Новое ругательство: кого в Британии начали обзывать "соленым окороком"?

Копірайт зображення Getty Images Image caption В традиционной английской кухне есть масса рецептов приготовления окороков. Но теперь окорок для британцев больше, чем еда

В Британии появилось новое ругательство - "гаммон". Его дословный перевод "окорок", а если быть точными, "засоленный окорок", казалось бы, не содержит и намека на оскорбление. Но гастрономические аллюзии британцев довели нацию до того, что "гаммонами" стали называть ворчливых, полных, немолодых мужчин, голосовавших за "брексит".

Пользовательница "Твиттера" Tattooed Mummy расписала два определения термина: первое - огромный окорок с костью задней ноги свиньи; второе - белый гетеросексуальный краснолицый мужчина средних лет с избыточной массой тела, голосовавший за "брексит" на июньском референдуме 2016 года и возмущённый иммиграцией и "спятившей политкорректностью".

Термин возник после референдума и парламентских выборов 2016 года среди молодых сторонников Лейбористской партии как ответ на слово "снежинка", характеризующее "обидчивых либеральных миллениалов".

Похоже, что разделение на "снежинок" и "гаммонов" и правда иллюстрирует поколенческий разрыв: за сохранение Британии в ЕС в основном голосовали молодые жители королевства, в то время как выход страны из сообщества поддерживала преимущественно возрастная публика.

Сравнение со свининой стало особенно популярным после статьи в газете Times, где некоторые комментаторы посчитали термин расистским выпадом сторонников лидера лейбористов Джереми Корбина против мужчин средних лет.

Откуда он взялся?

Реакция на программу Би-би-си Question Time в "Твиттере" - по всей видимости, первое место, где "гаммон" использовался как оскорбление тучных белых консерваторов.

"Мальчик, ты просто тори-конформист и ждёшь, что гамонная рожа скажет тебе, что делать", - написал некто Дэвид Вуд в феврале 2016 года.

Что иронично, теперь Вуд пишет, что твит двухлетней давности вырван из контекста, не имеет "современного" смысла, да и вообще не несёт какого-либо особенного содержания.

В 2017 году слово "гаммон" стало ещё популярнее, после того как портреты возрастных белых мужчин собрали в коллаж, подписанный фразой "Великая гаммонская стена".

С тех пор в онлайн-дебатах он всегда всплывает - как полушутливое оскорбление сторонников "брексита".

Расизм ли это?

Депутат от североирландской Демократической юнионистской партии (партнёра консерваторов-тори по коалиции в нынешнем британском парламенте) Эмма Литтл Пенгелли в своём твите выразила отвращение к термину, утверждая, что оскорбление базируется на возрасте и цвете кожи.

При этом журналист Адам Бенков посчитал, что нет ничего прискорбного или оскорбительного в том, чтобы назвать "злого розовощёкого старика" тем, "чем он является".

Многих заинтриговал парадокс, связанный с тем, что обиженные "гаммоны" сами считают "снежинок" чересчур ранимыми.

Пользователь Майкл Сканлан даже придумал хэштег "#gammonparadox для иллюстрации подобного онлайн-феномена.

Художник Док Хакенбуш вывесил у себя в "Твиттере" две иллюстрации термина "гаммон" и не без сарказма добавил: "Похоже, такое теперь расизмом сочтут".

Интернет-ругательства сегодня

Ряд британских СМИ в пятницу назвали гаммон "оскорблением года".

Пользователей и правда не остановить: некоторые припомнили бывшему премьеру-тори Дэвиду Кэмерону неоднозначный опыт взаимодействия со свининой.

Как и в случае с другими - иногда бывшими - оскорблениями, некоторые превратили термин в предмет личной гордости.

"Протестую! Я 100%-ная свинья"! - утверждает Дирк Бруер.

Но нашлись и те формально попадающие в возрастную группу "гаммонов" люди, которые рады появлению термина и не считают его ни на йоту расистским.

"Мне 55, я худеющий волосатый старый панк. "Гаммон" не расизм, а идеальное описание нетерпимых убожеств моего возраста, которые багровеют от гнева всякий раз, когда их привилегии ставятся под сомнение", - написал пользователь Джейми Джонс, сорвав более 7 тыс. лайков и почти 2 тыс. ретвитов.

Ну и конечно, не обошлось без тех, кто захотел вернуться к первоначальному значению слова - "окорок".

"Твиттер" теперь влияет на то, что я выберу есть на ужин", - утверждает пользователь @paulj71.

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