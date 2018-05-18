Раз в год - как украинцы отметили День вышиванки

Вышиванку едва ли можно назвать исключительно традиционным нарядом - немало украинцев носят ее как праздничную или как повседневную одежду.

Но есть один день в году, когда ей отводится особое место в нашем убранстве.

Парки, скверы, офисы, кафе и общественный транспорт 17 мая заполонили люди с орнаментами на одежде - таким образом украинцы отметили День вышиванки.

Киев, Чернигов, Львов, Запорожье, Хмельницкий, Харьков... Предлагаем посмотреть, как это было.

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Уже традиционно вышиванки в праздники надевают не только люди, но и домашние любимцы. На этот раз в объектив попал котик, которого нарядили в Запорожье.

Копірайт зображення UNIAN

В Чернигове шествие в вышиванках превратилось в настоящее дефиле.

Копірайт зображення UNIAN

В тренде и Львов, где провели показ мод "Вышитая Украина".

Копірайт зображення UNIAN

А еще во Львове был тематический торт. Интересно, всем ли его хватило.

Копірайт зображення UNIAN

Харьков славится большим количеством студентов из других стран и даже континентов. Как видно, они тоже примерили наш национальный костюм.

Копірайт зображення UNIAN

Кривой Рог - самый длинный город Европы. Соответственно, на парад в вышиванках принесли и самый длинный флаг.

Копірайт зображення UNIAN

В Хмельницком решили не отставать и, облачившись в вышиванки, выстроились в форме трезубца. Получился рекорд - к акции присоединился 1961 человек.

Копірайт зображення UNIAN

Депутаты парламента - как от власти, так и оппозиционеры - не отказались от возможности приобщиться к народному празднику.

А под Радой тем временем проходил протест, требуя изменить избирательное законодательство так, чтобы последующих депутатов можно было выбирать по пропорциональной системе с открытыми региональными списками.

Копірайт зображення UNIAN

Жена президента Марина Порошенко "выгуляла" свою вышиванку во время поездки в Николаев. А потом еще в Одессе.

Копірайт зображення UNIAN

Киевляне, похоже, оказались слишком озабоченными для рекордов и дефиле, но рабочая смена или школьные занятия - не повод оставлять вышиванку дома!

А как праздновали вы? Присылайте свои фото в вышиванках в наш Facebook.

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