Свадьба Гарри и Меган в фотографиях

  • 20 мая 2018

Британские флаги, тиары, конные экипажи. Это свадьба принца Гарри и Меган Маркл - отныне герцога и герцогини Сассекских...

Копірайт зображення Reuters
Image caption Тысячи фанатов королевской семьи приветствуют молодоженов
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Image caption Более 100 тысяч человек приветствовали герцога и герцогиню Сассекских
Копірайт зображення Reuters
Image caption Тысячи людей вышли на улицы, чтобы наблюдать за процессией после свадьбы
Копірайт зображення Reuters
Image caption Королева Елизавета II, ее супруг - герцог Эдинбургский Филипп и другие члены королевской семьи
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Image caption Меган и принц Гарри покидают Виндзорский замок
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Image caption Принцесса Шарлотта и ее мать, герцогиня Кембриджская
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Image caption Дориа Регленд, мать невесты, принц Уэльский Чарльз и его жена - герцогиня Корнуольская после свадьбы
Копірайт зображення Reuters
Image caption Молодожены спускаются по лестнице церкви Святого Георгия
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Image caption И целуются...
Копірайт зображення Reuters
Image caption Пара поцеловалась на лестнице церкви
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Копірайт зображення Reuters
Image caption После свадьбы принц Гарри и Меган Маркл стали герцогом и герцогиней Сассекскими
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Image caption Церемонию посетила королева Елизавета II с супругом
Копірайт зображення PA
Копірайт зображення PA
Image caption Принц Гарри снимает вуаль с Меган Маркл
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Image caption Преподобный Майкл Карри, глава Епископальной церкви в США, выступил с речью о любви
Копірайт зображення Reuters
Image caption Пара обменялась кольцами перед королевой и 600 гостями церемонии в церкви Святого Георгия
Копірайт зображення Reuters
Image caption Невесту сопровождал принц Чарльз
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Image caption Меган Маркл прибыла в Виндзорский замок в платье от дизайнера Клэр Уэйт Келлер
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Image caption Меган Маркл в автомобиле вместе со своей мамой Дориа Регленд
Копірайт зображення Reuters
Image caption Герцогиня Кембриджская прибыла на свадьбу с подругами невесты и детьми
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Image caption Принц Гарри пришел в церковь Святого Георгия вместе с братом - герцогом Кембриджским, принцем Уильямом
Копірайт зображення TOLGA AKMEN/AFP
Image caption Виндзорский замок окружили тысячи фанатов королевской семьи и журналисты
Копірайт зображення Hannah McKay/Reuters
Image caption Более 100 тысяч людей пришли посмотреть церемонию
Копірайт зображення Hannah McKay/REUTERS
Image caption Фанаты королевской семьи приехали из всей Великобритании
Копірайт зображення DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP
Image caption Утром фанаты королевской семьи шли в Виндзорский замок
Копірайт зображення Peter Summers/PA
Image caption Некоторые британцы ночевали возле Виндзорского замка, чтобы вблизи наблюдать за церемонией
Копірайт зображення PA
Image caption Идрис Эльба (справа) и Опра Уинфри посетили Виндзорский замок
Копірайт зображення AFP
Image caption Давний приятель принца Гарри - певец Джеймс Блант и его жена София Уэллсли
Копірайт зображення Reuters
Image caption Граф Спенсер, брат покойной принцессы Дианы и дядя принца Гарри, прибыл вместе с женой Карен
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Image caption Джордж и Амаль Клуни прибыли на свадьбу без своих малышей
Копірайт зображення TOM NICHOLSON/EPA
Image caption На свадьбу пригласили 1200 человек, в том числе, многих представителей благотворительных организаций
Копірайт зображення Danny Lawson/PA
Image caption Цветы украшают западный вход в церковь Святого Георгия
Копірайт зображення Danny Lawson/PA
Image caption Церковь Святого Георгия наполнена белыми розами, пионами и наперстянками

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