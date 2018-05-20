Действительно ли тюльпаномания была "самым большим финансовым пузырем всех времен"?

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В XVII веке голландцев охватила лихорадка - они взялись торговать луковицами тюльпанов, надеясь на большие прибыли. Это явление получило название тюльпаномании. Но была ли такой ужасной эта притча о жадности, которая меркнет на фоне масштабов современной одержимости биткоинами?

Чего стоит какая-то вещь? Унции золота? Килограмма яблок? Одной акции Apple?

На этот вопрос есть один простой ответ. Стоимости вещи соответствует цена, которая ей назначена на финансовом рынке.

Но иногда цены взлетают очень высоко, и возникает так называемый экономический мыльный пузырь.

"Наибольший пузырь всех времен" описал Гордон Гекко, персонаж фильма "Уолл-стрит-2: Деньги не спят".

"В первом десятилетии семнадцатого века голландцы настолько раздули ценовой пузырь, что по цене одной луковицы можно было приобрести прекрасный дом с видом на канал в Амстердаме", - рассказывал он.

"А потом случился обвал, - добавил он. - Людей постиг финансовый крах".

Действие так называемой тюльпаномании имело прочный эффект. И в 2018 году он проявился снова - у всех на устах биткоин, который в ноябре прошлого года установил рекорд, но с тех пор его стоимость была нестабильной. Скептики считают, что такой головокружительный взлет цены цифровой валюты, товара без реальной ценности, имеет все признаки тюльпановой лихорадки.

Впрочем, современные исследования показали, что торговлю тюльпанами мы понимаем неправильно. Ценить эти цветы людей заставила НЕ спекулятивная лихорадка. Это произошло благодаря факторам культуры.

"Представьте: вы девять лет выращиваете белые тюльпаны, и вот неожиданно на них появляются полоски или точки, - рассказывает Анне Голдгар, профессор ранней истории Европы из Королевского колледжа в Лондоне. - Это связано с болезнью растений. Но в те времена люди еще об этом не догадывались. Предугадать, что будет с вашими тюльпанами, невозможно. И людям очень нравилась изменчивость этих цветов".

Для Нидерландов ХVII века тюльпаны, которые на самом деле происходят из Османской империи, были новинкой. Разнообразие меняющихся цветов вызвало настоящий ажиотаж среди эстетов.

Копірайт зображення Alamy Image caption Торговля тюльпанами стала объектом сатиры для художников XVII века

Богатые голландцы охотно щеголяли своим изысканным вкусом.

"Люди имели состояние и могли тратить деньги, - объясняет профессор Голдгар. - Покупатели картин художников имели склонность покупать и тюльпаны".

По словам Голдгар, цены на некоторые цветы достигали 5000 гульденов (стоимость хорошего дома), но такое было большой редкостью. "Я обнаружила всего 37 человек, которые в те времена тратили на цветы более 400 гульденов".

За четыреста гульденов дома, может, и не купишь. Но все равно эта цена превышала годовую зарплату неквалифицированного рабочего.

"Самоубийство в каналах"

В конце 1636 года цена тюльпанов начала расти. И так продолжалось, пока не произошел обвал - 6-7 февраля 1637 года.

По мнению Анне Голдгар, этот обвал был вызван нестабильностью и страхом, что предложение превысит спрос. Однако, последствия не были такими уж плохими.

"Я пыталась найти хоть одного человека, который обанкротился из-за тюльпаномании. Ведь если верить мифу, из-за банкротства люди совершали самоубийства - топились в каналах, - говорит она. - Но найти хотя бы одного такого банкрота так и не удалось".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Причастен ли Чарльз Маккей к мифам вокруг тюльпаномании?

В каналах никто не погибал. Но это не значит, что, лопнув, тюльпановый пузырь не повлек за собой проблем.

"Почти целый год луковицы остаются в земле, поэтому обменяться ими можно только в определенный период - с конца мая до августа. Именно в этот период их можно выкапывать", - говорит профессор Голдгар.

"Проблема заключалась в том, что покупая луковицы в другие месяцы года, получить их люди могли только в июне - и расплачивались за них также в июне. Поэтому во время обвала было немало покупателей, заказавших луковицы, но так их и не расплатившихся" .

Однако, как отметила Анне Голдгар, в целом экономика Нидерландов не пострадала.

Железнодорожная мания

Так почему же эта спекулятивная история получила такую ​​огласку?

В XIX веке тюльпаноманию популяризировал шотландский писатель Чарльз Маккей, который любил пикантные истории. Как историка его всерьез никто не воспринимает, однако его колоритные рассказы прижились.

По иронии судьбы, Маккей сам стал жертвой настоящей финансовой мании: британского железнодорожного мыльного пузыря 1840-х. Некоторые ученые называют его самым технологическим пузырем в истории, после которого произошел один из крупнейших финансовых коллапсов.

Бесспорно, для нас всех это урок: очень легко смеяться над пузырями прошлого и даже преувеличивать тупость людей, которые опрометчиво попали в сети финансовых пирамид.

А вот исправить что-либо, когда оказывается, что ты находишься в такой ситуации или есть угроза в нее попасть, - не такое уж и легкое дело.

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