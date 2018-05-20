Дешевые велосипеды напрокат завоевывают мир

Копірайт зображення Alex Borwick Image caption Доступная аренда велосипедов скоро может изменить транспортные системы по всему миру, как это уже произошло в Шанхае

В свое время голландцы популяризировали велосипед как городской транспорт; и сейчас благодаря новейшим технологиям мир захлестнула новая волна "велосипедной революции".

Главная инновация - теперь арендованные велосипеды не надо парковать на док-станциях. Их можно найти и разблокировать с помощью мобильного приложения, снять на час, сутки или неделю - а потом так же заблокировать и оставить в конце своего пути, не ища специального места парковки.

Такие велосипеды сейчас составляют большую часть из 18 млн велосипедов для общественного пользования в 1608 городах мира.

А еще в конце 2016 года их было всего два миллиона, говорит Расселл Меддин, один из авторов интернет-карты, которая показывает доступные для аренды велосипеды по всему миру.

Прирост произошел в основном за счет Китая, где господствовать на улицах стремятся две молодые компании - при поддержке крупных корпораций, конкурирующих между собой.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Это не посевы, а свалки ненужных велосипедов из китайского проката

За сервисом Ofo стоит гигант интернет-торговли Alibaba, а стартапу Mobike помогает богатый азиатский холдинг Tencent.

Алекс Борвик, которая живет между Шанхаем и Пекином, пользуется сервисом Mobike почти с самого начала его существования. По ее словам, арендовать велосипед "гораздо проще, чем иметь свой собственный, ведь не надо ходить с замком и все время волноваться".

Отсутствие специальных парковок - это "несомненно" одна из причин, почему она предпочитает именно этот сервис: "Можно ехать, куда тебе надо, не беспокоясь, чтобы в конечном пункте была док-станция».

Вследствие такой борьбы между конкурентами только на улицы Шанхая выехали около 1,5 млн велосипедов. Но битва за рынок имеет и побочный эффект: в полях близ Шанхая или юго-восточного города Сямэнь накапливаются горы выброшенных велосипедов.

"Да, эти горы были и остаются - но, кажется, сейчас немного уменьшаются", - говорит Джеди Лю, студентка Пекинского педагогического университета.

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Китай переживает бум бизнеса аренды велосипедов. Но есть и обратная сторона медали.

В сентябре крупные города Китая запретили компаниям выпускать на дороги дополнительные новые велосипеды, и с тех пор их горы начали исчезать.

Сервис Mobike распространился на сто городов мира, включая Манчестер в 2017 году и Берлин в 2018 году.

"Китайские компании по аренде велосипедов - единственные, которые действительно можно назвать глобальными", - говорит представитель Mobike Стив Паер, бывший работник лондонской программы Santander Cycles (которую в народе назвали "велосипедами Бориса Джонсона").

Более дешевая инфраструктура

Кроме удобной возможности оставлять велосипеды везде, отсутствие парковок имеет еще другое важное преимущество: такие сервисы обходятся владельцам гораздо дешевле.

Монтаж и обслуживание типичной лондонской док-станции на 25 велосипедов стоит около 100 тысяч фунтов (135 тысяч долларов), говорит Паер.

Копірайт зображення Mobike Image caption Велосипеды, не требующие парковки, обходятся значительно дешевле

Если же перенести функции блокировки и оплаты из дока непосредственно на велосипед, пользование сервисом значительно упрощается.

Пользователи находят свободные велосипеды - оборудованных GPS-сенсорами - с помощью приложения для смартфона, а бронирование и разблокировка осуществляется путем сканирования QR-кода или радиочастотной идентификации.

Энергию для этих технологий поставляет батарея, которая заряжается от движения педалей.

Успех таких велосипедов в Китае привлек внимание инвесторов. В 2017 году инвестиции капитала в сервисы аренды велосипедов, не оборудованные док-станциями, достигли 2,6 млрд долларов, по сравнению с 290 млн долларов в 2016году (по данным бизнес-аналитики от компании Crunchbase, Сан-Франциско) .

Керан Джиротра, преподаватель новой магистерской программы по технологиям Корнелльского университета, утверждает: компании всегда спешат стать пионерами новых рынков, поскольку рассчитывают, что "попав туда, быстро привлекут клиентов и вытеснят конкурентов".

Копірайт зображення Alex Borwick Image caption "Можно ехать, куда тебе надо, не беспокоясь, чтобы в конечном пункте была док-станция", - Алекс Борвик

Он приводит цифры: крупнейшая сеть с традиционными парковками, которая ведет бизнес в восточнокитайском городе Ханчжоу, имеет 65 тысяч велосипедов, тогда как стартап Ofo - 10 млн.

Традиционные системы, такие, как в Лондоне и Париже, "нравились людям, но обходились дороже, а рекламных доходов получали меньше", - говорит он.

Благодаря огромному объему велопарка, один велосипед обходится китайским компаниям "гораздо дешевле ста долларов", по сравнению с "тремя-пятью тысячами долларов" за каждый велосипед, который требует парковки на док-станции, добавляет Джиротра.

Машинное обучение

Пользователи не всегда оставляют велосипеды в таких местах, откуда их будет удобно забрать следующим пользователям; поэтому велосипеды все же приходится передвигать.

Чтобы лучше распределить велосипеды, один стартап из Осло обратился к машинному обучению - сложной форме анализа данных.

Копірайт зображення Urban Infrastructure Partner Image caption Арендованные велосипеды в Осло

"Мы пытаемся максимально увеличить количество поездок каждого велосипеда, прежде чем нам придется снова его передвигать", - говорит Аксель Бентсен, директор компании Urban Infrastructure Partner, которая управляет сервисом аренды велосипедов в Осло.

"Вручную это очень сложно, но машинное обучение позволяет выявить закономерности и внести изменения, до которых мы бы сами не додумались", - отмечает он.

Сотрудничество с такси

Бизнес проката велосипедов заинтересовал службы такси и совместного использования автомобилей: их пассажиры могут пересаживаться на велотранспорт на последнем этапе своего путешествия.

В апреле компания Uber выкупила нью-йоркский стартап Jump Bikes, заплатив за него почти 200 млн долларов, по данным Techcrunch.

Фирма Ola - конкурент Uber в Индии - в конце прошлого года запустила вспомогательный сервис Ola Pedal.

Наконец, компания Grab из Сингапура - еще один конкурент Uber - в прошлом году поддержала "беспарковочную" службу проката велосипедов под названием oBike.

Важная информация

По мнению профессора Джиротры, данные о наших велосипедные маршруты для кого-то могут оказаться очень важными.

"Хотите кого-то разыскать? Мобильный телефон можно выключить, но если этот человек поехал на велосипеде, можно точно узнать, куда он направился", - объясняет Стивен Флеминг, основатель австралийско-голландской консалтинговой фирмы Cycle Space.

Мы не знаем, как скоро остальной мир догонит Амстердам, где 65% всех поездок осуществляются на велосипеде.

И это может произойти быстрее, чем мы думаем, благодаря неожиданнму сотрудничеству предпринимательского капитала и гигантов китайского интернет-бизнеса.

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