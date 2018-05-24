Что соединит новый Бескидский тоннель?

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Новый Бескидский тоннель важен прежде всего для крупных грузовых перевозок. Именно он - ключевая транспортная артерия в сочетании между Западной Европой и Украиной.

Но и обычным пассажирам тоже можно будет прокатиться через новый тоннель длиной более 1,7 км, вырытый прямо в горе.

Строительство нового тоннеля обошлось в 2 млрд грн. Старый тоннель, построенный еще при Австро-Венгерской империи, теперь будут использовать как рабочую штольню.

Днем ранее

Новый двухпутный Бескидский тоннель, о котором говорили в течение последних десятилетий, открыли на день раньше. Он заменит старый, однопутный.

Президент Украины Петр Порошенко уже заявил, что тоннель "сделает Украину еще ближе к Евросоюзу", ведь он является частью транспортного коридора в страны Европы.

Копірайт зображення President.gov.ua Image caption Порошенко прокатился в кабине машиниста и открыл Бескидский тоннель

Тоннель расположен на границе Львовской и Закарпатской областей и является вторым по длине (после Лутугинского) в Украине.

Он проходит сквозь гору на высоте 781-807 метров над уровнем моря и имеет протяженность более 1,7 км.

Его строительство велось на горном перевале в Карпатах на протяжении четырех лет, на перегоне Бескид-Скотарское.

Почему тоннелей два?

О строительстве начали говорить в 2007 году - из-за аварийного состояния старого тоннеля, который эксплуатировали более 130 лет.

Его спроектировали и построили еще во времена Австро-Венгрии в 1886 году. Тогда он должен был соединить Закарпатье с остальной частью современной Украины.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Старый Бескидский тоннель и строительство нового двухпутного железнодорожного Бескидского тоннеля на границе Львовской и Закарпатской областей на перегоне Бескид-Скотарское, 2013

Старый тоннель использовали до последнего. По его единственной колее шел большой поток транзитных грузов.

Поезда пропускали по очереди, что существенно тормозило движение через тоннель. Параллельно шло строительство нового тоннеля: с 29 октября 2013-го по 26 сентября 2017 года.

Австрийский тоннель будет составной частью комплекса нового тоннеля. Его будут использовать как рабочую штольню по обслуживанию нового тоннеля, а также для эвакуации людей в случае аварийных ситуаций.

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Новый тоннель - двухпутный, в отличие от старого однопутного, и расположен в 22 метрах от него.

Копірайт зображення President.gov.ua Image caption Новый тоннель сможет пропускать более 100 пар поездов в сутки, тогда как старый мог пропускать только 47 пар

Общая стоимость строительства составила более 2 млрд грн. Средства ранее предоставили в ЕБРР.

Почему это важно?

Тоннель является частью Панъевропейского транспортного коридора, который проходит по территории Италии, Словении, Венгрии, Словакии и Украины.

Премьер Владимир Гройсман назвал его "транзитной артерией для торговли с ЕС".

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По этому маршруту курсируют более 60% транзитных грузов в направлении Западной и Центральной Европы.

По данным Укрзализныци, новый тоннель будет пропускать до 100 пар поездов в сутки со скоростью 60-70 км/ч. Сейчас пропускают только 40 пар. А максимальная скорость поездов вырастет с 40 км/ч до 60-70 км/ч.

Таким образом, запуск тоннеля позволит Украине в несколько раз увеличить объем транзитных и внутренних железнодорожных перевозок.

По словам и.о. руководителя "Укрзализныци" Евгения Кравцова, новый тоннель будет отвечать требованиям времени.

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"За последние три года металлурги, аграрии, химики увеличили экспорт грузов в страны ЕС через сухопутные пограничные переходы. Поэтому ощутима необходимость открытия нового тоннеля, который ликвидирует узкое место железнодорожной инфраструктуры пятого европейского транспортного коридора", - отмечал г-н Кравцов.

А что же для пассажиров?

Сегодня добраться из Ужгорода в Киев можно либо поездами, которые едут 14-16 часов через многочисленные тоннели, либо автотранспортом, который преодолевает расстояние в 800 км через горные перевалы и серпантины.

Железнодорожники уже сообщили об изменении маршрутов поездов после открытия тоннеля. С 25 мая через новый Бескидский тоннель откроют движение для пассажиров.

В ведомстве ранее заверили, что благодаря Бескидскому тоннелю улучшат пассажирское сообщение с Закарпатьем.

"В перспективе планируем запустить поезд "Интерсити" между Львовом и Закарпатьем", - заявил и.о. главы ведомства Кравцов.

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Другие коридоры в Европу

Есть и другие украинские железнодорожные переходы, ведущие в Европу. Например, в Ягодине Волынской области тоже есть одноколейка.

А вот когда "Железнодорожная компания Словакии" говорила о технических возможностях запуска поезда Ужгород-Кошице, заявила, что одним из шагов запуска является открытие пункта пересечения границы Матевце-Павлово, передавало Mukachevo.net.

Тогда сообщили, что поезда смогут курсировать, если вагоны поедут широкой колеей, а в Матевце создадут специальную инфраструктуру для адаптации вагонов под европейскую колею. Или же достроят 11 км европейской колеи в Ужгород.

Также в УЗ обещали поездки из Будапешта беспересадочным поездом в Мукачево через пограничный железнодорожный пункт Чоп. Подвижной состав должен курсировать по евроколее, где не будет тратиться время на перестановку вагонов с широкой колеи на узкую. Поезд должен преодолевать 400 км ориентировочно за 7 часов.

А еще в "Укрзализныци" заявили, что в Ковеле, в 65 км от европейской границы, планируют создать крупный логистический центр - пункт с выходом узкой колеи к украинским путям.

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