Дешевые велосипеды напрокат завоевывают мир
В свое время голландцы популяризировали велосипед как городской транспорт; и сейчас благодаря новейшим технологиям мир захлестнула новая волна "велосипедной революции".
Главная инновация - теперь арендованные велосипеды не надо парковать на док-станциях. Их можно найти и разблокировать с помощью мобильного приложения, снять на час, сутки или неделю - а потом так же заблокировать и оставить в конце своего пути, не ища специального места парковки.
Такие велосипеды сейчас составляют большую часть из 18 млн велосипедов для общественного пользования в 1608 городах мира.
А еще в конце 2016 года их было всего два миллиона, говорит Расселл Меддин, один из авторов интернет-карты, которая показывает доступные для аренды велосипеды по всему миру.
Прирост произошел в основном за счет Китая, где господствовать на улицах стремятся две молодые компании - при поддержке крупных корпораций, конкурирующих между собой.
За сервисом Ofo стоит гигант интернет-торговли Alibaba, а стартапу Mobike помогает богатый азиатский холдинг Tencent.
Алекс Борвик, которая живет между Шанхаем и Пекином, пользуется сервисом Mobike почти с самого начала его существования. По ее словам, арендовать велосипед "гораздо проще, чем иметь свой собственный, ведь не надо ходить с замком и все время волноваться".
Отсутствие специальных парковок - это "несомненно" одна из причин, почему она предпочитает именно этот сервис: "Можно ехать, куда тебе надо, не беспокоясь, чтобы в конечном пункте была док-станция».
Вследствие такой борьбы между конкурентами только на улицы Шанхая выехали около 1,5 млн велосипедов. Но битва за рынок имеет и побочный эффект: в полях близ Шанхая или юго-восточного города Сямэнь накапливаются горы выброшенных велосипедов.
"Да, эти горы были и остаются - но, кажется, сейчас немного уменьшаются", - говорит Джеди Лю, студентка Пекинского педагогического университета.
В сентябре крупные города Китая запретили компаниям выпускать на дороги дополнительные новые велосипеды, и с тех пор их горы начали исчезать.
Сервис Mobike распространился на сто городов мира, включая Манчестер в 2017 году и Берлин в 2018 году.
"Китайские компании по аренде велосипедов - единственные, которые действительно можно назвать глобальными", - говорит представитель Mobike Стив Паер, бывший работник лондонской программы Santander Cycles (которую в народе назвали "велосипедами Бориса Джонсона").
Более дешевая инфраструктура
Кроме удобной возможности оставлять велосипеды везде, отсутствие парковок имеет еще другое важное преимущество: такие сервисы обходятся владельцам гораздо дешевле.
Монтаж и обслуживание типичной лондонской док-станции на 25 велосипедов стоит около 100 тысяч фунтов (135 тысяч долларов), говорит Паер.
Если же перенести функции блокировки и оплаты из дока непосредственно на велосипед, пользование сервисом значительно упрощается.
Пользователи находят свободные велосипеды - оборудованных GPS-сенсорами - с помощью приложения для смартфона, а бронирование и разблокировка осуществляется путем сканирования QR-кода или радиочастотной идентификации.
Энергию для этих технологий поставляет батарея, которая заряжается от движения педалей.
Успех таких велосипедов в Китае привлек внимание инвесторов. В 2017 году инвестиции капитала в сервисы аренды велосипедов, не оборудованные док-станциями, достигли 2,6 млрд долларов, по сравнению с 290 млн долларов в 2016году (по данным бизнес-аналитики от компании Crunchbase, Сан-Франциско) .
Керан Джиротра, преподаватель новой магистерской программы по технологиям Корнелльского университета, утверждает: компании всегда спешат стать пионерами новых рынков, поскольку рассчитывают, что "попав туда, быстро привлекут клиентов и вытеснят конкурентов".
Он приводит цифры: крупнейшая сеть с традиционными парковками, которая ведет бизнес в восточнокитайском городе Ханчжоу, имеет 65 тысяч велосипедов, тогда как стартап Ofo - 10 млн.
Традиционные системы, такие, как в Лондоне и Париже, "нравились людям, но обходились дороже, а рекламных доходов получали меньше", - говорит он.
Благодаря огромному объему велопарка, один велосипед обходится китайским компаниям "гораздо дешевле ста долларов", по сравнению с "тремя-пятью тысячами долларов" за каждый велосипед, который требует парковки на док-станции, добавляет Джиротра.
Машинное обучение
Пользователи не всегда оставляют велосипеды в таких местах, откуда их будет удобно забрать следующим пользователям; поэтому велосипеды все же приходится передвигать.
Чтобы лучше распределить велосипеды, один стартап из Осло обратился к машинному обучению - сложной форме анализа данных.
"Мы пытаемся максимально увеличить количество поездок каждого велосипеда, прежде чем нам придется снова его передвигать", - говорит Аксель Бентсен, директор компании Urban Infrastructure Partner, которая управляет сервисом аренды велосипедов в Осло.
"Вручную это очень сложно, но машинное обучение позволяет выявить закономерности и внести изменения, до которых мы бы сами не додумались", - отмечает он.
Сотрудничество с такси
Бизнес проката велосипедов заинтересовал службы такси и совместного использования автомобилей: их пассажиры могут пересаживаться на велотранспорт на последнем этапе своего путешествия.
В апреле компания Uber выкупила нью-йоркский стартап Jump Bikes, заплатив за него почти 200 млн долларов, по данным Techcrunch.
Фирма Ola - конкурент Uber в Индии - в конце прошлого года запустила вспомогательный сервис Ola Pedal.
Наконец, компания Grab из Сингапура - еще один конкурент Uber - в прошлом году поддержала "беспарковочную" службу проката велосипедов под названием oBike.
Важная информация
По мнению профессора Джиротры, данные о наших велосипедные маршруты для кого-то могут оказаться очень важными.
"Хотите кого-то разыскать? Мобильный телефон можно выключить, но если этот человек поехал на велосипеде, можно точно узнать, куда он направился", - объясняет Стивен Флеминг, основатель австралийско-голландской консалтинговой фирмы Cycle Space.
Мы не знаем, как скоро остальной мир догонит Амстердам, где 65% всех поездок осуществляются на велосипеде.
И это может произойти быстрее, чем мы думаем, благодаря неожиданнму сотрудничеству предпринимательского капитала и гигантов китайского интернет-бизнеса.