Королевская свадьба: платье Меган во всех подробностях

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Долгие ожидания позади, и наконец мир увидел свадебное платье Меган Маркл. До последнего имя дизайнера держалось в строжайшем секрете.

Публика увидела подвенечное платье в полдень, когда Меган вышла из лимузина на ступени часовни Святого Георгия.

Белоснежное платье с вырезом "лодочкой" - творение британского дизайнера Клэр Уэйт Келлер - первого креативного директора-женщины французского модного дома Givenchy.

Дизайнер

Дизайнер Клэр Уэйт Келлер стала первой женщиной, назначенной на пост креативного директора дома Givenchy в 2017 году, и в начале нынешнего года представила свою первую весенне-летнюю коллекцию.

Меган Маркл познакомилась с Клэр только в этом году, выбрав ее в качестве дизайнера, как отметила пресс-служба Кенсингтонского дворца, за ее "элегантный и не подвластный времени стиль, безупречный крой и скромную манеру поведения".

До Givenchy Клэр Келлер успела поработать креативным директором во всемирно известных модных брендах - Pringle of Scotland и Chloé.

Лиф платья

Минималистичный дизайн этого белоснежного платья отличает вырез "лодочка", обрамляющий плечи и подчеркивающий талию Меган, и укороченные рукава три четверти.

Изящное платье "от-кутюр" пошито из двуслойного шёлка с нижней юбкой из трёхслойной шелковой органзы.

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Вырез у платья Меган сильно отличается от треугольного, или V-образного, который был на подвенечном платье у герцогини Кембриджской в 2011 году.

Фата

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На Меган была пятиметровая фата из белого шелка, закрывавшая ее лицо. На фате - цветочный узор, представляющий все 53 страны, входящие в Британское содружество наций.

Невеста сама предложила такой дизайн, ведь их с принцем Гарри благотворительная деятельность будет сосредоточена именно на странах Содружества.

Кутюрье пришлось провести немало времени, чтобы изучить флору каждой входящей в Содружество страны, и выбрать уникальные для каждой цветы.

Меган также присовокупила к дизайну фаты два своих любимых цветка - зимоцвет (химонант скороспелый), растущий в саду Кенсингтонского дворца, и калифорнийский мак (эшольция), растущий в штате, откуда она родом.

Швеи провели сотни часов, расшивая фату шелковыми нитями и органзой и регулярно при этом моя руки - каждые 30 минут, чтобы не запачкать изысканное изделие.

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Стиль фаты Меган походит на тот, который был у супруги принца Уильяма Кейт - из струящегося, мягкого шелка с обрамлением из вышитых вручную цветов.

Как отметил валлийский дизайнер Дэвид Эмануэль, придумавший подвенечное платье для Дианы, принцессы Уэльской, это очень умный ход со стороны Меган - включить в дизайн фаты цветки стран Содружества.

"Думаю, что Диана бы это одобрила", - сказал он о платье Меган.

Тиара

Фату Меган придерживала закругленная бриллиантовая тиара королевы Марии (бабушки королевы Елизаветы), которую к этому случаю дала ей надеть сама королева Елизавета. Она была изготовлена в Англии в 1932 году.

В центре тиары - сменная брошь из 10 бриллиантов, изготовленная в 1893 году.

Тиара была сделана специально для королевы Марии, чтобы разместить на ней в качестве главного украшения эту редкую брошь, которую она получила еще будучи принцессой накануне своей свадьбы с принцем Георгом, герцогом Йоркским.

На Меган Маркл также были серьги и браслет знаменитой французской ювелирной и часовой фирмы Cartier.

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В отличие от герцогини Кембриджской, которая получила от королевы Елизаветы во временное пользование на свадьбу тиару Cartier 1936-го года "Нимб", и оставила свои волосы распущенными, Меган собрала волосы в пучок.

Укладку ей сделал парикмахер-стилист Серж Норман, а макияж - ее давний приятель, визажист Дэниэл Мартин.

Букет

Принц Гарри собственноручно сорвал несколько цветочков на частной лужайке Кенсингтонского дворца, чтобы добавить кое-что от себя в свадебный букет, который собрала флорист Филиппа Крэддок.

В букете присутствовали незабудки - любимые цветы матери принца Гарри Дианы, и они были специально включены в букет в память о покойной принцессе.

В состав букета также вошли душистый горошек, ландыши, астильба, жасмин, астранция, веточки мирта - и все это было перевязано ленточкой из необработанного шёлка.

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Флорист из Лондона Филиппа Крэддок также создала цветочный ансамбль для украшения часовни из белых садовых роз, пионов, наперстянки, веточек березы, бука и граба.

Крэддок открыла свой собственный бизнес 9 лет назад и за это время участвовала в оформлении музея Виктории и Альберта, Кенсингтонского дворца, дворца Хэмптон-корт, а также поработала для таких модных брендов, как Alexander McQueen и Christian Dior.

Меган Маркл в своем, ныне удаленном, аккаунте в "Инстаграмме" писала, что пионы делают ее "безмерно счастливой". Вскоре после того, как она стала встречаться с принцем Гарри, она разместила там фото букета розовых и белых пионов.

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Туфли

Свадебные туфли - копия классического дизайна Givenchy из шелкового сатин-дюшеса, несколько видоизмененная за счет удлиненного мыса.

Копірайт зображення AFP Image caption Одри Хепберн снималась в нарядах Givenchy в таких фильмах как "Завтрак у Тиффани" и "Сабрина"

Что говорят люди?

Сара Макальпин из журнала Elle сказала, что платье - совершенно в ее [Меган] стиле: "У нее всегда был довольно простой стиль, в том смысле, что он простой, но утонченный".

При это она отметила, что мисс Маркл сделала нетрадиционный выбор, избрав дом Givenchy, который оказался достаточно прогрессивным и одним из первых вывел на подиум моделей с разным цветом кожи.

Эксперты модной индустрии также отмечают, что подвенечное платье Меган отсылает к ранним годам модного дома Givenchy, когда одной из его излюбленных клиенток была Одри Хепберн, известная своей неповторимой элегантностью и ставшими классикой стиля силуэтами.

"Настоящие женщины посмотрят на это платье и поймут, что вот это и есть - квинтэссенция шикарного и в то же время неброского свадебного платья", - полагает Джейд Бир, редактор журнала BRIDES ("Невесты).

А что надел принц Гарри?

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Оба принца - и Гарри, и герцог Кембриджский - были в мундирах сводного полка королевской конной гвардии.

Королева Елизавета лично дала разрешение принцу Гарри жениться в этой военной форме.

Оба мундира сшиты портными лондонской Сэвил-роу Dege & Skinner, специализирующимися на пошиве военного обмундирования.

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