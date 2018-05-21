Эпическое извержение вулкана на Гавайях - показываем и объясняем

Копірайт зображення Getty Images Image caption Лава вырывается прямо из-под земли

В начале мая на Гавайях началось извержение вулкана, активность которого помогла создать архипелаг.

Вулканические газы вырывались из трещин, что давало возможность сделать драматические фото и видео.

Извержение продолжается уже две недели. Вулканологи Тамсин Мазер и Давид Пайл из Оксфордского университета объясняют, что происходит под поверхностью во время извержения.

Создание и разрушение

Вулкан Килауэа - самый активный вулкан на гавайском Большом острове.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Пепел вырывается из вулкана во время извержения после землетрясения

Там происходили извержения с 1983 года. Фонтаны и потоки лавы покрыли 144 квадратных километра территории и добавили более 443 гектаров новой территории к острову.

К 2016 году потоки лавы уничтожили 215 сооружений и завалили 14,3 км дорог.

Озеро лавы в кратере

В 2008 году поток газа образовал на вершине кратер. За последующие годы там постепенно образовалось озеро из лавы.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Озеро лавы на вершине. 6 мая. Уровень лавы упал

В марте и апреле этого года уровень лавы вырос, поэтому она начала выливаться.

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Через две недели лава исчезла из виду.

Ползучий поток лавы

Лава из вулкана Килауэа - одна из самых горячих на Земле.

Копірайт зображення Reuters Image caption Дорога, перекрытая застывшей лавой, 13 мая

После того, как магма выходит через трещины, на поверхности быстро образуется корочка.

Копірайт зображення Getty Images Image caption 12 мая: женщина в защитной маске вблизи потока лавы

Однако внутри лава еще жидкая и красная.

Копірайт зображення Reuters Image caption 13 мая: лава и газ вырываются через трещину в поверхности

Местами свежая лава вырывается изнутри потока, образуя узкую реку.

Огненные завесы лавы

Геологи непрерывно наблюдают за Килауэа с 1912 года и определили, как магма течет под вулканом.

Копірайт зображення Reuters Image caption 17 мая: геологи проверяют повреждения поверхности после извержения

Она поднимается из земной мантии под вершиной, а затем течет вдоль подземных переломов.

Копірайт зображення Reuters Image caption 15 мая: облака дыма вырываются на поверхность

В этой фазе извержения движение магмы вызывает раскрытие новых разломов на поверхности.

Некоторые из этих разломов просто позволяют выходить горячим газам; другие превращаются в открытые трещины, из которых вырываются огненные завесы с лавой.

Взрывные столбы

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Смешивание подводных вод и горячей магмы может приводить к взрывам из-за скопления пара.

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Сейчас уже открыты 17 трещин, через которые вырываются опасная лава и газы.

Некоторые из этих газов, такие как диоксин серы, ухудшают качество воздуха и вызывают проблемы с дыханием.

Эта активность быстро меняется и ее сложно спрогнозировать.

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