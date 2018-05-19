Самые необычные королевские свадьбы
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл следует в череде других королевских свадебных торжеств, многие из которых были весьма необычными. Би-би-си вспоминает, чем запомнились прошлые церемонии бракосочетаний монарших особ.
Мода на белое платье
Королева Виктория - самая известная в Британии монаршая персона, положившая начало моде на белое свадебное платье. Она правила империей 63 года, дольше на троне - только королева Елизавета II.
Виктория вышла замуж за Альберта в 1840 году. Это было крайне пышное торжество, ведь население империи тогда насчитывало 400 миллионов человек.
Королева надела на свадьбу белое атласное шелковое платье, что было очень нехарактерно для того времени: замуж было принято выходить в цветных платьях с золотой или серебряной вышивкой.
И хотя Виктория точно была не первой невестой, надевшей белое, о церемонии говорил весь мир, так что именно ее можно считать основоположницей традиции белого свадебного платья.
Больше всего телезрителей
Свадьба принца Уильяма и Кэтрин Миддлтон была настолько популярной, что всемирную славу завоевала даже подружка невесты, сестра Кейт - Пиппа.
Как писали СМИ, в 2011 году свадебную церемонию посмотрели 2 миллиарда человек по всему миру.
Понять, насколько это точная цифра, невозможно. Однако именно она звучали на брифинге британского министерства культуры, медиа и спорта еще до церемонии - в качестве предположения.
В любом случае, эта цифра однозначно больше, чем 750 миллионов следивших в прямом эфире за свадьбой принца Чарльза и леди Дианы Спенсер.
Не самая романтичная
Сегодня королевские браки заключаются по любви, но много веков назад они использовались в качестве политического инструментоа и для построения альянсов - всё как в "Игре престолов".
Например, брак английской королевы Марии I и испанского принца Филиппа II в 1554 году был заключен в попытке улучшить зарубежное влияние двух стран и усилить позиции католиков в Европе.
Романтика была настолько не важна для испанского монарха, что его посланники прямо говорили: "Брак состоялся не из плотских соображений, а чтобы поправить беспорядок в королевстве".
Всего через четыре года после свадьбы Мария умерла от лихорадки, к тому моменту Филипп уже не видел ее около года.
"Я чувствовал надлежащее сожаление по поводу ее смерти", - холодно отметил король в письме сестре; в нем он сосредоточился не на смерти жены, а на дипломатических переговорах с Францией.
Английский парламент после смерти Марии отказался признать права Филиппа на корону Англии, и он покинул империю.
Аскетичная свадьба
Свадьба королевы Елизаветы II и герцога Эдинбургского собрала 2000 гостей, включая монархов со всего мира.
Так как церемония была в послевоенный 1947 год, ее не могла не коснуться политика распределения, введенная в Британии в то время.
Принцесса Елизавета (королевой она стала пять лет спустя) покупала ткань для своего свадебного платья по талонам. Причем собственных талонов ей не хватило, и правительство выписало ей 100 дополнительных, чтобы покрыть расходы на пошив. Некоторые льготы получили также пажи и подружки невесты.
Елизавете посылали собственные купоны подданные со всей Британии. Правда, в итоге их все вернули, так как пользоваться чужими талонами было нельзя: политика распределения была очень строгой.
Шесть жен
У короля Генриха VIII за всю жизнь было шесть жен - хотя это точно не тот король, за которого хотелось бы выйти замуж.
С двумя своими женами он развелся, двоих других - казнил по обвинению в измене.
В 1509 году он женился на Екатерине Арагонской, вдове своего брата. Король хотел наследника, но Екатерина родила дочь, и тогда он решил с ней развестись.
Это повлекло за собой отлучение короля от католической церкви и ряд церковных реформ в Англии, в результате чего Англиканская церковь отделилась от Римско-католической.
Затем он женился на Анне Болейн, но она тоже родила дочь. Следующие ее дети рождались мертвыми, и Анна была обвинена в измене и казнена.
Следующей женой Генриха стала Джейн Сеймур. Она родила ему сына, которого он так хотел, но вскоре после родов умерла.
Анна Клевская стала четвертой женой Генриха, брак с ней был одним из способов скрепить союз Генриха, французского короля Франциска I и германских протестантских князей. Этот брак также был аннулирован, так как король заочно помолвился с Анной, увидев ее портрет, а в жизни жена ему совершенно не понравилась. Анна осталась в Англии в качестве "сестры короля" и пережила Генриха и других его жен.
В возрасте 50 лет Генрих женился на Екатерине Говард, которая была младше него более чем на 30 лет. Спустя два года по обвинению в измене он казнил и ее.
Последней женой Генриха была Екатерина Парр, которая была с ним до самой смерти короля в 1547 году. После смерти Генриха она вышла замуж за Томаса Сеймура, брата Джейн Сеймур.
Самая феминистская
Свадьба принца Чарльза и леди Дианы Спенсер в 1981 году запомнилась публике по нескольким причинам. Во-первых, у невесты было самое длинное платье за всю историю королевских свадеб: длина шлейфа достигала восьми метров. Платье также было и самым дорогим - более 100 тысяч долларов.
Эта церемония также стала и самой "феминистской" - из клятвы невесты убрали обещание "слушаться мужа".
Принцесса Уэльская действительно была очень самостоятельной: она перестала жить с принцем Чарльзом в 1992 году, затем публично критиковала его способности управлять страной, королевскую семью и его советников.
Она также утверждала, что оба они изменяли, ещё будучи в браке.
Пара развелась в 1996 году, а в 1997 году Диана погибла в автокатастрофе.
Самая юная невеста
Королю Шотландии Давиду II было четыре года, когда он женился на семилетней Джоан Тауэрской в 1328 году.
Он тогда еще не был королем, ему нужно было дождаться пяти лет, чтобы взять на себя эту ответственность.
Его брак был залогом мирного договора между Англией и Шотландией.
Спустя несколько лет Давид вторгся в Англию, где правил его шурин Эдуард III.
В ходе военных перипетий он был заточен в тюрьму на 11 лет, и после освобождения жену никогда больше не видел.