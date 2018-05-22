Подростки, которые тайно троллят сами себя в интернете
Зачем молодежь критикует себя в интернете и что мы знаем о так называемом виртуальном самобичевании.
"Всем фиолетово, что ты там думаешь. Лучше убей свой аккаунт. Никому не нравятся твои посты, ты ничтожество, люди на тебя только время тратят".
Эти сообщения Джулиан* получал в соцсетях, когда еще был подростком. Несомненно, они жестоки. Но больше всего шокирует то, что постили их его друзья или фолловеры. Джулиан писал их себе сам от чужого имени.
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Он занимался "виртуальным самобичеванием" - так называют тайное написание оскорбительных постов самому себе онлайн.
Конечно, киберзапугивание - вещь не новая. Множество исследований доказывают, что оно приносит жертве большие страдания. Собственно, как показало исследование 2016 года, только за последние пять лет количество детей и молодых людей, обращающихся за психологической помощью из-за онлайн-террора, выросло на 88%.
Впрочем, виртуальная травля самого себя, автотроллинг, как его еще называют, - пока мало изученное явление. В США в 2017 году провели исследование (кажется, только второе в своем роде), и выяснилось, что примерно 6% учащихся в возрасте от 12 до 17 лет присылают себе анонимные сообщения оскорбительного содержания. И парни более склонны к таким действиям, чем девушки, а ЛГБТ-ученики почти втрое больше склонны оскорблять самих себя в киберпространстве. Однако здесь беспокоит не только статистика, но и содержание этих постов.
В них люди могут не только обзывать себя "страшными" и "ничтожными", но и писать: "Тебе лучше повеситься. Ты жалкое существо и не заслуживаешь того, чтобы жить в этом мире".
Несмотря на жестокость этих постов, легко представить, как огорчаются пользователи, когда видят такое в своих новостных лентах. Так почему люди, например, Джулиан, умышленно пишут такие тексты и вывешивают их в своих профилях соцсетей?
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"Я начал это все потому, что увидел, как другие пользователи Tumblr получают такие "анонимки ненависти", - объясняет Джулиан.
Теперь ему 22 года, он студент лондонского университета. "Это были довольно популярные люди, и их фолловеры сразу же начинали писать слова поддержки, отправлять доброжелательные сообщения. У меня в то время было не очень много подписчиков, поэтому я подумал, что написать самому себе какую-то гадость - это неплохой способ прокачать свою популярность".
Первые угрозы в Tumblr Джулиан написал сам себе в 15 лет. Он был сам не свой после ссоры с другом и написал себе несколько постов, в которых советовал удалить аккаунт, потому что никому не нравится его писанина.
"Это была попытка надавить на жалость, чтобы друг не испытывал ко мне ненависти после ссоры", - признается парень.
Пояснения Джулиана не противоречат результатам исследования, которые ученые провели в 2012 году. Оно показало, что молодые люди имеют наибольшую склонность отправлять себе угрозы в киберпространстве, чтобы привлечь внимание кого-то из сверстников. Надеясь, что такие посты вызовут поток комплиментов от сочувствующих подписчиков или помогут проверить отношение других к себе.
"Анонимки ненависти" Джулиана сработали. Друг посочувствовал ему и поинтересовался, все ли у него в порядке. С такими же вопросами обращались и другие, почти незнакомые люди.
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"Многие люди, с которыми я был знаком только в интернете, говорили: "Ой, да не обращай внимания на эту фигню". И я получал от этого определенное удовольствие, как тогда, когда кто-то лайкает твой пост в Instagram. Ощущение было таким же . После паузы Джулиан добавил: "Думаю, со временем это может перерасти в нечто вроде наркотической зависимости".
В случае с самобичеванием это типичная ситуация. Как установили авторы исследования 2012 года, около 35% людей, которые сами себя травили в киберпространстве, поняли - это тактика "успешная". Она "помогла получить желаемое, благодаря ей они чувствовали себя увереннее".
19-летняя Софи* посылала себе анонимки ненависти, чтобы высказать о себе то, что не могла высказать другим способом.
"Я всегда казалась всем уверенной в себе и счастливой, - объясняет Софи, которая сейчас учится за границей. - Но также мне хотелось донести до людей, что у меня не всегда все замечательно. Потому тайком от всех я боролась с большой неуверенностью".
Она не хотела делиться своими тревогами с друзьями, потому что думала, "что на самом деле всем наплевать" на то, что она чувствует. Поэтому написала себе в соцсети Tumblr анонимку: "Я видела, как ты плакала в школьном туалете. Но все знают, что ты просто хочешь внимания".
На сообщение Софи ответила сама - постом в 1000 слов, в котором описала свои психологические проблемы. И сразу же школьные друзья похвалили ее за "храбрость" и "крутизну", за то, что так искренне рассказала о своей проблеме.
"Я подумала, если сама вдруг такое запощу, люди скажут: "Да что ты из себя корчишь? Никому не интересно, что ты там думаешь, - признается Софи. - Мне казалось, что я потеряю почву под ногами, если кто-то не начнет этот разговор вместо меня. Поэтому решила: кто же сможет начать его лучше, чем я сама?"
Люди, которые оговаривают себя в интернете, могут в конечном итоге получить желаемый результат: больше внимания или уважения. Но также это может свидетельствовать о более серьезных проблемах.
В качестве примера, можно привести трагический случай Ханны Смит, 14-летней девочки из графства Лестершир, которая в 2013 году покончила с собой. Увидев оскорбительные посты в социальной сети, ее отец решил, что кто-то ее терроризировал. Но следствие нашло убедительные доказательства того, что эти посты девочка писала сама.
А в Техасе другая юная девушка, Натали Нативидад, лишила себя жизни в 2016 году. Ей было всего 15 лет. Ее якобы постоянно терроризировали в реальной жизни и в интернете. Но, как показало следствие, она сама писала себе, что она "чудовище" и ей лучше убить себя.
Как свидетельствуют результаты недавно проведенного исследования, причинение себе вреда в киберпространстве может быть связано с психическими заболеваниями. Джастин Петчин, преподаватель уголовного права в США и один из руководителей Центра исследований кибербуллинга, в 2017 году организовал исследования кибербуллинга.
Были опрошены более 5500 американских учеников. Как выяснилось, те из них, которые сообщали о депрессивном состоянии, имели в пять раз большую склонность к самобичеванию в интернете. А те, кто рассказывали об оффлайновых самобичеваниях, были почти в три раза более склонны к селф-кибербуллингу.
"У нас была цель - выяснить, как связаны между собой виртуальное самбичевание и депрессия, суицидальный настрой и самобичевания в реальной жизни. И наши ожидания оправдались. Мы обнаружили, что эти явления связаны между собой, - рассказывает исследователь. Но в какой последовательности, г-н Петчин пока не знает.
"Например, человек испытывает депрессию, пишет о себе неприятные вещи в интернете, а потом задумывается над самоубийством? Или он сначала планирует суицид, а затем одновременно причиняет себе физический и виртуальный ущерб?"
Пока не будет известно больше о триггерах виртуального самобичевания, экспертам, например, Джастину, трудно определить, когда именно будет уместно вмешаться. Но он пытается сотрудничать с сайтами социальных сетей, мобильными приложениями и поставщиками услуг интернета, чтобы находить в киберпространстве людей, склонных к виртуальному самобичеванию.
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Он хочет, чтобы участники процесса проверяли сообщения, поступающие в раздел: были ли они отправлены с того же IP-адреса, с которого редактируют профиль. (То есть эти люди сами пишут себе на стену.) А потом можно связаться с этим пользователем или просто показать ему или ей контекстную рекламу психотерапевтов и соответствующих служб поддержки.
Пока нет достаточной информации о том, распространено ли явление виртуального самобичевания в мире. Г-н Петчин надеется, что вскоре данных будет больше. По крайней мере, среди своих друзей и сверстников Софи и Джулиан это явление заметили.
"Я думаю, многие так поступают. Но не большинство, - уточняет Джулиан. - Иногда я вижу такие посты в Twitter. Я сам через такое прошел, поэтому могу распознать, когда человек пишет себе такие вещи сам".
Как он это видит? По его мнению, "другим людям в основном нет дела до тебя, поэтому они не будут писать настолько часто, особенно если у человека не очень много подписчиков". Хотя, конечно, жертвой кибербуллинга человек может стать независимо от количества подписчиков. "Но разоблачать тех, кто сами себе пишут, не хочется, потому что ты был в их шкуре", - добавляет Джулиан.
Джулиан и Софи больше не травят сами себя в киберпространстве. Но обоих в молодом возрасте признали депрессивными. Поэтому, по их мнению, самобичевание - явный признак того, что настоящие проблемы кроются глубже.
"Если вы заметите, что кто-то пишет сам себе на стену такие вещи, просто поговорите с этим человеком, спросите, что с ним происходит", - советует Софи.
Она никогда не тянуло на суицид, однако она часто борется с депрессией. "Потому что мне кажется , что причины для этого бывают и не такими, как в моем случае. Люди могут на самом деле так плохо о себе думать, как пишут. Я всегда старалась быть счастливой и ценила себя".
"Но есть люди с низкой самооценкой. И тогда такие посты могут быть криком о помощи. Думаю, вы ничего не потеряете, если просто спросите: "Слушай, у тебя все в порядке?".
Виртуальное самобичевание вполне может быть криком о помощи. Но только путем дальнейших исследований можно обнаружить способ борьбы с таким поведением. А теперь точно известно одно - тем, кто видит тролля в зеркале, для победы над хулиганом понадобится нечто большее, чем кнопка "Блокировать".
*Имена были изменены.