось с обысков в 10 европейских странах в 2011 году и угрожало "Газпрому" штрафом в 10% от оборота.

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Михаил Гончар считает ожидаемое мировое соглашение одним из подтверждений того, что несогласие Еврокомиссии со строительством "Северного потока-2" - лишь "вербальная негативная реакция", которая не имеет практических последствий.

В свою очередь и ЕС, и Германия должны были склонять Россию к тому, чтобы открыть транзит среднеазиатского газа по своей территории.

"Если Газпром не хочет пользоваться украинским маршрутом и ​​строит обходные газопроводы, пусть другие используют украинскую ГТС", - предлагает эксперт.

Он говорит, что это может быть как среднеазиатский газ, так и российский газ, который добывает не "Газпром", а другие компании. Например, нефтегазовая компания "Роснефть", которая давно добивается самостоятельного экспорта газа.

"Это в интересах ЕС и Украины - чем больше газа из разных источников будет на европейском рынке, тем лучше для потребителей. И мне странно, почему с европейской стороны вопрос не ставится именно так", - говорит Михаил Гончар.

Киев: труба как противостояние вторжению?

Украинская власть называет "Северный поток-2" исключительно политическим проектом, призванным усилить политическое и экономическое влияние России на Европу.

"Извините за резкие слова, но "Северный поток-2" - это политическая взятка за лояльность к России", - заявил украинский президент Петр Порошенко немецкой Handelsblatt в апреле этого года.

Что касается чисто экономических интересов Украины, то в Киеве называют преимущественно два последствия потери российского газа в украинской трубе: это 2-3 млрд долларов доходов и превращение в "утиль" украинской ГТС из-за потери транзита.

Кроме того, часто вспоминают и вопросы фактора безопасности - мол, если бы не транзит газа, поведение России в отношении Украины было бы намного жестче.

"Для нас существование этого маршрута поставки газа в Европу является определенным фактором обеспечения невторжения Путина полностью в военном режиме на территорию Украины, и это то, что очень слабо понимают европейцы. По крайней мере, они хотят делать вид, что они это не очень понимают", - заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в интервью 5 телеканалу.

Копірайт зображення AFP Image caption "Северный поток-1" изменил "баланс сил" не только в энергетике, считают эксперты

В таких рассуждениях есть определенное рациональное зерно, говорит Владимир Омельченко:

"Безусловно, если бы транзитная зависимость (России от Украины) оставалась бы такой, как до строительства "Северного потока-1", то никакие военные действия невозможны были бы в принципе, поскольку Россия и наполнение ее бюджета полностью зависели бы от украинского транзита".

Михаил Гончар предлагает не забывать и о деньгах, которые сейчас Украина получает за транзит российского газа и может потерять, если и "Северный поток-2", и "Турецкий поток" будут реализованы.

"Конечно, апокалипсиса не случится от потери этих 2-3 млрд долларов. Но почему мы должны их терять? Мы их зарабатываем, а не получаем в виде финансовой помощи".

Первая очередь "Северного потока" заработала в 2011 году. Предполагается, что "Северный поток-2" позволит транспортировать в Европу дополнительные 55 млрд кубов газа в год.

Это означает, что в конце 2019 года, практически одновременно с завершением газового контракта между Украиной и Россией, старая и новая ветви "Северного потока" смогут транспортировать в Европу 110 млрд кубов газа.

Эти объемы лишь немного меньше пропускной мощности украинской ГТС и превышают нынешний транзит российского газа в Европу через Украину.

По данным Еврокомиссии, в 2017 году Украина обеспечивала 44% поставок российского газа в ЕС. Еще 30% дал Северный поток, остальные - Беларусь.

Стоимость проекта оценивается в 10 млрд евро.

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