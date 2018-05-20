Испанцы отказываются от билетов на финал Лиги чемпионов в Украине - СМИ
Более чем 2000 болельщиков мадридского "Реала" отказались выкупать билеты на финал Лиги чемпионов в Киеве. Об этом пишет испанское спортивное издание AS.
По информации издания, главная причина отказа - слишком дорогой перелет и проживание болельщиков в Киеве.
В сообщении говорится, что на более чем 12 тысяч билетов, которые выделили "Реалу", сначала оставили заявки вдвое больше болельщиков.
Но впоследствии фаны начали отказываться от забронированных билетов из-за сложностей в организации авиаперелета и поиска жилья в Киеве.
Система бронирования
Другая причина отказа - сложности электронной системы бронирования билетов.
Болельщиков обязали выкупить их в течение суток в кассах "Сантьяго Бернабеу", которые работают с 12:30 до 19:00.
При себе обязательно иметь паспорт.
Поэтому многие не успели за этот промежуток купить билеты на самолет и оплатить проживание в Украине.
Забастовка диспетчеров
Также издание AS предостерегает, что даже купив билет, болельщики могут столкнуться с трудностями в аэропортах из-за возможной забастовки диспетчеров.
Ранее СМИ сообщали, что работники ГП "Украэрорух" угрожают забастовкой из-за конфликта на предприятии. Часть коллектива обвинила руководство в срыве собрания диспетчеров и направила письмо в правительство.
"На конференциях трудового коллектива Украэроруха от 21.12.2017 года и 25.04.2018 года четырехтысячный коллектив выразил недоверие директору. Обещания руководителей Министерства инфраструктуры Украины о принятии кадровых решений на основании результатов неоднократных проверок Украэроруха не выполнены", - сообщается в письме.
Официальной реакции со стороны правительства на письмо пока не было.
Финал в Киеве
Испанский "Реал" и английский "Ливерпуль" сыграют в финале самого престижного футбольного клубного турнира мира в Киеве 26 мая на стадионе НСК "Олимпийский".
Полиция ожидает приезда в Киев на финальный матч Лиги чемпионов более 50 тысяч иностранных болельщиков.
Мэр города Киева Виталий Кличко заявил, что ожидает в среднем до 100 тысяч иностранных туристов.
Еще за несколько дней до финала цены на аренду жилья и бронирование гостиниц в Киеве на дни финалов выросли в десятки раз.
Позже благодаря киевлянам, которые начали предлагать собственное жилье болельщикам бесплатно или на сервисе Airbnb по низким ценам, ценовой ажиотаж немного спал.
В Киеве планируют обустроить четыре фан-зоны.
Официальную фан-зону под названием "Поселок чемпиона" обустроят на Крещатике.
Билеты на финал Лиги чемпионов в Киеве стоят от 70 до 450 евро.
Заявки на билеты принимались в течение недели до 22 марта на сайте УЕФА, когда еще только проходили четвертьфиналы Лиги чемпионов и было 8 потенциальных участников финала.