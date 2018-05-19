Прочь от Москвы: почему из названия города убирают имя Хмельницкого

Копірайт зображення http://phm.gov.ua/ Image caption Впервые Переяслав упоминается в летописи 907 года

"В условиях гибридной войны России против Украины сохранение названия "Переяслав-Хмельницкий" будет означать историческую, идеологическую и ценностную капитуляцию перед российским имперским неоколониализмом", - так аргументируют власти этого древнего города в Киевской области намерение его переименовать.

В прошлом году городской совет Переяслав-Хмельницкого после проведения общественных слушаний принял решение о возвращении ему исторического названия и обратился с такой просьбой в областной совет.

Облсовет поддержал это решение и направил представление в парламент, который уже в ближайшее время может поддержать переименование.

Гетман Богдан Хмельницкий считается одним из общепризнанных украинских национальных героев, поэтому многие эксперты и комментаторы искренне не понимают, зачем убирать из названия города его имя.

А в Хмельницком, который также был назван в честь украинского гетмана, подобная идея тем более не находит поддержки ни у населения, ни у властей.

Прочь от Москвы!

Самым веским аргументом критиков Богдана Хмельницкого является союзнический договор с Россией, который был заключен в Переяславе в 1654 году.

Считается, что первоначальный текст соглашения не предусматривал поглощения Российской империей казацкого государства, однако впоследствие именно это и произошло.

Современное название Переяслав-Хмельницкий получил в 1943 году после освобождения от немецких войск. Сделано это было в ознаменование важного для Российской империи и СССР исторического события.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Памятник Богдану Хмельницкому в Киеве

Поэтому теперь, дабы лишний раз не прославлять тот шаг Богдана Хмельницкого и союз с Россией, парламент вскоре может убрать имя гетмана из названия города.

"В 1654 году в Переяславле состоялась Переяславская рада, которая определила дальнейшую судьбу Украины и постепенную ее инкорпорацию в состав Московского государства (впоследствии Российской империи и СССР)", - аргументируют свою позицию власти города.

В своем решении горсовет подчеркивает, что никоим образом не желает унизить "славное имя лидера национально-освободительной революции украинского народа 1648-1657 годов Богдана Хмельницкого", однако намерен вернуть городу название, упомянутое еще в договоре Руси с Византией, который был заключен в 907 году.

Даже первое упоминание слова "Украина" относится к летописи 1187 года в контексте Переяслава.

"Пер.-Хм."

Секретарь горсовета Петр Бочарин в беседе с ВВС News Украина отметил, что расходы на переименование не будут слишком существенными, а сокращенное историческое название гораздо удобнее для документооборота.

К тому же, как он говорит, в устной речи все и так в основном употребляют старое название Переяславль.

"Вот приезжаете вы куда-то или заходите в государственный орган, а там ваш город обозначен как "Пер.-Хм." или "Хм.-Пер.", кому это приятно?"

Парламентский комитет также поддержал решение о переименовании и рекомендовал Верховной Раде вернуть городу его историческое название.

В разговоре с ВВС News Украина докладчик по этому вопросу Николай Федорук отметил, что особых дискуссий эта тема не вызвала.

"Пока не вижу, чтобы в парламенте были проблемы с принятием окончательного решения", - добавил Федорук.

"Декоммунизация" Хмельницкого

Директор института национальной памяти Владимир Вятрович негативные комментарии относительно "декоммунизации Хмельницкого" назвал неуместным сарказмом.

"На самом деле этот процесс не является реализацией закона о декоммунизации, хотя, безусловно, связан с преодолением советского наследия", - написал Вятрович в Facebook.

При этом историк утверждает, что переименование важно для лучшего понимания места этого города в истории и "позволит не смотреть на него только сквозь призму Переяславской рады и "воссоединения" с Россией".

В то же время известный украинский историк Алексей Толочко удивляется, почему Переяслав-Хмельницкий, получивший название в советские времена, переименовывают, а другие города, в частности, Хмельницкий и Ивано-Франковск - нет.

"Мы с вами присутствуем при переформатировании исторического сознания украинцев. Этот режим будет и в дальнейшем так действовать", - считает Толочко, который выступает против переименования.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Днепропетровск в рамках декоммунизации страны получил новое имя - Днепр

Он говорит, что в своей работе "будет выполнять решение Верховной Рады, пока следующая его не отменит".

"Как историк считаю, что переименование следует прекратить. Иначе мы узнаем, что все наши герои на самом деле - предатели, а вчерашние предатели - на самом деле герои", - добавил Толочко.

А вот историк Кирилл Галушко инициативу городского совета Переяслав-Хмельницкого поддерживает.

"В переименовании не вижу какого-то унижения Богдана Хмельницкого. Приложение к названию Переяслава - это наследие советской эпохи, когда акцент делался именно на Переяславской раде", - считает Галушко.

Он напоминает, что союз с Россией для Хмельницкого был временным, длился недолго, а вскоре его союзниками уже были Швеция и Трансильвания.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Процесс декоммунизации в общественной жизни Украины начался с демонтажа памятников советским деятелям

"То есть, еще сам Хмельницкий отказался от идеи сотрудничества с Москвой", - считает историк.

Ученый говорит, что имя Богдана Хмельницкого в любом случае останется увековеченным в названии областного центра и не будет иметь такой советской коннотации.

В то же время в городе Хмельницкий, который до 1954 года носил название Проскуров, возвращать историческое название пока не намерены.

Власть в городе в основном принадлежит партии "Свобода", но там на первое место ставят выдающиеся заслуги гетмана перед Украиной.

"Мы гордимся именем своего города, названного в честь выдающегося полководца и государственного деятеля", - так раньше комментировал ВВС идею с переименованием руководитель отдела образования города Роман Николаев.