Сахар vs заменители. Что полезнее?

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Мы - сладкоежки и ежедневно потребляем большое количество сахара.

Однако "сладкая" диета может привести к увеличению веса и проблемам со здоровьем, например, к развитию диабета 2-го типа. Поэтому врачи советуют потреблять не более 7 чайных ложек сахара в день.

Британская ассоциация здравоохранения призывает к 2020 году уменьшить потребление сахара на одну пятую.

Они предлагают заменить сахар на подсластители, которые обеспечивают сладкий вкус и содержат мало калорий.

Однако, здоровая ли это пища?

Что такое подсластители?

Разновидностей заменителей сахара - множество. Они содержатся во многих продуктах питания, в частности в диетической еде и напитках.

Главная цель - придать пищевым продуктам сладкий вкус и сократить потребление калорий.

Некоторые из них, такие как сахарин, сукралоза, ацесульфам и аспартам, имеют интенсивно сладкий вкус даже в маленьких дозах, что делает их идеальными для изготовления низкокалорийных напитков и жевательной резинки без сахара.

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Другие, например сорбит и ксилит - более объемны по своей структуре, поэтому их добавляют в кондитерские изделия.

Кушать или нет?

Спросите у экспертов и, к сожалению, большинство из них скажет, что это - ваш "личный выбор".

Кушать меньше сахара - это, безусловно, хорошо. Помогает снизить риск развития диабета, ожирения и кариеса.

Обычная банка колы содержит 10 кубиков (39 граммов. - Ред.) сахара - больше дневной нормы взрослого человека. Поэтому диетическая кола - не только дело вкуса, но и здоровья.

Однако, насколько подсластители полезны, и полезны ли в принципе - сказать трудно.

Конечно же, низкокалорийные продукты не гарантируют стройную фигуру и не заменят здоровую диету.

Искусственный не означает вредный?

Подсластители бывают натуральные и искусственные. Например, заменитель на основе стевии производят из листьев этого южноамериканского растения.

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Однако искусственный не означает вредный для здоровья.

По закону, производители должны маркировать продукты питания или напитки на содержание низкокалорийных подсластителей. Это позволяет потребителям делать выбор - покупать или нет.

Помогают ли заменители похудеть?

Снижение количества калорий способствует похудению.

Однако потеря веса - комплексный процесс, который зависит от диеты, физической активности и индивидуальных генетических особенностей.

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Стейси Локьер из Британского фонда питания считает, что искусственные заменители и продукты с низким содержанием сахара могут помочь тем, кто соблюдает диету.

"Выбирая напиток, возьмите обычную воду. Однако удержаться от потребления сладких напитков - довольно сложно. Поэтому, если человеку нравится их вкус, он может выбрать низкокалорийный напиток или продукт", - объясняет врач.

Безопасны ли они?

Искусственные подсластители прошли надлежащую проверку для использования в пищевой промышленности.

Производители должны предоставить подтверждение, что их заменители:

не вызывают никаких побочных эффектов, в частности рак;

не влияют на репродуктивную систему;

не сохраняются в организме и не трансформируются в другие потенциально опасные вещества;

не вызывают аллергию.

Европейское агентство безопасности пищевых продуктов (EFSA) устанавливает допустимую суточную норму потребления заменителей сахара.

Рассмотрим их дозировку на примере подсластителя аспартам. Взрослый весом 70 кг может выпить до 14 банок диетического газированного напитка или съесть 40 чайных ложек подсластителя ежедневно, не превышая норму.

Для ребенка весом 23 кг эквивалентным максимумом являются четыре банки напитка и 13 чайных ложек подсластителя.

Возможные побочные эффекты

Искусственные подсластители получили много негативных отзывов СМИ.

Некоторые исследования утверждают, что они повышают аппетит и ухудшают уровень сахара в крови, однако убедительных доказательств их вреда нет.

Тем не менее, определенные ограничения все же есть

Дети в возрасте до трех лет и беременные женщины должны избегать заменителей сахара. Кроме того, больным редкой генетической болезнью фенилкетонурией запрещено употреблять аспартам.

У остальных подсластители могут вызвать метеоризм и диарею.

Помогут ли заменители при сахарном диабете?

Сахар - это углевод. Потребление любых углеводов влияет на уровень глюкозы в крови, поэтому контроль сахара может помочь сохранить здоровье.

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Британские ученые говорят: "Сахар не имеет никакой питательной ценности. Помимо углеводов и калорий, он содержит "пустые калории", которые неизбежно ведут к повышению веса.

Однако это не означает, что больные диабетом должны полностью от него отказаться".

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