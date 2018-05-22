Подростки, которые тайно троллят сами себя в интернете

Копірайт зображення Lauren Cierzan

Зачем молодежь критикует себя в интернете и что мы знаем о так называемом виртуальном самобичевании.

"Всем фиолетово, что ты там думаешь. Лучше убей свой аккаунт. Никому не нравятся твои посты, ты ничтожество, люди на тебя только время тратят".

Эти сообщения Джулиан* получал в соцсетях, когда еще был подростком. Несомненно, они жестоки. Но больше всего шокирует то, что постили их его друзья или фолловеры. Джулиан писал их себе сам от чужого имени.

Он занимался "виртуальным самобичеванием" - так называют тайное написание оскорбительных постов самому себе онлайн.

Конечно, киберзапугивание - вещь не новая. Множество исследований доказывают, что оно приносит жертве большие страдания. Собственно, как показало исследование 2016 года, только за последние пять лет количество детей и молодых людей, обращающихся за психологической помощью из-за онлайн-террора, выросло на 88%.

Впрочем, виртуальная травля самого себя, автотроллинг, как его еще называют, - пока мало изученное явление. В США в 2017 году провели исследование (кажется, только второе в своем роде), и выяснилось, что примерно 6% учащихся в возрасте от 12 до 17 лет присылают себе анонимные сообщения оскорбительного содержания. И парни более склонны к таким действиям, чем девушки, а ЛГБТ-ученики почти втрое больше склонны оскорблять самих себя в киберпространстве. Однако здесь беспокоит не только статистика, но и содержание этих постов.

В них люди могут не только обзывать себя "страшными" и "ничтожными", но и писать: "Тебе лучше повеситься. Ты жалкое существо и не заслуживаешь того, чтобы жить в этом мире".

Несмотря на жестокость этих постов, легко представить, как огорчаются пользователи, когда видят такое в своих новостных лентах. Так почему люди, например, Джулиан, умышленно пишут такие тексты и вывешивают их в своих профилях соцсетей?

"Я начал это все потому, что увидел, как другие пользователи Tumblr получают такие "анонимки ненависти", - объясняет Джулиан.

Теперь ему 22 года, он студент лондонского университета. "Это были довольно популярные люди, и их фолловеры сразу же начинали писать слова поддержки, отправлять доброжелательные сообщения. У меня в то время было не очень много подписчиков, поэтому я подумал, что написать самому себе какую-то гадость - это неплохой способ прокачать свою популярность".

Копірайт зображення Lauren Cierzan

Первые угрозы в Tumblr Джулиан написал сам себе в 15 лет. Он был сам не свой после ссоры с другом и написал себе несколько постов, в которых советовал удалить аккаунт, потому что никому не нравится его писанина.

"Это была попытка надавить на жалость, чтобы друг не испытывал ко мне ненависти после ссоры", - признается парень.

Пояснения Джулиана не противоречат результатам исследования, которые ученые провели в 2012 году. Оно показало, что молодые люди имеют наибольшую склонность отправлять себе угрозы в киберпространстве, чтобы привлечь внимание кого-то из сверстников. Надеясь, что такие посты вызовут поток комплиментов от сочувствующих подписчиков или помогут проверить отношение других к себе.

"Анонимки ненависти" Джулиана сработали. Друг посочувствовал ему и поинтересовался, все ли у него в порядке. С такими же вопросами обращались и другие, почти незнакомые люди.

"Многие люди, с которыми я был знаком только в интернете, говорили: "Ой, да не обращай внимания на эту фигню". И я получал от этого определенное удовольствие, как тогда, когда кто-то лайкает твой пост в Instagram. Ощущение было таким же . После паузы Джулиан добавил: "Думаю, со временем это может перерасти в нечто вроде наркотической зависимости".

В случае с самобичеванием это типичная ситуация. Как установили авторы исследования 2012 года, около 35% людей, которые сами себя травили в киберпространстве, поняли - это тактика "успешная". Она "помогла получить желаемое, благодаря ей они чувствовали себя увереннее".

19-летняя Софи* посылала себе анонимки ненависти, чтобы высказать о себе то, что не могла высказать другим способом.

"Я всегда казалась всем уверенной в себе и счастливой, - объясняет Софи, которая сейчас учится за границей. - Но также мне хотелось донести до людей, что у меня не всегда все замечательно. Потому тайком от всех я боролась с большой неуверенностью".

Она не хотела делиться своими тревогами с друзьями, потому что думала, "что на самом деле всем наплевать" на то, что она чувствует. Поэтому написала себе в соцсети Tumblr анонимку: "Я видела, как ты плакала в школьном туалете. Но все знают, что ты просто хочешь внимания".

На сообщение Софи ответила сама - постом в 1000 слов, в котором описала свои психологические проблемы. И сразу же школьные друзья похвалили ее за "храбрость" и "крутизну", за то, что так искренне рассказала о своей проблеме.

"Я подумала, если сама вдруг такое запощу, люди скажут: "Да что ты из себя корчишь? Никому не интересно, что ты там думаешь, - признается Софи. - Мне казалось, что я потеряю почву под ногами, если кто-то не начнет этот разговор вместо меня. Поэтому решила: кто же сможет начать его лучше, чем я сама?"

Люди, которые оговаривают себя в интернете, могут в конечном итоге получить желаемый результат: больше внимания или уважения. Но также это может свидетельствовать о более серьезных проблемах.

В качестве примера, можно привести трагический случай Ханны Смит, 14-летней девочки из графства Лестершир, которая в 2013 году покончила с собой. Увидев оскорбительные посты в социальной сети, ее отец решил, что кто-то ее терроризировал. Но следствие нашло убедительные доказательства того, что эти посты девочка писала сама.

А в Техасе другая юная девушка, Натали Нативидад, лишила себя жизни в 2016 году. Ей было всего 15 лет. Ее якобы постоянно терроризировали в реальной жизни и в интернете. Но, как показало следствие, она сама писала себе, что она "чудовище" и ей лучше убить себя.

Как свидетельствуют результаты недавно проведенного исследования, причинение себе вреда в киберпространстве может быть связано с психическими заболеваниями. Джастин Петчин, преподаватель уголовного права в США и один из руководителей Центра исследований кибербуллинга, в 2017 году организовал исследования кибербуллинга.

Копірайт зображення Lauren Cierzan

Были опрошены более 5500 американских учеников. Как выяснилось, те из них, которые сообщали о депрессивном состоянии, имели в пять раз большую склонность к самобичеванию в интернете. А те, кто рассказывали об оффлайновых самобичеваниях, были почти в три раза более склонны к селф-кибербуллингу.

"У нас была цель - выяснить, как связаны между собой виртуальное самбичевание и депрессия, суицидальный настрой и самобичевания в реальной жизни. И наши ожидания оправдались. Мы обнаружили, что эти явления связаны между собой, - рассказывает исследователь. Но в какой последовательности, г-н Петчин пока не знает.

"Например, человек испытывает депрессию, пишет о себе неприятные вещи в интернете, а потом задумывается над самоубийством? Или он сначала планирует суицид, а затем одновременно причиняет себе физический и виртуальный ущерб?"

Пока не будет известно больше о триггерах виртуального самобичевания, экспертам, например, Джастину, трудно определить, когда именно будет уместно вмешаться. Но он пытается сотрудничать с сайтами социальных сетей, мобильными приложениями и поставщиками услуг интернета, чтобы находить в киберпространстве людей, склонных к виртуальному самобичеванию.

Он хочет, чтобы участники процесса проверяли сообщения, поступающие в раздел: были ли они отправлены с того же IP-адреса, с которого редактируют профиль. (То есть эти люди сами пишут себе на стену.) А потом можно связаться с этим пользователем или просто показать ему или ей контекстную рекламу психотерапевтов и соответствующих служб поддержки.

Пока нет достаточной информации о том, распространено ли явление виртуального самобичевания в мире. Г-н Петчин надеется, что вскоре данных будет больше. По крайней мере, среди своих друзей и сверстников Софи и Джулиан это явление заметили.

"Я думаю, многие так поступают. Но не большинство, - уточняет Джулиан. - Иногда я вижу такие посты в Twitter. Я сам через такое прошел, поэтому могу распознать, когда человек пишет себе такие вещи сам".

Как он это видит? По его мнению, "другим людям в основном нет дела до тебя, поэтому они не будут писать настолько часто, особенно если у человека не очень много подписчиков". Хотя, конечно, жертвой кибербуллинга человек может стать независимо от количества подписчиков. "Но разоблачать тех, кто сами себе пишут, не хочется, потому что ты был в их шкуре", - добавляет Джулиан.

Джулиан и Софи больше не травят сами себя в киберпространстве. Но обоих в молодом возрасте признали депрессивными. Поэтому, по их мнению, самобичевание - явный признак того, что настоящие проблемы кроются глубже.

"Если вы заметите, что кто-то пишет сам себе на стену такие вещи, просто поговорите с этим человеком, спросите, что с ним происходит", - советует Софи.

Она никогда не тянуло на суицид, однако она часто борется с депрессией. "Потому что мне кажется , что причины для этого бывают и не такими, как в моем случае. Люди могут на самом деле так плохо о себе думать, как пишут. Я всегда старалась быть счастливой и ценила себя".

"Но есть люди с низкой самооценкой. И тогда такие посты могут быть криком о помощи. Думаю, вы ничего не потеряете, если просто спросите: "Слушай, у тебя все в порядке?".

Виртуальное самобичевание вполне может быть криком о помощи. Но только путем дальнейших исследований можно обнаружить способ борьбы с таким поведением. А теперь точно известно одно - тем, кто видит тролля в зеркале, для победы над хулиганом понадобится нечто большее, чем кнопка "Блокировать".

*Имена были изменены.

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