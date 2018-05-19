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Принц Гарри и его невеста Меган Маркл дали свое первое интервью после объявления о грядущей свадьбе, которая состоится весной 2018 года. До этого об их отношениях в Британии было известно очень мало. Вот семь интересных фактов о новой королевской паре:

Они поехали отдыхать вместе после двух свиданий

Всего через несколько недель после того, как они познакомились, принц уговорил Меган Маркл отправиться вместе с ним в Ботсвану.

"Мы остались там вдвоем под звездами. Она поехала со мной на пять дней [в Ботсвану], что было абсолютно потрясающе", - рассказал принц.

По словам принца Гарри, возможность побыть вместе наедине помогла им лучше узнать друг друга.

Принц Гарри сам решил, каким должно быть обручальное кольцо Меган

Копірайт зображення AFP Image caption Дизайн кольца с тремя бриллантами в золотой оправе принц Гарри придумал сам

Принц Гарри позаботился о том, чтобы обручальное кольцо его невесты было особенным. Выполненное из желтого золота, любимого металла Меган, кольцо украшено тремя бриллиантами: самый крупный из них - из Ботсваны, где пара провела значимое для них время. По обе стороны от крупного бриллианта - два драгоценных камня из коллекции принцессы Дианы.

Принц Гарри и его невеста говорят, что для них было важно, чтобы принцесса Диана была частью важного для них события.

По словам принца Гарри, его мама прыгала бы от радости во время помолвки, и они с Меган стали бы лучшими друзьями.

"В такие моменты мне ее особенно не хватает", - признался Гарри.

Они ничего не знали друг о друге, когда познакомились

Меган Маркл родилась в США, никогда не читала британских таблоидов и мало знала о королевской семье, поэтому ей пришлось узнавать Гарри "самостоятельно" и "непосредственно".

Принц Гарри, в свою очередь, не смотрел сериал "Форс-мажоры" (Suits), где в главной роли снималась Меган Маркл, он вообще никогда о ней ничего не слышал до момента встречи.

Их первое "свидание вслепую" приятно поразило обоих.

"Я был очень приятно удивлен, когда зашел в комнату и увидел ее", - рассказал принц Гарри.

"Я подумал - мне придется постараться", - добавил он.

Меган Маркл оставит свою карьеру актрисы

Image caption После свадьбы Маркл получит титул Ее королевское высочество, принцесса Уэльская. Однако называться принцессой Меган она не сможет, поскольку не принадлежит к королевскому роду

Пара также сообщила, что Меган Маркл больше не будет сниматься в телесериалах и кинокартинах и оставит карьеру актрисы.

"Я не смотрю на это как на отказ от чего-то. Я воспринимаю это как перемену. Это просто новая глава", - говорит Меган Маркл.

"Сечас настало время работать с тобой в команде", - сказала Меган Маркл, обращаясь к принцу Гарри.

По словам принца Гарри и его невесты, им предстоит научиться работать в паре, они планируют сосредоточиться на гуманитарной деятельности, которая их объединяет.

Принц Гарри выразил уверенность в том, что его невеста отлично справится с ролью члена королевской семьи, и вместе они будут "фантастической командой".

Принц Гарри сделал предложение за приготовлением курицы

Копірайт зображення PA Image caption После свадьбы молодожены будут жить в Ноттингемском коттедже, резиденции принца Гарри в Кенсингтонском дворце

Принц также рассказал, как сделал предложение: они вдвоем готовили запеченную курицу, когда принц Гарри неожиданно опустился на одно колено.

"Это было так мило, естественно и очень романтично", - сказала Меган Маркл. По ее словам, она, не дослушав принца, сразу же сказала "да".

"Она не дала мне договорить и сказала "Да-да-да-да", - добавил принц Гарри.

"И потом мы обнялись, и у меня в руке было кольцо. И я говорю? "Можно, я подарю тебе кольцо?" И она: "О да, кольцо"", - продолжил принц Гарри. "Это было очень трогательно".

Даже корги королевы полюбили Меган

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Меган Маркл рассказала, что одна из двух ее собак переехала вместе с ней в Лондон.

По словам принца Гарри, корги королевы сразу же приняли Меган, когда она приехала на встречу с Елизаветой II.

"Я за 33 года привык к тому, что они на меня постоянно лают. А она зашла - и ничего, только виляют хвостами. Я подумал: черт побери!" - рассказал принц.

По словам Меган Маркл, корги во время чаепития у королевы просто лежали у ее ног, и "это было очень мило".

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение "Звезды сошлись", - принц Гарри о своей невесте

Они планируют, что в их семье появятся дети

В будущем году в семье у брата принца Гарри - принца Уильяма и его супруги - появится уже третий ребенок.

Меган Маркл рассмеялась, когда ее жених, отвечая на вопрос о планах по поводу детей, ответил "не сейчас".

"Все постепенно. Надеюсь, мы станем семьей в ближайшем будущем", - сказал принц Гарри.

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