Невеселая жизнь без секса

Копірайт зображення Annie Spratt/Unsplash

На прошлой неделе мы опубликовали историю 60-летнего мужчины, который рассказал ВВС о том, что он чувствовал, оставаясь девственником до 37 лет, как жизнь без секса вызывала у него депрессию, и как мужчине удалось с ней справиться и встретить свою жену.

Откровенная история Джозефа (имя изменено) вызвала большой резонанс. ВВС получила множество писем от читателей, которым оказалась близка эта проблема.

Многие отмечают, что, как и Джозеф, они ощущают, что общество несправедливо считает одиноких людей странными или даже неадекватными. Мы публикуем некоторые из этих писем.

Роберт: Мне 61, и я все еще жду. И, наверное, уже слишком поздно. Я всегда слишком переживал, что надо мной будут смеяться. Последней каплей стало то, что мне отказала проститутка, когда мне было около 30-ти.

Особенно ненавижу комментарии, вроде: "Ты преувеличиваешь, не так уж много ты и потерял", "Невозможно ощущать нехватку того, чего у тебя никогда не было", "Ни разу не был с женщиной! Как это, ты гей?"

Если бы я допустил, что это все еще возможно, я бы не знал, как найти женщину или как подойти к ней. Я все еще хочу лишиться девственности, но больше всего мне не хватает именно физической любви.

Копірайт зображення ian dooley/Unsplash

Джой: Эта история вызвала у меня много эмоций. Я узнал себя, поскольку во многих аспектах это история моей жизни. Разница только в том, что я женщина, и мне 35. Я никогда не целовалась с парнем, никогда не была на свидании.

Я хочу сказать, что такие как я - не такая уж редкость. Массовая культура уверяет, что у каждого есть любовь, но это неправда. Кроме того, никто не станет рассказывать направо и налево: "Эй, мне за 30, и я не знаю, что такое целоваться". С другой стороны, те, у кого есть девушка или парень, или у кого бурная интимная жизнь, обычно не прочь об этом рассказать. Это создает впечатление, что все с кем-то встречаются.

Особенно близко мне в этой истории чувство стыда. Я жила в постоянном страхе, что кто-то узнает о том, что я никогда ни с кем не встречалась. У меня было такое чувство, что мне приходится скрывать ужасный секрет. Но с возрастом я перестала переживать о том, что подумают другие.

Алекс: Я потерял девственность с проституткой, когда мне было 47 (Вообще я думаю, девственность теряет женщина. У мужчины просто бывает впервые проникающий секс, но это другая тема). И я согласен с Джозефом по поводу первого секса. Никакой неловкости и чувства неудовлетворенности не было. На самом деле было даже очень.

Из-за чего я страдал всю жизнь и продолжаю страдать, так это из-за изнуряющей застенчивости в любви, которая совершенно разрушила мои шансы на счастливую семейную жизнь и отцовство.

Вне сомнений, любовная застенчивость - это отдельная проблема, а не вид тревожного расстройства личности. Я могу довольно смело вести себя во многих ситуациях, но когда мне кто-то нравится, становлюсь абсолютно беспомощным и понятия не имею, как сделать следующий шаг. Как будто неведомая сила захватила мой мозг и желания и приказывает не шевелиться и оставаться в одиночестве.

Я рад за Джозефа, поборовшего свою застенчивость и наслаждавшегося отношениями хотя бы часть своей жизни. Многим это не удается.

История Джозефа

Я оставался девственником почти до 40 лет. Не имею понятия, много ли в мире еще таких людей. Но я чувствовал себя так, как будто на мне стоит клеймо.

Я был ужасно застенчив, постоянно нервничал, но при этом я не был одинок. У меня всегда было достаточно друзей и подруг, просто дружеские отношения никогда не переходили в интимную близость.

В старших классах школы вокруг меня было немало девочек и женщин, но я никогда не подкатывал к ним, хотя, наверное, это было бы естественно.

Когда я поступил в университет, мой тип поведения уже окончательно сложился, я не ожидал никаких отношений и не искал их. Во многом из-за низкой самооценки и подспудного чувства, что никто не сочтет меня привлекательным.

Реакция читателей помогла Джозефу решиться на перемены в личной жизни. После трех лет одиночества, в котором он пребывал после потери жены, мужчина решил, что готов завести девушку, и сделал первый шаг - зарегистрировался на нескольких сайтах знакомств.

Ян: Мне 35, я белый мужчина. Я лишился девственности в 31 год, даже почти в 32. Раньше редко говорил на эту тему, впрочем, как и сейчас. Когда время от времени со мной флиртовали приятельницы, я так тушевался, что тут же всеми силами пытался дистанцироваться. Я боялся, что кто-то заметит мой позор.

Однажды, когда одна моя подруга начала проявлять настойчивость, в попытке сохранить эту дистанцию я даже начал таскать с собой батончики "Сникерс", зная, что у нее аллергия на арахис. И демонстративно их ел. Я начал считать себя асексуалом.

Женщине, которая решила со мной встречаться, я сперва ничего не сказал и своей сексуальной истории или, скорее, о ее отсутствии. Признался уже после того, как у нас несколько раз был секс. Это был очень странный разговор. Я до сих пор чувствую себя в этом смысле одиноким, неспособным, непривлекательным, нелюбимым, нежеланным, и не понимающим, что я могу привнести в отношения.

Копірайт зображення Mike Dorner/Unsplash

К: Эта история меня очень зацепила. Мне 32, и я до сих пор девственница. Очень многое в истории этого мужчины перекликается с моей ситуацией. Но в принципе меня устраивает моя холостяцкая жизнь. Скорее, я хотела бы переспать с кем-то, просто чтобы считаться "нормальной". Сделать и поставить галочку. Чтобы это перестало быть чем-то особенным.

Потому что, чем больше я жду, тем больше это "особенное" перерастает в проблему. Если честно, я не знаю, лишусь ли когда-то девственности. Что, признаюсь, довольно угнетает. Поэтому я стараюсь не думать об этом.

Несчастная душа: Если бы я потерял девственность в 37! Мне 54, и я все еще жду. Хотя понимаю, что это уже не имеет смысла. Около 10 лет назад мы выпивали с друзьями, и зашла речь о том, у кого как это было первый раз. Когда очередь дошла до меня, я просто сбежал.

Один из приятелей пошел меня искать, и все подумали, что мой первый опыт был не очень. Им и в голову не могло прийти, что у меня его вообще не было. Больше всего на свете я хотел бы быть мужем и отцом.

Копірайт зображення Mitchell Hollander/Unsplash

Леннарт: Мне за 60, я на пенсии. Я ни разу не целовал девушку, и, конечно, у меня не было секса. За эти годы мне нравились некоторые девушки и женщины, и я несколько раз предпринимал попытки сблизиться - безрезультатно.

Я тоже включал заднюю, если замечал, что женщина, как мне казалось, проявляет ко мне интерес. Будто отдергивал руку от огня. Хотя хотел противоположного. Всю свою жизнь я мечтал о том, чего так успешно каждый раз избегал. И, конечно, я не виню в этом женщин.

Ближе всего я был с женщиной, которая мне нравилась, лет 30 назад. Она была на 10 лет моложе, мы общались некоторое время как друзья. Мы сидели у меня на диване, болтая о чем-то, и я положил руку ей на плечо. Она не сопротивлялась. Мне казалось, что это сон. Этого не может быть! Но я ей был неинтересен в этом смысле, и мы остались просто друзьями.

Крис: Мне 42, я все еще девственник. Мне говорят (часто, в шутку), что я могу просто заплатить за это. Покончить с этим раз и навсегда. Но как же чувства? Ведь так не возникнет эмоциональной близости или даже простого внимания. Я бы хоть этого хотел. Я чувствую себя не таким как все. Изгоем. Те, кто знают, надо мной часто подтрунивают.

Копірайт зображення AP

Откровенно говоря, иногда я чувствую себя монстром. Я работаю, занимаюсь волонтерской деятельностью, посещаю занятия и группы по интересам, но мне не удается встретить никого, кто бы принял меня таким как я есть, или даже кого-то, с кем можно просто поговорить. Я чувствую себя ужасно одиноким и забытым.

Дэвид: Мне 45 лет, и я до сих пор девственник. Я это не афиширую, поэтому знают об этом немногие. Мне кажется, что как-то принято считать, что, конечно же, у тебя был секс.

Я до сих пор помню, как сгорал от стыда, когда вышел фильм "Сорокалетний девственник". А мне было тогда всего 30 с небольшим. Реклама фильма и сама его идея производили впечатление того, что подобное абсолютно невероятно, как и его главный герой, который казался шокирующим отклонением от нормы.

Я глубоко сочувствую Джозефу в том, что к нему никто не прикасался на протяжении 15-20 лет. Мой сухой паек прикосновений ограничивается рукопожатиями и случайными объятиями друзей, которым это приятно. Ближайший от меня родственник живет в 500 км, так что даже родных я могу обнять всего один-два раза в год.

Кроме того, я понимаю, что некоторые женщины (возможно, даже большинство!) предполагают, что если в свои 45 я еще ни разу не был женат, со мной что-то не так. Порой я и сам так думаю.

Копірайт зображення Roman Kraft/Unsplash

Икрам: Эта история очень близка мне. Мне 35 лет, и мне до сих пор сложно общаться с девушками. Я все еще девственник. Разница только в том, что в последнее время я попытался с этим покончить и подкатил к нескольким дамам, но от всех получил решительный отпор. Не знаю, почему.

Это снова заставляет меня двигаться по кругу, когда сначала я думаю: "Никто не хочет меня", а потом: "Я в норме, и мне никто не нужен".

Я виню свое происхождение, вероисповедание, а когда уже не к чему придраться - свой вес и лицо. Быть тем, кого никто не хочет, совсем непросто.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram