В Киеве слет супергероев
В Киеве стартовал фестиваль популярной культуры Kyiv Comic Con.
- Самые яркие женские образы на фестивале Comic Con
- Дизельпанк гетмана Скоропадского: комикс об Украинской революции
Уже в четвертый раз он собирает поклонников комиксов, фильмов и аниме о супергероях и героев популярных видеоигр.
Мероприятие проходит в Украинском доме.
Посетителей фестиваля ждут видео и настольные игры, презентации фильмов, анимаций и комиксов, мастер-классы, лекции и встречи фанов.
В этом году, в частности, будут представлены релизы приключенческого экшена "Дикое поле" по мотивам романа "Ворошиловград" Сергея Жадана и нового анимационного фильма "Мавка. Лісова пісня", созданного по мотивам поэмы Леси Украинки.
Также всех желающих приглашают принять участие в конкурсе на лучший косплей (перевоплощение в любимого персонажа).
Организаторы сообщают, что в этом году на косплей-шоу зарегистрировалось рекордное количество посетителей.