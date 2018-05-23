Обострение на Донбассе: "Такого не было с 2015 года"

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В мае на Донбассе фиксируют обострение ситуации, увеличилось количество жертв, в частности среди гражданских. Местные говорят, что такой эскалации не было уже давно.

В ежедневных сводках штаба Объединенных сил все чаще появляется информация об обстреле жилых домов и социальных учреждений.

BBC News Украина попыталась разобраться, с чем это связано.

Данные штаба Объединенных сил

В сводке за 23 мая пресс-центр Объединенных сил сообщил, что ситуация в районе операции остается сложной.

По их информации, боевики продолжают применять артиллерию и минометы, а украинские военные дают "адекватный ответ".

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Среди горячих точек называют Станицу Луганскую, Троицкое, Зайцево, Южное, Авдеевку, Водяное и Широкино.

По официальной информации, только за последние три дня погибли трое украинских военных, еще 12 получили различные ранения.

Что касается гражданских, то на прошлой неделе обстреляли жилые дома в Луганской области, пострадала целая семья. Это произошло в селе Троицкое. Отец с ребенком погибли, за жизнь матери борются врачи.

А 17 мая снаряд попал во двор общеобразовательной школы в Светлодарске, в которой именно в то время находилось около 380 школьников и 45 работников учебного заведения.

Украинская сторона обвиняет в обстрелах боевиков, те же в ответ - Вооруженные силы.

"Такого обострения давно не было"

Копірайт зображення Facebook Операції Об'єднаних сил

Местные жители говорят, что обострение ощущается вдоль всей линии разграничения.

"Если прифронтовые села уже привыкли, что в окрестностях регулярно стреляют, постоянно что-то пролетает, то сейчас гораздо все жестче", - рассказывает BBC News Украина местная жительница и волонтер Елена Розвадовская.

"Например, моя знакомая, которая живет с ребенком в Старой Авдеевке, это район возле промзоны, привыкла, что пули летят в огороды, падают осколки и всегда слышна тяжелая техника. Так, сейчас они переехали подальше, в центр Авдеевки", - говорит Елена .

По ее словам, сложная ситуация в Марьинке. "Местный житель вышел во двор и его убило пулей. Ситуация стала более жесткой, больше смертельных случаев", - говорит волонтер.

Она добавляет. что люди покидают опасные районы или прячутся в подвалах. "Такого давно не было", - говорит Елена и добавляет, что недавно начали обстреливать те места, которые считали безопасными.

"С начала мая у нас сильная эскалация. Сейчас часто обстреливают жилые дома и кварталы, есть раненые, такого давно не было", - говорит BBC News Украина другая местная жительница, координатор гуманитарной миссии "Пролеска" в Майорске Татьяна Кошель.

Копірайт зображення Facebook Операції Об'єднаних сил

Местные власти даже задумались о возможной эвакуации людей из тех районов, где начали стрелять. "Мы готовимся к худшему", - говорит Кошель.

По ее словам, очень сложная ситуация в Торецком, Железном, Южном, Марьинке и других населенных пунктах.

"По моему мнению, таких боев, которые идут сейчас, не было с 2015 года", - считает Татьяна.

"На прошлой неделе, когда Светлодарск обстреляли, мимо ехал человек на авто и получил осколочное ранение", - рассказывает она.

Есть и другие ранены гражданские, которых доставили в местные больницы.

Копірайт зображення Facebook Операції Об'єднаних сил

По словам Татьяны Кошель, осложняется ситуация еще и тем, что у людей в подвалах стоит вода, и там невозможно укрыться от обстрелов.

Кто виноват?

Украинская сторона говорит, что обострение связано с заменой АТО на операцию Объединенных сил. Боевики активизировались, чтобы дискредитировать действия украинской стороны и обвинить во всем военных ВСУ.

"Боевики это делают намеренно, они обстреливают специально и сознательно мирное население с целью, чтобы дискредитировать ВСУ, якобы это мы обстреливаем мирное население", - сообщил BBC News Украина представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

По его словам, боевики активизировались после смены операции и ведут "активную антиукраинскую пропаганду".

В штабе Объединенных сил утверждают, что новый формат операции уже дает свои результаты. Например, на прошлой неделе украинские военные "спокойно взяли под контроль" поселок Южное в Донецкой области.

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Сепаратисты со своей стороны утверждают, что украинские ВСУ активизировались и пытаются укрепить свои позиции, нарушая Минские соглашения.

Российское агентство "РИА Новости" со ссылкой на командиров "ДНР" сообщило, что украинские военные якобы делают попытки "закрепиться на важных позициях". Именно поэтому, по информации сепаратистов, ВСУ вошли в Южное и пытаются взять под контроль Горловку.

"Это и есть антиукраинская пропаганда", - оценивает такие заявления представитель Минобороны Украины.

"Тактика ухудшения ситуации"

В администрации президента говорят, что такое обострение - свидетельство того, что "на Донбассе настоящая война", и не связывают это с взятием украинскими военными под контроль новых населенных пунктов. "Идет настоящая война, а во время войны есть боевые действия, есть жертвы", - говорит представитель АП в разговоре с BBC News Украина.

По его словам, президент остается сторонником идеи ввести миротворческую миссию в зону конфликта, что будет способствовать стабилизации ситуации.

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Именно этот вопрос, по словам источника, должны обсудить лидеры "Нормандского формата" на следующей встрече.

"Лидеры готовятся к встрече. Украинская сторона хочет ее провести и обсудить ключевой вопрос - миротворцев. Но захочет ли это обсуждать Россия - это вопрос", - говорит представитель АП.

Встречи лидеров Украины, России, Германии и Франции не было уже полтора года - последние переговоры состоялись в октябре 2016 года в Берлине. После этого было общение только по телефону.

Представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы и депутат Ирина Геращенко считает, что обострение связано с несколькими причинами.

"По моему мнению, Путин использует тактику ухудшения ситуации перед важными международными встречами", - говорит она в комментарии BBC News Украина.

По ее словам, таким образом российская сторона "поднимает ставки", чтобы продвинуть свои предложения.

Кроме того, по ее мнению, обострение - "своеобразный ответ" на ту большую военную поддержку, которую оказывают Украине западные партнеры, и на активизацию международных переговоров по миротворцам.

А депутат от "Народного фронта" Дмитрий Тимчук считает, что эскалация ситуации на Донбассе - "реакция России на трехсторонние переговоры Порошенко с Меркель и Макроном", которые состоялись 10 мая в немецком Аахене.

"Я думаю, что сам факт этих переговоров вызвал негативную реакцию. Наибольшее внимание Москва обратила на возможность обсуждения украинским президентом с западными партнерами того формата миротворческой миссии, который предлагает Украина", - считает господин Тимчук.

По его словам, эскалацией на линии столкновения российская сторона пытается привлечь внимание к тому, что миротворцы, в первую очередь, нужны именно на линии столкновения. Ведь Киев настаивает, что миротворцы должны быть размещены на всей неподконтрольной территории, в том числе на границе с Россией, которую не контролирует украинская сторона.

Еще Москва выступает за прямые переговоры Киева с так называемыми "ЛНР/ДНР" в вопросе миротворческой миссии.

При этом Кремль отрицает участие своих военнослужащих в конфликте на Донбассе, однако признает присутствие там добровольцев и "отпускников".

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