Из Буковины в Африку: как украинское свадебное платье путешествует по миру

В украинских свадебных платьях выходят замуж в ЮАР, Австралии, США и Европе. Как живет самый свадебный регион Украины, где сотни предприятий создают платья, которые потом продаются по всему миру, узнавала BBC News Украина.

Копірайт зображення bridalsecret.co.za Image caption Фото из сайта "The bridal secret", свадебного салона в ЮАР

Невеста в свадебном платье кремового цвета с золотой вышивкой прогуливается по парку в Межигорье. Это фото с рекламы свадебного салона The Bridal Secret, что в столице Южно-Африканской республики Претории.

И модель, и платье на ней - украинские. За последние два года только в одном магазине этого африканского города продали более 200 свадебных нарядов, сшитые в Украине.

Шифоновые и атласные, с кружевами и пайетками изготовленные в Украине свадебные платья продаются в магазинах по всему миру - от Австралии и Новой Зеландии до США, Катара, Японии, Великобритании, Чехии и Польши.

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"Украинские свадебные платья более доступны, чем платья из других стран. Они уникальные и очень хорошие", - рассказала ВВС News Украина владелица магазина в Претории Рушель.

Копірайт зображення Фото надане салоном "The bridal secret" Image caption Фото со свадьбы в ЮАР. Невеста в платье украинского производителя Elena Morar

"Мне нравится их качество и цена. Наши невесты очень довольны", - поделилась впечатлениями Колин из салона Perfect Bride в Окленде, Новая Зеландия.

Платья для этих салонов сшили в буковинском селе Коровия, которое вместе с селом Волока и Черновцами стало свадебным центром Украины.

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Целый Черновицкий регион превратился в "свадебную столицу" Украины и даже Европы

Отсюда за границу ежегодно уезжают тысячи свадебных платьев. Посчитать точные объемы экспорта сложно, свадебный наряд не имеет отдельного кода, а мелкие производители, которых достаточно много, часто отправляют платья поштучно, они не учитываются.

Официально в Черновицкой области, по данным 2016 года, работают более 500 малых и 10 больших предприятий, которые шьют одежду. Неофициально участники рынка говорят, что их в разы больше.

Время от времени фискальные органы отчитываются о разоблачении нелегальных цехов по пошиву свадебных платьев.

Копірайт зображення ВВС Image caption Свадебный салон "Укршик" в центре Черновцов, куда за платьями приезжают невесты из Польши, Румынии, Италии

По данным представителей нескольких компаний, с которыми общалась ВВС News Украина, в зависимости от объемов производства одна фабрика за год может отправить за границу от одной до семи тысяч свадебных платьев.

В этом регионе о свадьбе напоминает все - десятки магазинов с тканями и кружевом, билборды с невестами за каждым поворотом, сотни свадебных салонов, шоу-румов и фабрик, где шьют свадебный наряд.

При этом здесь не производят ни одного из элементов наряда невесты - ткани, нити, кружево, аппликации, жемчуг импортируют из Индии, Турции, Китая, шьют на Буковине, чтобы потом снова отправить за границу.

В Черновцах есть руки и есть инфраструктура, говорит Максим Клецко, директор предприятия "Укршик", одного из крупнейших производителей свадебных платьев в западной Украине.

Большая часть их продукции идет на экспорт.

Засекреченное производство

Просторное помещение со швейными машинками, на столах - рулоны тканей и кружева светлых оттенков, рядом одетые в корсеты манекены. Девушка одним движением ножниц отрезает подол платья.

Копірайт зображення ВВС Image caption Фабрика свадебных платьев Elena Morar

Это - цех по пошиву свадебных платьев Еlena Morar, единственное место из десятки фабрик в регионе, куда нас пустили снимать.

Производители опасаются конкуренции и краж идей, поэтому не позволяют снимать весь процесс создания свадебного наряда, только его часть.

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Здесь должно быть чисто, посетители надевают бахилы, все работники переобуваются.

На вешалках 130 платьев различных оттенков и фасонов ожидают отправки за границу.

"Самое сложное - придумывать такие модели, чтобы они были ходовыми и их захотели бы купить, например, в Британии", - говорит владелец предприятия Дмитрий Морар.

Копірайт зображення ВВС Image caption Дмитрий Морар занимается свадебными платьями уже более 10 лет

Летом, когда начинается сезон свадеб, на фабрике шьют 100-150 платьев в месяц, стоимость которых начинается от 9000 гривен и выше.

На Черновицком рынке, где работает 600 точек по продаже платьев, цена на наряды невест от ста долларов.

Сюда за платьями приезжают из Румынии, Польши и Чехии - как оптовые покупатели, так и сами невесты.

Копірайт зображення ВВС Image caption Все платья на этом фото поедут в магазины за границу

По данным производителей, за рубежом стоимость украинских платьев может вырасти до пяти раз - в зависимости от покупательной способности граждан страны, куда их отправляют.

Пышные и "рыбки", со шлейфом и "трубы", вышитые аппликациями и 3D-гипюром: существует десятки различных моделей и фасонов свадебных платьев, которые шьют на Буковине.

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"Мы подстраиваемся под каждого клиента. Позолота и камни не подходят для США, скромные и простые наряды не поедут в Туркменистан и ОАЭ", - рассказывает производитель Максим Клецко.

Чем больше ручной работы, тем дороже платье. Чтобы обшить жемчугом корсет пышного кружевного платья, мастеру Вере, которая работает на фабрике у Мораров, надо 3 часа. Все платье шьется неделю.

Швеи - одна из самых востребованных профессий в регионе - в местной прессе десятки объявлений о поиске мастериц. Хороших мастеров фабрики переманивают друг у друга.

Владельцы бизнеса говорят, что средняя зарплата швеи - 10 тысяч гривен. Но суммы могут сильно отличаться в зависимости от уровня мастерства и сложности работы. За подрезание юбок платят 6500 грн, за декорирование - значительно больше.

"Шьют всем селом"

Из всего свадебного региона наиболее известно село Волока, которое местные называют свадебной столицей страны. В этом румыноязычном селе, где живет 3800 человек, зарегистрировано около 300 предприятий, где шьют наряды для невест.

Бюджет территориальной общины, который наполняется налогами из этих предприятий составляет более 30 млн гривен.

В Волоку на работу приезжают люди из Черновцов и окружающих сел, на нескольких предприятиях для них построили общежития.

Копірайт зображення ВВС Image caption Село Волока известно платьями и пышными домами

Украшенные лепниной и башнями пышные особняки в селе встречаются часто, а еще здесь есть футбольные поля с искусственным покрытием, свои пекарни, семь свадебных магазинов и один - под вывеской "Apple".

Еще в Волоке почти идеальный асфальт, на который "скинулись" местные бизнесмены, "чтобы клиентам было удобно приезжать за платьями и тканями", рассказывает сельский председатель Волоки Валентин Глопин.

По его словам, почти каждая семья здесь привлечена к свадебному бизнесу: шьют и женщины, и мужчины.

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Семья Унгурян - жители села, доход которых полностью зависит от свадебного бизнеса.

С Марином Унгуряном мы общаемся в трехэтажном, украшенном под мрамор магазине, в центре Волоки. Это "Свадебный мир", где продаются сотни видов ткани и кружев.

Марин Унгурян работает здесь, а его жена Марьяна шьет свадебные платья дома и продает их через Instagram. Также они продают свадебные украшения, вышитые на швейной машинке.

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До конфликта на Донбассе производители свадебных платьев ориентировались на Россию, сейчас они больше работают с европейскими покупателями, ездят на выставки в Польше, продают платья в Чехию, Литву и Францию.

"Половина женщин во всем мире выходят замуж в платьях из Волоки", - уверяет председатель сельсовета Глопин.

Село Волока вместе с окружающими селами и Черновцами уже стало частью глобальной торговли свадебными платьями.

"Мы торгуем со всем миром", - говорит среди манекенов в платьях на Черновицком рынке продавец Александр Яворский.

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