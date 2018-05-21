Закон Богомолец: станут ли человеческие органы доступнее?

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"Я, Борис Тодуров, врач-кардиохирург, находясь в здравом уме и доброй памяти, даю согласие на забор моих органов после смерти ради спасения других людей". Так директор Института сердца еще несколько лет назад призвал украинцев становиться донорами, а депутатов - изменить закон о трансплантации.

"В Украине катастрофическая ситуация, всего 3,1 трансплантаций на миллион населения в год. И это - один из худших показателей в мире", - заявляла автор нового закона о трансплантации, депутат Ольга Богомолец.

В среду, 17 мая, Верховная Рада ее услышала и приняла законопроект Богомолец. Если президент его подпишет, то с 1 января 2019 года каждый человек сможет дать согласие на посмертное донорство.

Что меняет новый закон о трансплантации, появится ли в Украине больше доноров, кто и как будет забирать органы для пересадки - выясняла ВВС Украина.

"Один спасет восемь"

Трансплантация была в Украине и до принятия этого закона: первую трупную пересадку почки провели еще в 70-х годах.

Однако, ранее решение о пересадке органов принимали родственники умершего. Новый закон оставляет это право родственникам и в дальнейшем, а вот принципиально новым является то, что отныне дать согласие на пересадку органов при жизни письменно может каждый "совершеннолетний и дееспособный человек". И в любой момент он может свое решение изменить.

По желанию, в паспорте или в удостоверении водителя могут ставить отметку о том, что человек является донором.

Не могут быть донорами погибшие в зоне АТО, дети-сироты, а также неопознанные лица.

Нововведением является то, что будут созданы две базы данных: с информацией о людях, нуждающихся в трансплантации, и о тех, кто может стать потенциальным донором и согласился на изъятие его органов после смерти.

"Эта система в автоматическом режиме будет определять иммунологически совместимых донора и пациента, и в случае смерти донора - в сжатые сроки будет проводиться операция. Каждый из нас, став после смерти донором, может спасти жизнь 8 другим людям", - заверила Ольга Богомолец.

Выступая в Раде, Ольга Богомолец пообещала прорыв в медицине после принятия закона, поскольку, по ее подсчетам, через два года все потребности украинцев в ​​пересадке органов будут полностью удовлетворены, а это около пяти тысяч человек ежегодно.

Кто будет забирать и распределять органы

По закону, забирать органы у человека смогут лишь после установления смерти его головного мозга.

Констатировать смерть мозга должен консилиум врачей, которые составляют об этом акт. В консилиум не могут входить медики, участвующие в изъятии органов.

Человек при этом должен находиться на искусственной вентиляции легких и продолжать дышать после смерти, что позволит сохранить органы для трансплантации.

Всеми реестрами и базами данных о донорах и реципиентах будет заниматься государственный орган, так называемый "Центр трансплантологии", который еще предстоит создать. Он будет распределять органы.

"Трансплантация - это прерогатива государства: и контроль за базой реципиентов, и контроль за единым реестром доноров", - заявила Богомолец.

"Развенчать страхи"

В соцсетях много призывов давать согласие на донорство, но одновременно - много вопросов о том, не приведет ли новый закон к злоупотреблениям и преступлениям ради органов.

"О донорстве нужно говорить и объяснять, прежде всего развенчивать мифы, что людей не будут убивать на остановках ради органов, чтобы продавать их за границу", - говорит в видеообращении на Facebook врач Борис Тодуров.

По его словам, опасения о "продаже за границу" безосновательны: большинство органов остаются пригодными для пересадки вне организма всего 3-4 часа.

Не допустить ни одной черной трансплантологии от имени МВД пообещал депутат Антон Геращенко, член коллегии МВД и секретарь комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

"МВД готово имплементировать закон и сделать так, чтобы система донорства работала по закону", - заявил политик.

Копірайт зображення Facebook Ольги Богомолець Image caption Митинг за закон о трансплантации

В день принятия закона возле Рады собрался митинг в его поддержку, а в соцсетях общественные организации распространяли истории людей, которые годами ждут пересадки органов.

"Ничего не изменится"

Однако, по мнению врача-трансплантолога Игоря Писаренко, в Украине делают так мало операций по пересадке не из-за недостатка доноров, а из-за отсутствия оборудования в реанимации и крайне низкое количество диагнозов о смерти головного мозга.

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"У нас случаев диагностики смерти мозга около нуля, потому что только 1,7% реанимаций имеют оборудование, чтобы поставить этот диагноз. Поэтому ни о какой трупной трансплантации речь не идет. И здесь от согласия пациентов на трансплантацию толку мало. Органов от этого больше не станет", - говорит Писаренко, который более 20 лет занимается пересадкой органов.

Также, по словам врача, проблема заключается в плохом лечении, ведь часто в реанимации люди умирают из-за кровотечения, отказа органов, и тогда уже трансплантация невозможна.

Поэтому главная задача сейчас, по его словам, - финансирование реанимаций, создание списков ожидания, куда бы вносились все пациенты, нуждающиеся в органах, и развитие инфраструктуры для трансплантации.

Данные о необходимости пяти тысяч пересадок в год он называет неактуальными, поскольку реальную потребность никто не исследовал. Есть только данные о том, что сейчас примерно шесть тысяч человек находятся на диализе, и, согласно мировой статистике, в пересадке почки нуждаются 10-15% из них.

Поэтому эксперт скептически относится к объявленным цифрам о том, что через два года потребность в пересадке органов будет полностью покрыта и не верит, что что-то изменится в этой сфере в ближайшее время.

Не верят в быстрые изменения после принятия закона и в Минздраве, потому что, как признали в ведомстве, 20 лет в этом направлении ничего не делалось: не покупалось современное оборудование, врачи-трансплантологи не проходили тренинги и обучение, не создавались информационные системы или реестры доноров и реципиентов.

"Надо понимать, что на следующий день после принятия этого закона не будут происходить пересадки почек и сердца, а костный мозг от зарубежных доноров не начнет сразу поступать в украинские больницы", - говорилось в заявлении МЗ, где все же пообещали закон поддержать.

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