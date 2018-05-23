"Гибридная война" на военном кладбище. За что Польша выслала россиянку Екатерину Цивильскую

Копірайт зображення VK Image caption В Польше Екатерина Цивильская состояла в обществе "Курск", которое ухаживает за советскими военными кладбищами

В ночь на 18 мая из Польши была депортирована россиянка Екатерина Цивильская, которую местные власти обвинили в участии "в российской гибридной информационной войне". Русская служба Би-би-си поговорила с депортированной россиянкой и узнала, как она связана с белорусским политологом, разрабатывавшим для Москвы проекты в поддержку "русского мира".

О том, что 17 мая сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали гражданку России по подозрению в антигосударственной деятельности, сообщил Станислав Жарын, официальный представитель министра, координирующего работу польских спецслужб.

Жарын анонсировал, что задержанная - Екатерина Ц. - будет выдворена из Польши. Он также сообщил о еще четырех задержанных, которые, по его словам, получили пятилетний запрет на въезд на территорию Польши, их имена и национальности не называются. Станислав Жарын заявил, что нарушители были выявлены в ходе операции против "двух сетевых структур, участвующих в российской гибридной информационной войне, проводимой против Польши".

От Кракова до Багратионовска

Первым имя задержанной россиянки сообщило агентство Regnum, которое возглавляет бывший начальник управления президента России по межрегиональным и культурным связям Модест Колеров. В разные годы Колерову с формулировкой "угроза территориальной целостности и экономической безопасности" был запрещен въезд в Грузию, Латвию, Литву и Эстонию. Жительница Воронежской области Екатерина Цивильская, по данным Regnum, была известна тем, что вместе с волонтерами приводила в порядок могилы красноармейцев на краковском муниципальном кладбище на улице Завила.

20 мая Би-би-си удалось связаться с Екатериной Цивильской. Она рассказала, что уже находится в Воронеже у своей мамы. По словам Цивильской, польские спецслужбы задержали ее 17 мая около 8 утра возле дома в Кракове, уже в районе 16:00 женщину вывезли в направлении российской границы и в ночь на 18 мая она была передана российским пограничникам в Калининградской области на пункте пропуска Безледы-Багратионовск. Пограничники подвезли депортированную из Польши россиянку до калининградского аэропорта "Храброво", откуда она вылетела в Москву, а затем к матери в Воронеж.

По словам Цивильской, в Польшу ей запретили въезд на пять лет, но она постарается оспорить решение о депортации, поскольку считает его незаконным. "Нет обвинения, нет конкретных формулировок, нет решения суда, только прихоть министра внутренних дел, - написала Цивильская. - Законодательством ЕС запрещается разделять семьи. Я - мать-одиночка и единственный представитель несовершеннолетнего ребенка, 11-летней Станиславы Цивильской, которая осталась на попечении мужа и его родителей, которые пока что ходят по судам, чтобы получить опекунство. То есть Польша не удосужилась проверить, есть ли еще родители или опекуны и ребенок фактически остался один".

Депортированная россиянка жалуется, что после задержания ей не дали ни собрать вещи, ни увидеться с семьей: "Хорошо хотя бы, что при мне была банковская карта, на которую друзья смогли прислать немного денег после моей депортации".

В редакцию Би-би-си Цивильская прислала также решение о выдворении, изданное МВД Польши 9 мая. "Постановляю обязать госпожу Ekaterina Tsivilskaya 13.03.1973 г.р. к обратному возвращению и запретить повторный въезд на территорию Республики Польши и других стран Шенгенской зоны сроком на 5 лет. Решение подлежит немедленному принудительному исполнению", - сказано в документе.

В нем не приводятся конкретные причины выдворения, сказано лишь, что Цивильская "представляет собой серьезную, настоящую, актуальную угрозу для защиты интересов, репутации, обороны Польши и ее государственной безопасности".

Депортированная россиянка считает, что причиной ее неприятностей в Польше стал "донос украинских националистов". На протяжении пяти лет в Польше, рассказывает Цивильская, она зарабатывала как переводчик-фрилансер, специализируясь на медицинских документах.

"Несколько переводов я делала для белорусского политолога Усовского, и однажды мы встречались с ним в Кракове, - рассказывает она, уточняя, что не помнит, какие именно тексты переводила для него. - Знаю, что год назад его почтовый ящик был взломан украинскими хакерами и наша переписка была ими опубликована. Вместе с тем, я никогда не участвовала ни в каких акциях у посольства или украинских консульств, хотя никогда и не скрывала своего отношения к событиям на Донбассе".

Политолог со связями в Москве

Тот, кого Цивильская называет белорусским политологом, сам себя считает прежде всего писателем. "У меня сейчас в Германии вышло пять книг, четыре на русском языке и одна на немецком", - рассказал Би-би-си Усовский. Пишет он в основном на историческую тематику, названия его последних книг: "Что произошло 22 июня 1941 года", "Проданная Польша", "Антинюрнберг. Главная ложь ХХ века", "Как Черчилль развязал Вторую Мировую".

В феврале 2017 года "Киберхунта" и "Украинский киберальянс" взломали электронную почту и компьютер Усовского.

Из опубликованных хакерами материалов следует, что Усовский часто наведывался в Польшу для встреч с местными националистами и пророссийскими активистами. Заручившись их предварительным согласием, он разрабатывал дорогостоящие проекты по проведению антиукраинских акций и дискуссионных клубов.

В одном из слитых писем Усовский благодарит за финансирование депутата Госдумы от "Единой России" Константина Затулина. В другом - автором которого, если верить хакерам, была гендиректор телеканала "Царьград" Елена Шаройкина, - утверждается, что за первый этап создания сети сторонников в Восточной Европе Усовский получил "адекватный гонорар".

В письмах не называются окончательные суммы, однако из них следует, что сметы на несколько тысяч евро, предназначавшиеся для второго этапа, Усовскому согласовать не удалось.

"Даже 8-9 тысяч рублей выделено быть не может", - ответила Шаройкина на настойчивые письма белорусского политического активиста выдать аналогичную сумму, но в евро, на второй этап восточноевропейского проекта.

В разговоре с Би-би-си Елена Шаройкина назвала клеветой сведения о том, что "Царьград" мог поддерживать проекты Усовского. По её словам, хакеры опубликовали несуществующие письма.

Копірайт зображення SERGEI SUPINSKY / GETTY Image caption Украинцы протестуют против новой версии польского закона об институте национальной памяти

На вопрос Би-би-си о сотрудничестве с Константином Затулиным и директором группы компаний "Царьград" Константином Малофеевым Усовский ответил: "Сейчас не обо мне речь. А речь о Катажине Цивильской, которая - мать-одиночка, и которую де-юре сейчас разлучили с несовершеннолетней дочерью. Мать выгнали из Польши, лишив дочь матери!"

Депутат Константин Затулин с разговоре с Би-би-си сказал, что знаком с Александром Усовским, а фамилию Цивильской слышит впервые. Факт финансирования какой-либо деятельности Усовского депутат отрицает.

"Наше НКО Институт стран СНГ существует с 1996 года и за это время нам предлагали миллион разных проектов: от завоевания Луны и Марса и до проекта как осчастливить человечество, - сказал Затулин Би-би-си. - Я действительно познакомился с ним, но не более чем. Если кто-то кому-то что-то предлагал, это еще ничего не значит".

"Пиши о ребёнке, девочке-подростке, которого лишили матери! Вот это тема! А не митинги четырехлетней давности..., - посоветовал Усовский Русской службе Би-би-си. - А Затулины, Малофеевы, акции, демонстрации... Это всё мелочи. Тем более - акции были не пророссийские, а антибандеровские. Всего-то я просто помог в организации нескольких десятков антибандеровских акций в Польше, Словакии, Чехии и Венгрии. Как частное лицо, что никакими законами не запрещено".

Отчеты о митингах у украинского посольства в Варшаве "с требованием прекращения агрессии украинской армии на Донбассе и разрыва дипломатических отношений с киевским режимом" Усовский неоднократно публиковал в своем аккаунте в "Живом журнале".

Своими идеями и сметами Усовский обменивался с Дмитрием Левченко, бывшим членом политсовета "Национал-социалистического общества". До запрета НСО в 2010-м Усовский публиковал статьи на сайте организации.

На сайте НСО до сих пор можно найти такие сообщения, датированные 2007 годом: "НСО провело в Госдуме презентацию книги Александра Усовского". В Думе писатель представлял свою работу "Что произошло 22 июня 1941 года", а на презентации присутствовали депутаты от ЛДПР Владимир Чуров (с 2007 по 2016 год занимавший пост председателя ЦИК), Сергей Иванов (продолжает быть депутатом Думы) и лидер НСО Дмитрий Румянцев.

Копірайт зображення Web Archive Image caption Отчеты о посещении Думы публиковались на сайте НСО

К Левченко Усовский обращался не иначе как "Евгеньевич", нередко приветствуя его в письмах "хайль" и "хайль Гитлер". Кроме политических, у них были совместные бизнес-проекты, в частности, по продвижению в Восточной Европе криптовалюты EDRC (другое название - E-dinar). Однако биржи криптовалют торговать EDRC отказывались, считая, что проект по многим признакам напоминает финансовую пирамиду.

В слитой хакерами переписке встречается и Цивильская. Как следует из писем, именно у нее Усовский заказывал переводы с польского и на польский. Она переводила исторические очерки, интервью военного деятеля так называемой Донецкой "народной республики" Игоря Стрелкова, а также связывалась с потенциальными партнерами по продвижению EDRC.

В переписке с россиянкой Усовский приветствие "хайль" не использовал.

В разговоре с Би-би-си Усовский подтвердил, что много общался с Цивильской и однажды встречался с ней. "Она помогала в восстановлении могил советских воинов, павших за освобождение Польши, - сказал Усовский. - Если это в современной Польше криминал - то тогда я папа Римский".

Из-за кладбища в Россию

Высылку Екатерины Цивильской из Польши Усовский объясняет ее деятельностью в обществе "Курск", которое занимается восстановлением советских военных памятников в Польше. Возглавляет общество бывший полицейский Ежи Тыц.

В интервью "Комсомольской правде" в 2016-м году Тыц рассказывал, что "русофобия стала официальной политикой Польши", "в Польше сильная цензура", а в польских школах "очень плохо" рассказывают об СССР и России. В другом интервью газете "Культура" Тыц говорил, что "с удовольствием бы выпил чашечку кофе с Марией Захаровой из российского МИДа". Судя по фотографиям в Facebook Тыца, в июне 2017 года встреча с Захаровой, о которой он мечтал, наконец состоялась.

Российские государственные СМИ регулярно освещают деятельность польского "Курска". В апреле 2018 года, например, сообщалось, что активисты общества восстановили военный мемориал советским войнам в городе Прошовице. Как уточняли "Вести. Калининград", средствами польским активистам помогли меценаты из благотворительного фонда "Кронштадтский морской собор". Фонд этот был создан в 2009 году под патронатом супруги премьер-министра России Светланы Медведевой и при поддержке патриарха Кирилла, а его попечительский совет возглавляет полпред российского президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов.

Екатерина Цивильская подтверждает: "Общество существует на пожертвования благотворительных организаций из России и неравнодушных польских граждан". По ее словам, сразу после переезда в Польшу она связалась с Ежи Тыцем и предложила ему свои услуги в качестве переводчика, после чего активно помогала в работе по восстановлению советских военных мемориалов воинам-освободителям.

"Ежи Тыца они трогать боятся - он польский гражданин и не лезет в политику, ничего не делает против Польши, просто восстанавливает советские захоронения. Но лягнуть "Курск" очень хочется, - убежден Усовский. - И тут Катажина подвернулась - она в "Курске" была чем-то вроде пресс-секретаря, и у неё нет польского гражданства. И вся мощь ABW обрушилась на неё. Её под фанфары депортировали. При этом никаких реальных обвинений против неё не выдвинуто".

Споры Киева и Варшавы

По данным польского портала Niezalezna, вместе с Цивильской из Польши были депортированы еще четыре гражданина России, имена которых пока не раскрываются. Известно лишь, что одну из высланных из страны зовут Анастасия З. и у нее есть гражданства России и Кипра. Екатерина Цивильская сказала Би-би-си, что не знает, о ком может идти речь, и не знакома ни с кем из депортированных из Польши россиян.

Как утверждал представитель польских спецслужб, члены выявленных групп участвовали в "разжигании польско-украинской вражды в социальной сфере и в сфере политической, а также в подрыве постулатов польской исторической политики, заменяя их на российскую трактовку".

Напряжение в отношениях Киева и Варшавы, которое потенциально могли использовать пророссийские агенты влияния, достигло очередного пика в июле 2016 года. Тогда польский сейм принял постановление о признании геноцидом Волынской трагедии - массового уничтожения поляков Украинской повстанческой армией в 1943 году. В Украине началось ответное движение по признанию геноцидом польской операции "Висла" 1947 года.

В июле 2017 года на проекте нового паспорта Польши появился Мемориал орлят во Львове. Он посвящен польским военным, которые погибли в боях с армией Западноукраинской народной республики и большевиками в 1918-1920 годах. МИД Украины в связи с проектом нового паспорта вручил Польше официальную ноту протеста.

В ноябре 2017 года хакеры, представляющиеся как Anonymous Poland, опубликовали личные данные участников антитеррористической операции на востоке Украины. Ранее исследователи из компании ThreatConnect заявили, что Anonymous Poland служит прикрытием для российских хакеров Fancy Bear, которых связывают с российской военной разведкой.

В начале 2018 года польский парламент принял новую версию закона об институте национальной памяти, согласно которой отрицание преступлений украинских националистов во время Второй мировой войны стало уголовно наказуемым. На Украине прошли акции протеста против этого закона.