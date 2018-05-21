Что происходит в Азовском море?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Украина считает, что Россия ставит цель милитаризировать Азовское море

Россия ограничила судоходство для украинских судов в Азовском море, назвав причину: проведение боевых стрельб в этом регионе.

Представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин подтвердил эту информацию в интервью ВВС News Украина.

Он говорит, что речь идет о той части Азова, которая расположена ближе к Запорожской и Донецкой областям.

"То есть, это не какой-то район, прилегающий к оккупированной территории Украины. Речь идет о той части моря, что ближе к украинскому берегу. Это достаточно большая площадь, и это реально усложнило торговое судоходство и рыболовство для Украины", - сказал он.

По неофициальным данным, речь идет о 2000 кв.км моря, куда в течение нескольких дней не имеют возможности заходить украинские суда.

Ограничения будут действовать до 23 мая.

Представитель президента сообщил, что соответствующие службы России применили стандартный в таких ситуациях механизм: согласно международной автоматизированной системы оповещения NAVAREA. Именно из-за нее сообщаются координаты в море, куда судам заходить не разрешается по соображениям безопасности.

В то же время Борис Бабин говорит, что украинская сторона до сих пор не располагает информацией о том, какие именно учения со стрельбами проводятся "и вообще были ли они".

ВВС News Украина также не смогла найти сообщений о проведении учений на официальных ресурсах РФ.

"Но могу подтвердить, что украинские силовые структуры уже отреагировали на такие действия России. Также можно однозначно говорить о том, что Россия пользуется неоднозначностью статуса Азовского моря, в соответствии с ранее заключенными межгосударственными соглашениями между Украиной и Россией", - сказал он ВВС News Украина.

Копірайт зображення Ukrinform Image caption В последнее время в Азовском море и российские, и украинские пограничники задерживают рыбаков

Неоднозначность статуса

Азовское море и Керченский пролив являются внутренними водами Украины и Российской Федерации.

Попытки разграничить Азов линией государственной границы в предыдущие годы не имели успеха. Поэтому, как считают эксперты, "внутреннее море" позволяет российским судам подходить вплотную к украинскому побережью.

Как отмечает эксперт "Майдана иностранных дел" Андрей Клименко, двусторонние соглашения предусматривают, что торговые суда и военные корабли, а также другие государственные суда под флагом Украины или Российской Федерации, эксплуатируемые в некоммерческих целях, пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства.

Согласно другому соглашению, подписанному во времена президентства Леонида Кучмы, все споры должны решаться на двустороннем уровне, а это, по мнению экспертов, практически невозможно, учитывая нынешнее состояние украинско-российских отношений.

Копірайт зображення Ukrinform Image caption Азовское море снова становится территорией конфликта между Украиной и Россией

Противодействие милитаризации Азова

Такая правовая неоднозначность, говорят эксперты, создает возможности для усиления присутствия России в Азовском море.

Крымчанин Андрей Клименко, который специализируется на темах мореплавания, считает, что последние события на Азове требуют скорейшей реакции Украины. Для этого, считает он, необходимо начать усиление Военно-морских сил Украины, Государственной пограничной службы, как можно скорее усилить патрулирование в море, демонстрируя "намерения вытеснения российских катеров".

Как написал Борис Бабин в Facebook, "интересы Украины на Азове могут быть защищены прежде всего де-факто".

"Никто нам формально не мешает проводить стрельбы возле г. Казантип. Или биологические исследования вблизи Ейска. Было бы чем и было бы желание", - отмечает он.

Андрей Клименко, а также постоянный представитель президента в АРК считают необходимым пересмотреть правовую базу, касающуюся этого региона. "Вопрос милитаризации Азовского моря мы неоднократно поднимали. Наши предложения предоставлялись всем структурам власти в Украине - это касается как усиления морской охраны, так и пересмотра нормативной базы", - говорит Борис Бабин.

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