Есть ли шанс у национал-радикалов прийти к власти в Украине?

Копірайт зображення UNIAN

Националистические, праворадикальные партии и движения в Украине все громче противопоставляют себя и власти, и другим оппозиционным силам.

"Свобода", "Правый сектор", "Национальный корпус", С14 действуют сообща и дают поводы для прогнозов о возможном объединении не только для уличных акций, но и для больших политических целей - участия в выборах.

Социологи говорят, что сейчас праворадикалов поддерживает немного избирателей. Но отмечают, что общество, недовольное ситуацией в стране, радикализируется. А значит, исключать рост симпатий к националистам, как это происходило во многих странах Европы, не стоит.

Собеседники ВВС News Украина говорят, что, даже если правые не будут участвовать в выборах, националистическая карта "сыграет" в предвыборный год.

"Стратегический альянс"?

"Они способны расшатывать политическую сцену, они способны расшатывать олигархические планы и устраивать перфомансы в парламенте и на улице. И среди избирателей есть те, кто хотел бы, чтобы националисты набили кому-то физиономии в Верховной Раде", - считает директор Центра исследований гражданского общества Виталий Кулик.

Среди избирателей есть те, кто хотел, чтобы националисты набили кому-то физиономии в Верховной Раде Виталий Кулик , политический эксперт

"Они озвучивают тезисы и лозунги, которые не решаются озвучивать другие, более умеренные оппозиционные политические силы и которые воспринимаются людьми как правда", - говорит руководитель социологических программ Центра Разумкова Андрей Быченко.

В последнее время количество примеров "расшатывания", к которым прибегали националистические партии и движения, увеличилось:

поджог цыганского лагеря на Лысой горе в Киеве;

принудительная и демонстративная доставка гражданина Бразилии в здание СБУ;

акции под зданием телеканала "Интер";

активное, сопровождающиеся стычками, пикетирование здания суда, где слушалось дело Юрия Крысина, которого обвиняют в преследовании активистов Майдана;

акции под парламентом, в частности, с требованиями изменить избирательное законодательство;

протесты против незаконных, по их мнению, застроек;

протесты с требованиями прекратить работу российского "Сбербанка" в Украине.

Копірайт зображення UNIAN

Активисты националистических партий и движений напоминают, что их сотрудничество предусмотрено меморандумом, подписанным еще в марте 2017 года.

Поэтому, говорит один из лидеров "Свободы", депутат парламента Андрей Ильенко, исключать возможность будущего политического союза не стоит.

"Меморандум действует, сегодня мы видим серьезное развитие сотрудничества стратегического альянса. Мы также обсуждаем формат сотрудничества, и я считаю, националисты должны найти формулу успеха. Переговоры продолжаются, поэтому сказать, каким будет этот союз, пока не могу", - сказал он в комментарии ВВС News Украина.

Представитель "Национального корпуса" Роман Чернышев говорит, что политические взгляды этих организаций и партий очень похожи, а потому отрицать вероятность объединения нет причин.

"Наша партия всегда настаивала на том, что все националистические силы должны объединиться. Мы также стоим на той позиции, что правая националистическая среда должна выдвинуть единого кандидата в президенты", - говорит он в комментарии ВВС News Украина.

В то же время, признает он, формат участия в парламентских выборах возможен, но он будет зависеть не только от результатов переговоров, но и от того, по какой избирательной системе пройдут выборы. Правые силы добиваются, в частности, отмены мажоритарной системы и введения открытых партийных списков, а также снижения проходного барьера.

Большая часть сторонников таких партий - это, скорее, те, кто поддерживает радикальные действия против власти, а не националистическую идею Андрей Быченко, социолог, Центр Разумкова

Радикализм, а не идеология

Социолог Андрей Быченко говорит, что перспективы такого союза зависят от многих факторов, в частности от того, что именно будут предлагать другие оппозиционные силы не националистического толка.

"Сторонники праворадикальных сил в Украине есть. Однако вероятность того, что они вместе или какая-то из них самостоятельно станет настолько популярной, чтобы попасть в парламент, не очень высока", - говорит Андрей Быченко в комментарии ВВС News Украина.

"Опыт "Свободы", которая имела успех на парламентских выборах 2012 года, доказывает, что большая часть сторонников или потенциальных сторонников таких партий - это, скорее, те, кто поддерживает радикальные действия против власти, а не националистическую идею. То есть, это люди, которые считают, что власть меняется, а ситуация в Украине только ухудшается, и поэтому разочаровались в других возможностях как-то повлиять на власть, кроме радикальных", - добавляет социолог.

"Разное происхождение" интересов

Директор Центра гражданского общества Виталий Кулик говорит: не стоит преувеличивать шансы возможного объединения националистических партий и движений не то чтобы в одну политическую силу, но даже в один блок для участия в выборах.

Копірайт зображення Ukrinform Image caption Лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок, глава "Правого сектора" Андрей Тарасенко и лидер "Национального корпуса" Андрей Белецкий подписали манифест о координации действий в марте прошлого года

"Да, у них есть соглашение о сотрудничестве - между "Свободой", "Национальным корпусом" и "Правым сектором", есть тактическое взаимодействие на улицах, есть определенная координация рекламных компаний. К ним также присоединяется С14. Но говорить, что это начало новой структуры не стоит. Поскольку интересы, "инвестированные" в "Свободу", "Национальный корпус", С14 имеют разное происхождение", - отмечает эксперт в комментарии ВВС News Украина.

В течение всего времени существования "Национального корпуса", в состав которого вошли, прежде всего, бывшие бойцы полка "Азов", ранее подчиненного МВД, его связывали с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

"Задача Национального корпуса - показать, что в Украине есть угроза дестабилизации и деструкции, и единственным гарантом стабильности является Арсен Аваков и МВД. Это демонстрация, направленная как на Петра Порошенко, так и на других потенциальных кандидатов в президенты, с которыми, в случае их победы, министр может договориться", - считает Виталий Кулик.

Интересы, "инвестированные" в "Свободу", "Национальный корпус", С14 имеют разное происхождение Виталий Кулик, политический эксперт

И министр, и активисты "Нацкорпуса" связь с руководством МВД неоднократно отрицали.

"Свобода" - это проект, в который вкладывали инвестиции средний и крупный бизнес Западной Украины и определенных олигархических групп. Они неплохо зарекомендовали себя как системная политическая сила ", - говорит Виталий Кулик.

Организацию С14, которую создали бывшие бойцы АТО, в СМИ связывали с нынешним руководством СБУ, добавляет эксперт.

"Часто они занимаются вещами, которыми по своему уставу не может заниматься Служба безопасности, так сказать, чтобы не пачкать руки", - считает Виталий Кулик.

Самые заметные акции С14 - это "профилактические беседы" с людьми, которых они считают сепаратистами.

Активисты С14, как и "Национальный корпус", также отрицают связь с силовыми структурами.

А глава СБУ Василий Грицак еще в декабря 2017 года заявлял, что национал-патриотические силы активно использует Россия для расшатывания ситуации в стране. По словам главы спецслужб, многие из тех, кто входит в состав этих организаций, "не ведают ни сном, ни духом о том, кто на самом деле стоит за кулисами этой деятельности".

Копірайт зображення Ukrinform Image caption Большая часть сторонников таких партий - те, кто поддерживает радикальные действия против властей, а не националистическую идею, говорят социологи

Один из "сценариев властей"?

Директор института "Новая Украина" Андрей Ермолаев предполагает, что рост активности национал-радикалов выгоден властям и вообще может быть одним из ее предвыборных сценариев.

"Я не исключаю, что в интересах действующей власти может быть разыграна националистическая карта. Националистические радикальные силы активизируются, окажутся в медийном фокусе, а часть политиков начнет смещаться в их сторону", - говорит Андрей Ермолаев в комментарии ВВС News Украина.

"Появление кандидатов в президенты от этих сил будет выгодно Петру Порошенко, потому появятся те, кем можно будет пугать людей. Власть, таким образом, будет разыгрывать "националистическую угрозу", противопоставлять себя радикалам как стабильную и предсказуемую", - считает эксперт, который во времена Януковича возглавлял Национальный институт стратегических исследований.

Социолог Центра Разумкова Андрей Быченко говорит, что такой сценарий будет ошибкой власти, несмотря на то, что процент людей, довольных тем, как развивается ситуация в Украине, крайне низок.

Он считает, что когда терпение истощается, напугать радикалами вряд ли удастся. И чем хуже будет ситуация в стране, тем больше людей может воспринимать радикальные лозунги как совершенно адекватные.