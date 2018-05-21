Из Буковины в Африку: как украинское свадебное платье путешествует по миру
В украинских свадебных платьях выходят замуж в ЮАР, Австралии, США и Европе. Как живет самый свадебный регион Украины, где сотни предприятий создают платья, которые потом продаются по всему миру, узнавала BBC News Украина.
Невеста в свадебном платье кремового цвета с золотой вышивкой прогуливается по парку в Межигорье. Это фото с рекламы свадебного салона The Bridal Secret, что в столице Южно-Африканской республики Претории.
И модель, и платье на ней - украинские. За последние два года только в одном магазине этого африканского города продали более 200 свадебных нарядов, сшитые в Украине.
Шифоновые и атласные, с кружевами и пайетками изготовленные в Украине свадебные платья продаются в магазинах по всему миру - от Австралии и Новой Зеландии до США, Катара, Японии, Великобритании, Чехии и Польши.
"Украинские свадебные платья более доступны, чем платья из других стран. Они уникальные и очень хорошие", - рассказала ВВС News Украина владелица магазина в Претории Рушель.
"Мне нравится их качество и цена. Наши невесты очень довольны", - поделилась впечатлениями Колин из салона Perfect Bride в Окленде, Новая Зеландия.
Платья для этих салонов сшили в буковинском селе Коровия, которое вместе с селом Волока и Черновцами стало свадебным центром Украины.
Отсюда за границу ежегодно уезжают тысячи свадебных платьев. Посчитать точные объемы экспорта сложно, свадебный наряд не имеет отдельного кода, а мелкие производители, которых достаточно много, часто отправляют платья поштучно, они не учитываются.
Официально в Черновицкой области, по данным 2016 года, работают более 500 малых и 10 больших предприятий, которые шьют одежду. Неофициально участники рынка говорят, что их в разы больше.
Время от времени фискальные органы отчитываются о разоблачении нелегальных цехов по пошиву свадебных платьев.
По данным представителей нескольких компаний, с которыми общалась ВВС News Украина, в зависимости от объемов производства одна фабрика за год может отправить за границу от одной до семи тысяч свадебных платьев.
В этом регионе о свадьбе напоминает все - десятки магазинов с тканями и кружевом, билборды с невестами за каждым поворотом, сотни свадебных салонов, шоу-румов и фабрик, где шьют свадебный наряд.
При этом здесь не производят ни одного из элементов наряда невесты - ткани, нити, кружево, аппликации, жемчуг импортируют из Индии, Турции, Китая, шьют на Буковине, чтобы потом снова отправить за границу.
В Черновцах есть руки и есть инфраструктура, говорит Максим Клецко, директор предприятия "Укршик", одного из крупнейших производителей свадебных платьев в западной Украине.
Большая часть их продукции идет на экспорт.
Засекреченное производство
Просторное помещение со швейными машинками, на столах - рулоны тканей и кружева светлых оттенков, рядом одетые в корсеты манекены. Девушка одним движением ножниц отрезает подол платья.
Это - цех по пошиву свадебных платьев Еlena Morar, единственное место из десятки фабрик в регионе, куда нас пустили снимать.
Производители опасаются конкуренции и краж идей, поэтому не позволяют снимать весь процесс создания свадебного наряда, только его часть.
Здесь должно быть чисто, посетители надевают бахилы, все работники переобуваются.
На вешалках 130 платьев различных оттенков и фасонов ожидают отправки за границу.
"Самое сложное - придумывать такие модели, чтобы они были ходовыми и их захотели бы купить, например, в Британии", - говорит владелец предприятия Дмитрий Морар.
Летом, когда начинается сезон свадеб, на фабрике шьют 100-150 платьев в месяц, стоимость которых начинается от 9000 гривен и выше.
На Черновицком рынке, где работает 600 точек по продаже платьев, цена на наряды невест от ста долларов.
Сюда за платьями приезжают из Румынии, Польши и Чехии - как оптовые покупатели, так и сами невесты.
По данным производителей, за рубежом стоимость украинских платьев может вырасти до пяти раз - в зависимости от покупательной способности граждан страны, куда их отправляют.
Пышные и "рыбки", со шлейфом и "трубы", вышитые аппликациями и 3D-гипюром: существует десятки различных моделей и фасонов свадебных платьев, которые шьют на Буковине.
"Мы подстраиваемся под каждого клиента. Позолота и камни не подходят для США, скромные и простые наряды не поедут в Туркменистан и ОАЭ", - рассказывает производитель Максим Клецко.
Чем больше ручной работы, тем дороже платье. Чтобы обшить жемчугом корсет пышного кружевного платья, мастеру Вере, которая работает на фабрике у Мораров, надо 3 часа. Все платье шьется неделю.
Швеи - одна из самых востребованных профессий в регионе - в местной прессе десятки объявлений о поиске мастериц. Хороших мастеров фабрики переманивают друг у друга.
Владельцы бизнеса говорят, что средняя зарплата швеи - 10 тысяч гривен. Но суммы могут сильно отличаться в зависимости от уровня мастерства и сложности работы. За подрезание юбок платят 6500 грн, за декорирование - значительно больше.
"Шьют всем селом"
Из всего свадебного региона наиболее известно село Волока, которое местные называют свадебной столицей страны. В этом румыноязычном селе, где живет 3800 человек, зарегистрировано около 300 предприятий, где шьют наряды для невест.
Бюджет территориальной общины, который наполняется налогами из этих предприятий составляет более 30 млн гривен.
В Волоку на работу приезжают люди из Черновцов и окружающих сел, на нескольких предприятиях для них построили общежития.
Украшенные лепниной и башнями пышные особняки в селе встречаются часто, а еще здесь есть футбольные поля с искусственным покрытием, свои пекарни, семь свадебных магазинов и один - под вывеской "Apple".
Еще в Волоке почти идеальный асфальт, на который "скинулись" местные бизнесмены, "чтобы клиентам было удобно приезжать за платьями и тканями", рассказывает сельский председатель Волоки Валентин Глопин.
По его словам, почти каждая семья здесь привлечена к свадебному бизнесу: шьют и женщины, и мужчины.
Семья Унгурян - жители села, доход которых полностью зависит от свадебного бизнеса.
С Марином Унгуряном мы общаемся в трехэтажном, украшенном под мрамор магазине, в центре Волоки. Это "Свадебный мир", где продаются сотни видов ткани и кружев.
Марин Унгурян работает здесь, а его жена Марьяна шьет свадебные платья дома и продает их через Instagram. Также они продают свадебные украшения, вышитые на швейной машинке.
До конфликта на Донбассе производители свадебных платьев ориентировались на Россию, сейчас они больше работают с европейскими покупателями, ездят на выставки в Польше, продают платья в Чехию, Литву и Францию.
"Половина женщин во всем мире выходят замуж в платьях из Волоки", - уверяет председатель сельсовета Глопин.
Село Волока вместе с окружающими селами и Черновцами уже стало частью глобальной торговли свадебными платьями.
"Мы торгуем со всем миром", - говорит среди манекенов в платьях на Черновицком рынке продавец Александр Яворский.