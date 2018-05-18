Чем опасно пальмовое масло

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15 мая Рада приняла в первом чтении законопроект, который ограничивает использование пальмового масла в производстве пищевых продуктов.

В пояснительной записке депутаты заявили, что это - вредный продукт, способствующий повышению уровня холестерина, а также провоцирующий развитие заболеваний сердца, сосудов и ожирения.

Попробуем разобраться: что такое пальмовое масло, и что говорят о его влиянии на здоровье последние исследования.

Что такое пальмовое масло?

Пальмовое масло добывают из плодов растения Elaeis guineensis, известного как масличная пальма. Его родина - Западная Африка, и там пальмовое масло традиционно использовали для приготовления пищи.

В конце XIX - начале ХХ столетия масличную пальму завезли в Индонезию и Малайзию, которые сейчас являются основными экспортерами пальмового масла.

Его употребляют как растительное масло для жарки, заправки салатов либо используют в пищевой промышленности, добавляя в мороженое, маргарин и замороженные продукты.

Пальмовое масло также применяют для производства средств личной гигиены, косметики и бытовой химии, в том числе мыла и других моющих средств, зубной пасты, лосьонов, кремов. В мировой практике используют его и в качестве сырья для производства биотоплива.

В 2016 году мировые продажи пальмового масла достигли почти 28 млрд долларов.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Плантация масленичных пальм в индонезийской провинции

Сырое пальмовое масло имеет красный цвет благодаря содержанию пигмента каротина. Она богато витамином Е, (и представляет собой смесь насыщенных и ненасыщенных жиров) не содержит холестерин и трансжиры, имеет высокую точку дымления, и поэтому считается достаточно здоровой опцией. При этом оно не содержит полезные для человека омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты. Однако мы практически не сталкиваемся с сырым пальмовым маслом.

Пальмовое масло можно рафинировать и разделить на фракции, имеюющие различные свойства и сферы использования - жидкую и твердую.

Такая обработка пальмового масла лишает его нежелательных соединений с одной стороны, но и существенно снижает содержание витаминов в твердой или стеариновой фракции. Нагрев при рафинации способствует возникновению вредных соединений. Впрочем, все растительные масла после рафинации содержат эти соединения.

Мифы и правда о влиянии пальмового масла на здоровье

Пальмовое масло не "закупоривает сосуды".

Действительно, тропические масла содержат насыщенные жиры, и именно они формируют стеариновую фракцию пальмового масла, имеющую длительный срок хранения. Однако насыщенные жиры также содержатся в молоке, масле, сале, масле какао, растительных маслах и авокадо.

С насыщенными жирами склонны связывать рост риска атеросклероза и нарушение баланса холестерина. Подобное мнение сформировалось и бытовало в 1950-1980-х, когда была популяризирована обезжиренная пища, маргарины и локальные масла.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Проблема насыщенных жиров, и пальмового масла в частности,- не в том, что они могут приводить к закупорке сосудов, а в том, что есть риск употребить их в слишком большом количестве

Впрочем, на сегодняшний день доказано отсутствие связи между потреблением насыщенных жиров и сердечно-сосудистыми заболеваниями, в частности у здоровых людей с нормальным весом. Люди с нарушенным балансов жиров крови, страдающие от болезнй сердца, а также пожилые люди более уязвимы к присутствию пальмового масла в их рационе.

Официальные рекомендации по потреблению жиров позволяют потреблять 35-40% энергии из жиров, но только 10% - из насыщенных.

Диета, при которой калории из жиров составляют менее 20%, считается также нездоровой. Проблема насыщенных жиров, и пальмового масла в частности,- не в том, что они могут приводить к закупорке сосудов, а в том, что есть риск употребить их в слишком большом количестве.

Репутацию пальмового масла портит его присутствие в калорийной и часто чрезмерно сладкой, но при этом бедной питательными веществами пище - сладостях, фритюре, продуктах длительного хранения.

Такая пища вредна для здоровья не только из-за содержания пальмового масла. Если человек ведет малоподвижный образ жизни, курит, ест мало овощей - насыщенные жиры любого происхождения представляют опасность для здоровья.

Высокая температура плавления пальмового масла и, как следствие, вред для здоровья человека - это также миф.

Любые жиры, которые поступают с пищей, имеют разную температуру плавления, однако все они расщепляются в кишечнике и далее транспортируются кровью.

С другой стороны, пальмовое масло широко используется для жарки и в секторе промышленных переработок. Во время рафинации или дальнейшего нагрева в нем действительно могут образовываться нежелательные соединения, за уровнем содержания которых должны следить производители.

Сегодня гипотеза о связи между потреблением пальмового масла и развитием рака не подтверждена.

Репутация производителей пальмового масла - небезупречна

Копірайт зображення Getty Images Image caption Производители вырубили в Индонезии тропические леса ради высадки пальмовых плантаций

Традиционно масличную пальму выращивали в домашних хозяйствах вместе с другими растениями. Сегодня - в основном на специально созданных монокультурных плантациях.

Масличная пальма дает больший урожай на единицу площади, чем другие источники растительных масел. Ее культивация почти не требует применения удобрений и пестицидов, а также требует меньше физического труда. Промышленное производство пальмового масла в Юго-Восточной Азии создало новые рабочие места и приносит значительные прибыли странам-экспортерам.

С другой стороны, его производство имеет негативные экологические и социальные последствия.

Работа на масличных плантациях идет без соблюдения прав человека.

Для массового выращивания масличной пальмы вырубают или даже выжигают леса, разрушая экосистемы и снижая биоразнообразие. Многочисленные виды животных, в том числе орангутаны, слоны, носороги и тигры лишаются естественной среды обитания. В период с 1990 по 2008 год из-за производства пальмового масла было уничтожено 8% лесов планеты.

В связи с этим такие организации, как Greenpeace и World Wild Fund (WWF), лоббируют ограничения производства пальмового масла. Многие организации, включая компании, владеющие плантациями, производителей, переработчиков и розничных продавцов продуктов с содержанием пальмового масла, поддерживают экологически устойчивое производство этого продукта.

Запрет пальмового масла и других жиров

Копірайт зображення HALLDOR KOLBEINS Image caption Сеть супермаркетов Iceland в Великобритании заявила о своем намерении исключить пальмовое масло из состава своих фирменных продуктов к концу 2018 года

На использование пальмового масла в производстве в последнее время наложены ограничения.

Сеть супермаркетов Iceland в Великобритании заявила о своем намерении исключить пальмовое масло из состава своих фирменных продуктов в попытке остановить масштабное уничтожение тропических лесов в юго-восточной Азии.

Сеть уже убрала этот ингредиент из половины своих продуктов и планирует завершить процесс к концу 2018 года.

Также в 2018 году Европарламент принял директиву о возобновляемых источниках энергии, согласно которой инвестирование топлива, в частности, на основе пальмового масла, будет сокращаться.

Официальная Джакарта высказалась против документа, ведь это означает сокращение экспорта пальмового масла в ЕС.

Украина также решила внести свою лепту в использование пальмового масла, но именно в пищевой промышленности.

15 мая 2018 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №3871, согласно которому использование пальмового масла в пищевой промышленности ограничивается.

Производители понесут административную ответственность в случае несоответствия продукции стандартам, образцам и сертификатам. Инициаторы законопроекта объясняют его необходимостью защитить здоровье людей.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 14 мая 2018 года представила пакет мер REPLACE - поэтапное руководство по исключению трансжирных кислот промышленного производства из состава пищевой продукции во всем мире.

Что такое трансжиры, и почему именно они запрещены?

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Синтетические трансжиры образуются в процессе насыщения растительных масел водородом, в результате чего они становятся твердыми. Таким образом производитель продлевает срок хранения и жизни продукта.

Трансжиры, как и пальмовое масло, значительно снижают стоимость продукции с их содержанием.

Именно трансжиры оказывают пагубное влияние на здоровье людей: рацион с высоким содержанием трансжиров повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 21% и смертность - на 28%.

По статистике ВОЗ, употребление трансжиров приводит к 500 тысячам смертей от сердечно-сосудистых заболеваний в год.

Больше всего это косается бедных слоев населения.

Учитывая негативные последствия, ВОЗ установила нормы употребления небезопасных продуктов. В ежедневном рационе каждого человека трансжиры не должны превышать 1%.

Новая программа ВОЗ предлагает содействовать замене промышленных трансжиров - в том числе на законодательном уровне; а также повышать осведомленность об их вредном влиянии на здоровье.

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