Испанцы отказываются от билетов на финал Лиги чемпионов в Украине - СМИ

Копірайт зображення Уніан

Более чем 2000 болельщиков мадридского "Реала" отказались выкупать билеты на финал Лиги чемпионов в Киеве. Об этом пишет испанское спортивное издание AS.

По информации издания, главная причина отказа - слишком дорогой перелет и проживание болельщиков в Киеве.

В сообщении говорится, что на более чем 12 тысяч билетов, которые выделили "Реалу", сначала оставили заявки вдвое больше болельщиков.

Но впоследствии фаны начали отказываться от забронированных билетов из-за сложностей в организации авиаперелета и поиска жилья в Киеве.

Система бронирования

Копірайт зображення Getty Images

Другая причина отказа - сложности электронной системы бронирования билетов.

Болельщиков обязали выкупить их в течение суток в кассах "Сантьяго Бернабеу", которые работают с 12:30 до 19:00.

При себе обязательно иметь паспорт.

Поэтому многие не успели за этот промежуток купить билеты на самолет и оплатить проживание в Украине.

Забастовка диспетчеров

Копірайт зображення Уніан

Также издание AS предостерегает, что даже купив билет, болельщики могут столкнуться с трудностями в аэропортах из-за возможной забастовки диспетчеров.

Ранее СМИ сообщали, что работники ГП "Украэрорух" угрожают забастовкой из-за конфликта на предприятии. Часть коллектива обвинила руководство в срыве собрания диспетчеров и направила письмо в правительство.

"На конференциях трудового коллектива Украэроруха от 21.12.2017 года и 25.04.2018 года четырехтысячный коллектив выразил недоверие директору. Обещания руководителей Министерства инфраструктуры Украины о принятии кадровых решений на основании результатов неоднократных проверок Украэроруха не выполнены", - сообщается в письме.

Официальной реакции со стороны правительства на письмо пока не было.

Финал в Киеве

Испанский "Реал" и английский "Ливерпуль" сыграют в финале самого престижного футбольного клубного турнира мира в Киеве 26 мая на стадионе НСК "Олимпийский".

Полиция ожидает приезда в Киев на финальный матч Лиги чемпионов более 50 тысяч иностранных болельщиков.

Мэр города Киева Виталий Кличко заявил, что ожидает в среднем до 100 тысяч иностранных туристов.

Еще за несколько дней до финала цены на аренду жилья и бронирование гостиниц в Киеве на дни финалов выросли в десятки раз.

Позже благодаря киевлянам, которые начали предлагать собственное жилье болельщикам бесплатно или на сервисе Airbnb по низким ценам, ценовой ажиотаж немного спал.

В Киеве планируют обустроить четыре фан-зоны.

Официальную фан-зону под названием "Поселок чемпиона" обустроят на Крещатике.

Билеты на финал Лиги чемпионов в Киеве стоят от 70 до 450 евро.

Заявки на билеты принимались в течение недели до 22 марта на сайте УЕФА, когда еще только проходили четвертьфиналы Лиги чемпионов и было 8 потенциальных участников финала.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram