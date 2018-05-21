Эпическое извержение вулкана на Гавайях - показываем и объясняем
В начале мая на Гавайях началось извержение вулкана, активность которого помогла создать архипелаг.
Вулканические газы вырывались из трещин, что давало возможность сделать драматические фото и видео.
Извержение продолжается уже две недели. Вулканологи Тамсин Мазер и Давид Пайл из Оксфордского университета объясняют, что происходит под поверхностью во время извержения.
Создание и разрушение
Вулкан Килауэа - самый активный вулкан на гавайском Большом острове.
Там происходили извержения с 1983 года. Фонтаны и потоки лавы покрыли 144 квадратных километра территории и добавили более 443 гектаров новой территории к острову.
К 2016 году потоки лавы уничтожили 215 сооружений и завалили 14,3 км дорог.
Озеро лавы в кратере
В 2008 году поток газа образовал на вершине кратер. За последующие годы там постепенно образовалось озеро из лавы.
В марте и апреле этого года уровень лавы вырос, поэтому она начала выливаться.
Через две недели лава исчезла из виду.
Ползучий поток лавы
Лава из вулкана Килауэа - одна из самых горячих на Земле.
После того, как магма выходит через трещины, на поверхности быстро образуется корочка.
Однако внутри лава еще жидкая и красная.
Местами свежая лава вырывается изнутри потока, образуя узкую реку.
Огненные завесы лавы
Геологи непрерывно наблюдают за Килауэа с 1912 года и определили, как магма течет под вулканом.
Она поднимается из земной мантии под вершиной, а затем течет вдоль подземных переломов.
В этой фазе извержения движение магмы вызывает раскрытие новых разломов на поверхности.
Некоторые из этих разломов просто позволяют выходить горячим газам; другие превращаются в открытые трещины, из которых вырываются огненные завесы с лавой.
Взрывные столбы
Смешивание подводных вод и горячей магмы может приводить к взрывам из-за скопления пара.
Сейчас уже открыты 17 трещин, через которые вырываются опасная лава и газы.
Некоторые из этих газов, такие как диоксин серы, ухудшают качество воздуха и вызывают проблемы с дыханием.
Эта активность быстро меняется и ее сложно спрогнозировать.