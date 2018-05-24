Что соединит новый Бескидский тоннель?
Новый Бескидский тоннель важен прежде всего для крупных грузовых перевозок. Именно он - ключевая транспортная артерия в сочетании между Западной Европой и Украиной.
Но и обычным пассажирам тоже можно будет прокатиться через новый тоннель длиной более 1,7 км, вырытый прямо в горе.
Строительство нового тоннеля обошлось в 2 млрд грн. Старый тоннель, построенный еще при Австро-Венгерской империи, теперь будут использовать как рабочую штольню.
Днем ранее
Новый двухпутный Бескидский тоннель, о котором говорили в течение последних десятилетий, открыли на день раньше. Он заменит старый, однопутный.
Президент Украины Петр Порошенко уже заявил, что тоннель "сделает Украину еще ближе к Евросоюзу", ведь он является частью транспортного коридора в страны Европы.
Тоннель расположен на границе Львовской и Закарпатской областей и является вторым по длине (после Лутугинского) в Украине.
Он проходит сквозь гору на высоте 781-807 метров над уровнем моря и имеет протяженность более 1,7 км.
Его строительство велось на горном перевале в Карпатах на протяжении четырех лет, на перегоне Бескид-Скотарское.
Почему тоннелей два?
О строительстве начали говорить в 2007 году - из-за аварийного состояния старого тоннеля, который эксплуатировали более 130 лет.
Его спроектировали и построили еще во времена Австро-Венгрии в 1886 году. Тогда он должен был соединить Закарпатье с остальной частью современной Украины.
Старый тоннель использовали до последнего. По его единственной колее шел большой поток транзитных грузов.
Поезда пропускали по очереди, что существенно тормозило движение через тоннель. Параллельно шло строительство нового тоннеля: с 29 октября 2013-го по 26 сентября 2017 года.
Австрийский тоннель будет составной частью комплекса нового тоннеля. Его будут использовать как рабочую штольню по обслуживанию нового тоннеля, а также для эвакуации людей в случае аварийных ситуаций.
• Топ-10 шуток о Hyperloop в Украине
Новый тоннель - двухпутный, в отличие от старого однопутного, и расположен в 22 метрах от него.
Общая стоимость строительства составила более 2 млрд грн. Средства ранее предоставили в ЕБРР.
Почему это важно?
Тоннель является частью Панъевропейского транспортного коридора, который проходит по территории Италии, Словении, Венгрии, Словакии и Украины.
Премьер Владимир Гройсман назвал его "транзитной артерией для торговли с ЕС".
По этому маршруту курсируют более 60% транзитных грузов в направлении Западной и Центральной Европы.
По данным Укрзализныци, новый тоннель будет пропускать до 100 пар поездов в сутки со скоростью 60-70 км/ч. Сейчас пропускают только 40 пар. А максимальная скорость поездов вырастет с 40 км/ч до 60-70 км/ч.
Таким образом, запуск тоннеля позволит Украине в несколько раз увеличить объем транзитных и внутренних железнодорожных перевозок.
По словам и.о. руководителя "Укрзализныци" Евгения Кравцова, новый тоннель будет отвечать требованиям времени.
• Скоростные туннели Илона Маска: план или мечта?
"За последние три года металлурги, аграрии, химики увеличили экспорт грузов в страны ЕС через сухопутные пограничные переходы. Поэтому ощутима необходимость открытия нового тоннеля, который ликвидирует узкое место железнодорожной инфраструктуры пятого европейского транспортного коридора", - отмечал г-н Кравцов.
А что же для пассажиров?
Сегодня добраться из Ужгорода в Киев можно либо поездами, которые едут 14-16 часов через многочисленные тоннели, либо автотранспортом, который преодолевает расстояние в 800 км через горные перевалы и серпантины.
Железнодорожники уже сообщили об изменении маршрутов поездов после открытия тоннеля. С 25 мая через новый Бескидский тоннель откроют движение для пассажиров.
В ведомстве ранее заверили, что благодаря Бескидскому тоннелю улучшат пассажирское сообщение с Закарпатьем.
"В перспективе планируем запустить поезд "Интерсити" между Львовом и Закарпатьем", - заявил и.о. главы ведомства Кравцов.
Другие коридоры в Европу
Есть и другие украинские железнодорожные переходы, ведущие в Европу. Например, в Ягодине Волынской области тоже есть одноколейка.
А вот когда "Железнодорожная компания Словакии" говорила о технических возможностях запуска поезда Ужгород-Кошице, заявила, что одним из шагов запуска является открытие пункта пересечения границы Матевце-Павлово, передавало Mukachevo.net.
Тогда сообщили, что поезда смогут курсировать, если вагоны поедут широкой колеей, а в Матевце создадут специальную инфраструктуру для адаптации вагонов под европейскую колею. Или же достроят 11 км европейской колеи в Ужгород.
Также в УЗ обещали поездки из Будапешта беспересадочным поездом в Мукачево через пограничный железнодорожный пункт Чоп. Подвижной состав должен курсировать по евроколее, где не будет тратиться время на перестановку вагонов с широкой колеи на узкую. Поезд должен преодолевать 400 км ориентировочно за 7 часов.
А еще в "Укрзализныци" заявили, что в Ковеле, в 65 км от европейской границы, планируют создать крупный логистический центр - пункт с выходом узкой колеи к украинским путям.