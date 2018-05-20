В Киеве слет супергероев

Копірайт зображення Уніан

В Киеве стартовал фестиваль популярной культуры Kyiv Comic Con.

Копірайт зображення Уніан

Уже в четвертый раз он собирает поклонников комиксов, фильмов и аниме о супергероях и героев популярных видеоигр.

Копірайт зображення Уніан

Мероприятие проходит в Украинском доме.

Копірайт зображення Уніан

Посетителей фестиваля ждут видео и настольные игры, презентации фильмов, анимаций и комиксов, мастер-классы, лекции и встречи фанов.

Копірайт зображення Уніан

В этом году, в частности, будут представлены релизы приключенческого экшена "Дикое поле" по мотивам романа "Ворошиловград" Сергея Жадана и нового анимационного фильма "Мавка. Лісова пісня", созданного по мотивам поэмы Леси Украинки.

Копірайт зображення Уніан

Также всех желающих приглашают принять участие в конкурсе на лучший косплей (перевоплощение в любимого персонажа).

Копірайт зображення Уніан

Организаторы сообщают, что в этом году на косплей-шоу зарегистрировалось рекордное количество посетителей.

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