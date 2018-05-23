Города будущего: четыре времени года одновременно

Копірайт зображення Carlo Ratti Associati Image caption Зима, весна, лето или осень? Выбирайте, что вам нравится, в миланском саду "Четыре сезона"

У каждого есть своя любимая пора года, но если бы вы в прошлом месяце посетили Милан, то могли бы побывать во всех четырех сразу.

В саду, выдуманном и выпестованном итальянским архитектором Карло Ратти, посетители могли насладиться весной, летом, осенью и зимой в одно и то же время. Это стало возможным благодаря сложным технологиям климат-контроля.

Копірайт зображення Delfino Sisto Legnani/Marco Cappellittia Image caption Павильон находился на одной из главных площадей Милана

Четыре сезона были представлены в четырех крытых павильонах площадью 500 квадратных метров на главной площади Милана Пьяцца-дель-Дуомо.

Создатели проекта хотели привлечь внимание к проблеме климатических изменений, а также к необходимости озеленения городов.

Копірайт зображення Delfino Sisto Legnani/Marco Cappelletti Image caption Осень

Конечно, в эпоху цифровых технологий о состоянии растений заботятся с помощью сенсоров, которые регулярно передают ученым показатели уровня воды, температуры, влажности воздуха и содержания питательных веществ в почве.

Павильоны высотой в 5 метров покрыли кристаллической мембраной, которая динамично фильтрует солнечные лучи в зависимости от показателей светочувствительных сенсоров. Установленные над павильонами фотоэлектрические панели производят чистую энергию - как раз в нужном количестве, чтобы охладить зимнюю часть и нагреть летнюю.

Копірайт зображення Delfino Legnani/Marco Cappelletti Image caption Весна

"В то время, когда климатические изменения становятся более экстремальными, очень важно экспериментировать с модификацией климата", - говорит профессор Ратти.

Кроме того, есть необходимость вернуть зелень в наши "серые бетонные города", добавляет он.

Копірайт зображення Delfino Legnani/Marco Cappelletti Image caption Проект вызвал большой интерес

Милан и раньше проводил интересные эксперименты по озеленению. Например, район Порта Нуова украшают два небоскреба жилого комплекса Bosco Verticale, что означает "Вертикальный лес".

Копірайт зображення Stefano Boeri Architetti Image caption В Милане уже есть "зеленые" небоскребы и разрабатываются дополнительные проекты озеленения

Построенные в 2014 по проекту итальянской архитектурной фирмы Boeri Studios, они покрыты 20 тысячами растений и 900 деревьями.

Копірайт зображення Studio Boeri Image caption В "зеленых" небоскребах, таких как Bosco Verticale, есть нечто чрезвычайно футуристическое

Те же архитекторы сейчас работают над заказом правительства Китая по созданию первой в стране зеленой урбанистической зоны - лесного города Лючжоу.

В городе, строительство которого начнется в 2020 году, разместятся жилые дома, офисы, гостиницы, больницы и школы - со всех сторон они будут окружены растениями и деревьями.

Новый город, рассчитанный на проживание 30 000 человек, будет поглощать почти 10 000 тонн диоксида углерода и 57 тонн токсичных веществ, а вместо этого производить около 900 тонн кислорода.

Для этого в городе посадят 40 000 деревьев и почти миллион растений более чем 100 видов.

Копірайт зображення Architect Image caption Лесной город Лючжоу станет первым "зеленым" городом Китая

Архитектор Стефано Боэри также работает над другой идеей озеленения Милана. Проект предусматривает преобразование семи железнодорожных сортировочных станций в сети сплошных парков, садов, лесополос и оазисов, соединенных "зелеными" велодорожками.

Его фирма также работает над проектами для Парижа, нескольких городов в Нидерландах и Польше - где вертикальный сад планируется разбить на социальных жилых домах.

"Дело не в том, чтобы строить дома с деревьями, а в том, чтобы растения становились обязательной частью инфраструктуры", - говорит Боэри.

"Мы должны учитывать, что 75% диоксида углерода происходит из городов, а леса поглощают только 30-35%. Следовательно, нет другого выхода, кроме как увеличивать количество деревьев внутри городов".

Люди и дальше массово переезжают в города, поэтому попытки сделать города "приятными для жизни" усиливаются.

Image caption В английском городе Бат заброшенным телефонным будкам подарили новую жизнь

Вследствие безжалостной урбанизации улицы становятся многолюдным и загрязненными.

А зеленые территории, во-первых, способствуют благополучию. Считается, что люди имеют врожденную потребность в связи с природой. Это называется "биофилия".

Во-вторых, они играют значительную роль в улучшении качества воздуха, защищая дома и уменьшая эффект так называемых "городских островов тепла".

Ученые утверждают, что зеленые стены могут убрать до 30% загрязнений местной среды: поглотить диоксид углерода и уменьшить количество токсичных частиц, которые вредят легким.

Партизанское садоводство

Копірайт зображення Edible Bus Stop Image caption Зеленые зоны, пусть небольшие, способствуют человеческому благосостоянию

Лондонская дизайнерская фирма Edible Bus Stop ( «Съедобная автобусная остановка") занимается городским садоводством, а именно, превращает проблемные участки британской столицы в скверы.

"Зеленые зоны - это необходимость, если мы хотим счастливой жизни в городах", - говорит основатель фирмы Мак Джилкрайст.

"Даже крошечные клочки зелени радуют местных жителей. Когда мы работаем над сквером или клумбой, то приглашаем желающих участвовать, чтобы они чувствовали себя совладельцами этой зоны".

Их первый проект, сад на пустыре в Стокуэлле, за которым теперь полностью ухаживают местные добровольцы, а из зеленой автобусной остановки в районе Кристал-Палас продают излишки зелени на местном фермерском рынке.

Финансовые трудности заставляют города пренебрегать своими парками (например, городской совет Бристоля в этом году вовсе не выделил бюджет на их содержание), а также терять другие важные общественные заведения, такие как библиотеки и пабы.

Сады становятся для людей местом для встреч, считает Агамемнон Отеро, председатель общественной организации Repowering London, которая строит на наземных железнодорожных станциях столицы Великобритании сады.

Там могут расти цветы и съедобные растения, жить летучие мыши, пчелы и птицы. Деревья будут очищать воздух на платформах, ведь выбросы от поездов особенно опасны для человеческого дыхания.

Копірайт зображення Edible bus stop Image caption Партизанское садоводство объединяет соседей

Лондон потребляет 13% британской энергии, 2% из которых приходится на транспорт города. Соответственно, озеленение станций - важный шаг на пути к выполнению обещания мэра уменьшить вредные выбросы.

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Город-лес: деревьев больше, чем людей

Сделать города зелеными крайне важно, считает Отеро.

"У меня такое впечатление, что мы развиваем новое городское движение - партизанское садоводство. Мы как бы возвращаем себе улицы города - бетонную серость превращаем в приятное пространство со свежим воздухом, чистой водой и безопасными улицами", - говорит он.

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