Киевский патриархат: в поместную церковь перейдет большинство прихожан МП

Копірайт зображення UNIAN Image caption Петр Порошенко и патриарх Филарет - одни из главных действующих лиц истории с предоставлением украинской церкви автокефалии

"Когда будет Томос, то речь пойдет о тысячах парафий, целыми епархиями и областями будут переходить из УПЦ МП в поместную церковь", - убеждает в интервью ВВС News Украина "правая рука" патриарха УПЦ КП Филарета архиепископ Евстратий.

Именно на основе этой, пока неканонической, церкви ожидают рождения украинской поместной церкви.

Процесс создания поместной церкви и предоставление ей автокефалии Вселенским патриархом Варфоломеем продолжается. Пока представители Константинополя информируют православные церкви мира о своих намерениях принять решение по украинскому вопросу.

Еще месяц назад предполагали, что решение Константинополя может появиться уже в конце мая 2018 года, однако сейчас понятно, что раньше конца июня этот процесс не завершится.

В разговоре с ВВС News Украина пресс-секретарь УПЦ КП и архиепископ Евстратий прогнозирует, что сопротивление России вряд ли повлияет на решение Константинополя по украинской автокефалии, а также рассказывает о том, кто и как возглавит признанную канонической Украинскую церковь.

Об отношении УПЦ МП, пока единственной канонической православной церкви Украины, к возможному решению Константинополя читайте в интервью архиепископа Климента.

Автокефалия до конца июня?

ВВС Украина:Вы внимательно следите за подготовкой Томоса по автокефалии Украинской православной церкви. У вас есть уверенность, что решение будет?

Архиепископ Евстратий: 100% уверенность может дать только Господь Бог. Но за все время борьбы за признание нашей церкви автокефальной - почти 30 лет - сейчас мы ближе всего к достижению цели.

Если все обещания и договоренности будут реализованы, то в ближайшие месяцы синод Константинопольского патриархата примет решение и будет Томос по украинской поместной православной церкви.

ВВС Украина:Константинополь начал диалог с другими церквями о своих намерениях по украинскому вопросу. Что может произойти во время диалога, что изменило бы позицию Варфоломея?

Копірайт зображення UNIAN Image caption Архиепископ Евстратий уже много лет является "правой рукой" Филарета

А.Е.: Было бы глупо думать, что Вселенский патриарх не знает настроений поместных церквей относительно украинского вопроса. Эти консультации и информирование происходят, потому что так видят процедуру в Константинополе. Чтобы никто не мог обвинить патриарха и синод, что они сделали что-то сепаратно и тайно.

По первой встрече, которая состоялась между делегацией Константинополя с афинским архиепископом и представителями греческой церкви, есть несколько важных позиций.

Патриарх твердо убежден, что дело нужно довести до конца. На этапе информирования они не предусматривают никаких действий со стороны других церквей, а просто доводят до них свою позицию.

Они не встречаются для получения согласия или подтверждения. Но ожидают, что после выхода Томоса другие церкви войдут в общение с новопровозглашенной автокефальной церковью.

У меня нет оснований думать, что позиция Константинопольского патриарха может измениться.

Предпринимая такой шаг, патриарх прекрасно осознает, какие церкви будут против.

В Евангелии есть такая притча, когда Христос говорит: не следует уподобляться человеку, который начал строить башню, а закончить не может. Ибо все будут проходить мимо и смеяться.

Если патриарх публично вошел в этот процесс, то было продумано и рассчитано, где и как это завершить.

ВВС Украина:Каковы реальные рычаги влияния у Москвы, чтобы остановить автокефалию?

А.Е.: Есть много информации, все средства дипломатии, бизнеса и спецслужб России привлечены к тому, чтобы помешать автокефалии.

Российские олигархи - определенное правительственное подразделение, которое якобы является независимым бизнесом, но финансирует те вещи, которые государство не может финансировать из бюджета. Здесь Кремль это также использует.

Но если эти вещи понимаю даже я, то глупо думать, что этого не знает и не осознает патриарх.

В православии позиция первенства Константинопольского патриархата основывается на исторических и канонических основах. Если патриарх хочет, чтобы его влияние было обосновано современными реалиями, а не прошлым, то он ни в коем случае не может допустить, чтобы российское давление преуспело.

Условно говоря, если запугают или купят, и решение об автокефалии изменят, то негатив будет в первую очередь для Константинополя.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Петр Порошенко в последние годы часто встречался с Вселенским патриархом Варфоломеем

Все поместные церкви скажут, хотя и не публично, что Москва является центром, где все решается в православии. Ведь Москва имеет такую ​​силу, которой Вселенский патриарх не может противостоять.

У Варфоломея есть два варианта: либо он и его преемники действительно будут Вселенскими патриархами, либо так или иначе им будет российский патриарх.

Если Константинополь не может решить что-то без согласия Москвы, то значит Москва является самым высоким авторитетом в православии.

ВВС Украина:Стал какой-то изспособов давления со стороны Москвы неожиданностью для вас? Например, верующим УПЦ МП централизованно раздавали бланки с обращениемк Константинополю не предоставлять автокефалию...

А.Е.: Ничего нового, все это уже было в 90-х годах.

Когда в 1992 году в Москве должны были рассматривать обращение собора Украинской церкви об автокефалии, то перед этим уже собирали подписи, рассылали телеграммы, что здесь все категорически против автокефалии.

ВВС Украина:Что до положительного для вас сценария, когда можно ожидать окончательного решения?

А.Е.: Есть надежда, что к празднованию 1030-летия крещения Руси-Украины, как говорил президент - до 28 июля, - решение уже точно будет.

Оптимистичные сроки - где-то через месяц, когда будет следующая сессия Синода. Есть возможные варианты действий Москвы, чтобы в ответ провести внеочередное заседание.

Предварительное решение синода в апреле было о том, что должно быть информирование других поместных церквей. Делегация Константинопольского патриархата только начала визиты, а следующая сессия Синода уже через неделю. Поэтому проинформировать еще 13 церквей не успеют.

Мне кажется, что на ближайшей сессии Синода через неделю будет обсуждение ситуации и, если не будет чрезвычайных событий, то в июне все информирование закончат. И на заседании Синода в конце месяца (июня. - Ред.) можно ожидать окончательного решения по автокефалии.

Церковь возглавит Филарет?

ВВС Украина: Представим, что решение есть. Каковы дальнейшие шаги, чтобы в Украине появилась церковь и патриарх?

А.Е.: Мы имеем определенный алгоритм действий, какие шаги после решения синода по Томосу об автокефалии должны быть со стороны Константинопольского патриархата, а какие - со стороны Украины.

Копірайт зображення UNIAN Image caption В УПЦ КП прогнозируют, что руководителем поместной церкви станет Филарет

Но один из способов Москвы помешать - попытаться заблаговременно внести распри в украинскую среду. Поэтому будем давать противникам возможности и объявлять весь алгоритм.

ВВС Украина:После Томоса в Украине должен состояться собор епископов, подписавшихся под обращением к Варфоломею, на котором изберут главу поместной церкви?

А.Е.: Очевидно, что такой собор должен состояться.

ВВС Украина:Смогут ли в нем участвовать представители УПЦ МП, если пожелают присоединиться?

А.Е.: Если речь идет об обращении в Константинополь и ответе на это обращение - Томос, то только те, кто такие обращения посылал, будут иметь право быть участниками.

Это должно побудить иерархов УПЦ МП задуматься уже сейчас.

ВВС Украина:Но уже, наверное, поздно свои подписи ставить, документ ведь уже ушел за подписью иерархов Киевского патриархата, УАПЦ и нескольких иерархов УПЦ Московского патриархата.

А.Е.: Почему поздно? Никогда не поздно. В Евангелии есть притча о работниках на винограднике. Одних хозяин нанял утром и послал работать, других нанял за час до окончания рабочего дня, но вознаградил всех.

ВВС Украина: Мы видели заявления иерархов УПЦ МП Драбинко и Софрония, которые признали, что подписали обращение. Сколько, по вашему мнению, там еще есть подписей представителей этой церкви?

А.Е.: Если бы я даже знал, то не выносил бы эту информацию на публику. Сошлюсь на слова митрополита Софрония, что таких иерархов - около десяти.

ВВС Украина: Как будет называться церковь в случае предоставления автокефалии?

А.Е.: Единственное понятное и историческое название, соответствующее форме названия других поместных церквей - это Украинская православная церковь.

Также, учитывая юридические аспекты и опыт других церквей, которые имеют дополнительные названия, в уставе должны быть сохранены официальные названия - и Киевский патриархат, и Украинская автокефальная православная церковь.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Киево-Печерская лавра сейчас находится в пользовании УПЦ МП

Но основное юридическое название должно быть - Украинская православная церковь.

ВВС Украина:Эту церковь создадут на основе структуры УПЦ КП или будет что-то новое?

А.Е.: Есть определенные юридические моменты и процедуры. Вряд ли логично говорить о создании новой структуры, ведь возникает много вопросов относительно юридического и имущественного правопреемства.

Поэтому этот вопрос для соборного решения и лежит скорее в юридической плоскости.

Но это не означает присоединение кого-то к УПЦ КП, это - совместное создание всеми участниками процесса новой реальности.

ВВС Украина:Одной из преград объединения церквей раньше было нежелание УАПЦ воспринимать Филарета как главу объединенной церкви. Кто станет руководителем поместной церкви сейчас - Филарет?

А.Е.: Для нас это совершенно очевидно, потому что другого лица, которое имело бы такой уровень качеств, как патриарх Филарет, чтобы возглавить поместную церковь, нет.

То же самое касается уровня общественного доверия.

Поэтому не вижу логики в том, чтобы отвергать патриарха Филарета из-за того, что кто-то имеет личные предубеждения относительно него.

ВВС Украина: Но большинство епископов на соборе будет у вас...

А.Е.: Вопрос не в том, у кого большинство или меньшинство, а в том, что полезно для церкви. История показывает, в каком состоянии находятся украинские юрисдикции, где нет патриарха Филарета, и в котором та, где он есть.

При том, что стартовые условия у обеих церквей (УПЦ КП и УАПЦ. - Ред.) были примерно равными.

ВВС Украина:Не поссоритесь ли вы с представителями УАПЦ в последний момент?

А.Е.: Мы говорили о возможных действиях Москвы. Вот это может быть одним из направлений: создать противостояние между украинскими церквями. И мы хотим этому противодействовать.

Надеюсь, что все иерархи УАПЦ ответственно относятся к своему участию в процессе.

Раскол в православии

ВВС Украина: Что будет, если после Томоса украинскую автокефалию не признают другие православные церкви мира?

А.Е.: Для нас это неважно. Нам главное получить решение Вселенского патриарха, потому что оно легитимно при всех обстоятельствах, даже если никто другой его бы не поддержал.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Владимирский собор в Киеве - один из главных храмов УПЦ КП

ВВС Украина:Будет ли раскол в православии после этого?

А.Е.: В православии единства уже сейчас нет. Поэтому говорить о ее фантоме и этим обосновывать, что ничего нельзя делать, чтобы не нарушить единство, нельзя.

Уже такое было, когда разрывали отношения между церквями. И что? Антиохийская церковь с Иерусалимской уже несколько лет как разорвали отношения. Это раскол?

Десять церквей признали Всеправославный собор на Крите в 2016 году (первый собор православных церквей за сотни лет. - Ред.), а четыре, вместе с Москвой, не признали. Является ли это расколом?

Решение украинского вопроса - это путь к решению проблемы противостояния Константинополя и Москвы. В перспективе украинская автокефалия меняет баланс в православии. Ведь сейчас с Украиной РПЦ является большей православной церковью, чем все остальные вместе взятые.

Без Украины, а тем более, если украинская церковь будет союзником Константинополя в противостоянии с Москвой, РПЦ рано или поздно будет вынуждена признать, что не является Третьим Римом или церковью империи.

Поэтому мы предполагаем, что сначала РПЦ отбросит Томос и заявит о разрыве отношений. Это продлится полгода, год может больше, а потом это пройдет.

ВВС Украина: Как вы прогнозируете следующий день после образования поместной церкви в Украине: ожидаете скандалы, стычки, переходы и захваты храмов?

А.Е.: Все это пустые угрозы определенных политиков, которые переживают не за чистоту православия, а за провал на следующих выборах.

Они уже себе рассчитали, что московское православие даст 15% голосов, а здесь все это провалится.

Конфликты или мирные переходы

ВВС Украина: Очевидно, значительная часть прихожан все равно не перейдет в поместную церковь.

А.Е.: Прогнозируют, что около трети из тех, кто есть в УПЦ МП, там останутся.

Но две трети отойдут к нам абсолютно мирно, при условии, если украинское государство будет останавливать внешние попытки разжечь здесь конфликт и религиозную войну.

ВВС Украина: Но конфликты возникают и сейчас из-за переходов парафий, в той же Птичьей Ровенской области были столкновения...

Копірайт зображення UNIAN Image caption Сейчас УАПЦ и ее предстоятель Макарий поддерживают автокефалию и объединение

А.Е.: При всех попытках раздуть маленькое село Птичья до всеукраинского масштаба - это несерьезно. Для внутреннего конфликта нет почвы.

ВВС Украина:Сколько парафий перешлив УПЦ КП за последние четыре года?

А.Е.: Не имеет значения, сколько. Парафии - это юридические фикции. Владимирский собор и храм в Птичьей - это по одной парафии, но через первый проходят сотни тысяч человек.

Россия считает храмы и постройки, а мы говорим о людях. Тенденция четкая - поддержка Киевского патриархата растет, а Московского - падает.

Около 100 парафий, которые перешли к нам, это небольшое отражение глобального процесса. Когда будет Томос, то речь пойдет о тысячах парафий, целыми епархиями и областями будут переходить из УПЦ МП в поместную церковь.

Тогда Москва не сможет концентрировать свои силы, как в Птичьей, на тысячи парафий одновременно и провоцировать конфликт.

ВВС Украина:В той же Птичьей сторонникам УПЦ КП помогали ветераны АТО и представители добровольческих батальонов, у вас есть с ними какая-то договоренность о сотрудничестве?

А.Е.: Все силы, которые поддерживают украинское государство, с симпатией относятся к Киевскому патриархату, даже атеисты.

ВВС Украина:Вы уверены, что эти организации не начнут захватывать храмы силой после провозглашения автокефалии?

А.Е.: Если со стороны московских политических сил никто не будет общинам силой мешать в свободном выборе, то проблем не будет.

Мы четко и ясно говорим: никакого насилия против имущества или сторонников Московского патриархата! Все призывы к насилию являются провокацией.

Если люди хотят перейти, они это делают добровольно, но когда кто-то говорит, что надо куда-то поехать и что-то захватить, это мы не принимаем.

Судьба украинских лавр

ВВС Украина:Что будет с лаврами и монастырями?

А.Е.: Надо разделять вопросы лавр и монастырей. Две лавры, которые есть в Украине - Киево-Печерская и Почаевская - это святыни украинского народа. Юридически они являются государственной собственностью, переданной религиозным общинам Московского патриархата в пользование.

В Украине будет украинская церковь на основе Томоса об автокефалии, которая признана Вселенским патриархом. И есть русская церковь в Украине.

Вопрос: кому должны принадлежать святыни народа - украинской церкви или русской?

ВВС Украина:Есть ли у вас надежды, что лавры могут передать в пользование Украинской поместной церкви?

Копірайт зображення UNIAN Image caption Почаевская лавра

А.Е.: Это другой вопрос. Здесь не может быть насилия. Никто не будет вытаскивать из лавр и бить, этого не должно быть. Увидите, когда в лаврах поймут, что есть признанная украинская церковь, большинство в них захочет быть с нами.

Как долго и каким образом будет проходить процесс перехода украинских святынь к украинской церкви - это вопрос времени. Но то, что лавры должны принадлежать украинской церкви, а не русской - это очевидно.

ВВС Украина: Вы говорите о возвращении только Киево-Печерской и Почаевской лавры, а что со Святогорской?

А.Е.: А это - не лавра. То, что за определенные выгоды Москва предоставила им этот титул при содействии Януковича, этот монастырь лаврой не делает.

ВВС Украина:Насколько широкой может быть независимость автокефальной церкви от Константинополя? Есть информация, что в 2008 году был шанс на предоставление только автономии, но тогда не сложилось.

А.Е.: Когда мы говорим об автокефалии, то имеется в виду полная административная независимость. Церковь сама самостоятельно выбирает главу и ни с кем его не согласовывает.

Что касается 2008-го... Когда я буду писать мемуары, то, возможно, напишу и об этом.

Сейчас не время говорить, что могло тогда произойти. Что-то могло быть в 2008 году, но этого не произошло, и, как видим сейчас, наверное, тогда сложилось лучше для всех.

Поддержка Порошенко

ВВС Украина: Возможное получение автокефалии уже называют одним из главных козырей Петра Порошенко на выборах. Не боитесь ли вы, что вас обвинят в подыгрывании президенту на выборах, как когда-то УПЦ МП обвинили в подыгрывании Януковичу?

Копірайт зображення UNIAN Image caption Архиепископ Евстратий говорит, что президент не будет влиять на будущую поместную церковь

А.Е.: А если не будет автокефалии, к чему многие стремятся, что тогда скажут?

Надо понимать, что Петр Порошенко из всех украинских президентов единственный, кто так много готов политически пожертвовать ради достижения стратегической цели для всей Украины.

Признание украинской церкви со стороны Вселенского патриарха - это вещь, сопоставимая с провозглашением независимости Украины в 1991 году

Да, все выглядит так, что автокефалии быть, а если не будет? Представьте, сколько обвинений будет в адрес Порошенко, если не получится автокефалии.

Поэтому его решимость нужно ценить. Тем более, зная, что Порошенко еще 10 лет назад был преданным сторонником Московского патриархата.

Это человек, который эволюционным путем пришел к осознанию необходимости единой поместной православной церкви.

ВВС Украина: Насколько велико будет влияние президента на новую церковь?

А.Е.: Наше дело думать не о следующих выборах, а о будущем Украины.

Будущее Украины и ее церкви тесно связаны. Признание украинской церкви со стороны Вселенского патриарха - это вещь, сопоставимая с провозглашением независимости Украины в 1991 году.

ВВС Украина:Но есть оговорка, что Порошенко поможет создать церковь и будет пытаться ею управлять.

А.Е.: Государственной церкви не будет, и мы никогда ею не будем. Каждая государственная церковь рано или поздно становится зависимой от мелких чиновников, как в Российской империи.

Влиять на внутренние церковные дела президент не будет, а сотрудничать - будем.

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