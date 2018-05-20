Свадьба Гарри и Меган в фотографиях

Британские флаги, тиары, конные экипажи. Это свадьба принца Гарри и Меган Маркл - отныне герцога и герцогини Сассекских...

Копірайт зображення Reuters Image caption Тысячи фанатов королевской семьи приветствуют молодоженов

Копірайт зображення EPA Image caption Более 100 тысяч человек приветствовали герцога и герцогиню Сассекских

Копірайт зображення Reuters Image caption Тысячи людей вышли на улицы, чтобы наблюдать за процессией после свадьбы

Копірайт зображення Reuters Image caption Королева Елизавета II, ее супруг - герцог Эдинбургский Филипп и другие члены королевской семьи

Копірайт зображення PA Image caption Меган и принц Гарри покидают Виндзорский замок

Копірайт зображення AFP Image caption Принцесса Шарлотта и ее мать, герцогиня Кембриджская

Копірайт зображення PA Image caption Дориа Регленд, мать невесты, принц Уэльский Чарльз и его жена - герцогиня Корнуольская после свадьбы

Копірайт зображення Reuters Image caption Молодожены спускаются по лестнице церкви Святого Георгия

Копірайт зображення Reuters Image caption И целуются...

Копірайт зображення Reuters Image caption Пара поцеловалась на лестнице церкви

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Копірайт зображення Reuters Image caption После свадьбы принц Гарри и Меган Маркл стали герцогом и герцогиней Сассекскими

Копірайт зображення PA Image caption Церемонию посетила королева Елизавета II с супругом

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Копірайт зображення PA Image caption Принц Гарри снимает вуаль с Меган Маркл

Копірайт зображення PA Image caption Преподобный Майкл Карри, глава Епископальной церкви в США, выступил с речью о любви

Копірайт зображення Reuters Image caption Пара обменялась кольцами перед королевой и 600 гостями церемонии в церкви Святого Георгия

Копірайт зображення Reuters Image caption Невесту сопровождал принц Чарльз

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Копірайт зображення Reuters Image caption Меган Маркл прибыла в Виндзорский замок в платье от дизайнера Клэр Уэйт Келлер

Копірайт зображення Getty Images Image caption Меган Маркл в автомобиле вместе со своей мамой Дориа Регленд

Копірайт зображення Reuters Image caption Герцогиня Кембриджская прибыла на свадьбу с подругами невесты и детьми

Копірайт зображення Rex/Shutterstock Image caption Принц Гарри пришел в церковь Святого Георгия вместе с братом - герцогом Кембриджским, принцем Уильямом

Копірайт зображення TOLGA AKMEN/AFP Image caption Виндзорский замок окружили тысячи фанатов королевской семьи и журналисты

Копірайт зображення Hannah McKay/Reuters Image caption Более 100 тысяч людей пришли посмотреть церемонию

Копірайт зображення Hannah McKay/REUTERS Image caption Фанаты королевской семьи приехали из всей Великобритании

Копірайт зображення DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP Image caption Утром фанаты королевской семьи шли в Виндзорский замок

Копірайт зображення Peter Summers/PA Image caption Некоторые британцы ночевали возле Виндзорского замка, чтобы вблизи наблюдать за церемонией

Копірайт зображення PA Image caption Идрис Эльба (справа) и Опра Уинфри посетили Виндзорский замок

Копірайт зображення AFP Image caption Давний приятель принца Гарри - певец Джеймс Блант и его жена София Уэллсли

Копірайт зображення Reuters Image caption Граф Спенсер, брат покойной принцессы Дианы и дядя принца Гарри, прибыл вместе с женой Карен

Копірайт зображення PA Image caption Джордж и Амаль Клуни прибыли на свадьбу без своих малышей

Копірайт зображення TOM NICHOLSON/EPA Image caption На свадьбу пригласили 1200 человек, в том числе, многих представителей благотворительных организаций

Копірайт зображення Danny Lawson/PA Image caption Цветы украшают западный вход в церковь Святого Георгия