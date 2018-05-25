Как "Галапагос в Индийском океане" стал зоной бедствия

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Цепочка островов под названием Сокотра, известная своей уникальной флорой и фауной, борется с разрушительными последствиями мощного циклона.

Накануне ночью по архипелагу ударил циклон Мекуну: не менее 17 человек пропали без вести, а местное население теперь вынуждено бежать от наводнений.

Сокотра - территория Йемена, вовлеченного в длительную гражданскую войну. Но до сих пор четыре райских острова архипелага оставались в стороне от конфликта.

В четверг правительство страны объявило Сокотру зоной бедствия.

Прибрежные районы "оказались погруженными в воду, отчего начали разрушаться дома", заявил представитель правительства страны агентства AFP. Сотням жителей местных сел пришлось эвакуироваться; спасательные службы до сих пор не могут добраться до многих людей в изолированных районах самого крупного острова архипелага.

Местные власти обратились к международным благотворительным организациям с просьбой о помощи.

Родина крови дракона

Сокотра известна своей невероятной природой.

За свое уникальное природное многообразие архипелаг заслужил прозвище "Галапагос в Индийском океане" - отсылка к известной группе островов в Тихом океане, принадлежащих Эквадору и вдохновивших своей уникальной красотой Чарльза Дарвина на разработку теории эволюции.

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С тех пор, как биологи ООН впервые осмотрели Сокотру в 1997 году, архипелаг считается одним из самых биологически уникальных мест на планете.

Считается, что 37% его растений и 90% рептилий (как и большинство его слизней) существуют только на этом острове. Весь архипелаг является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Один из самых известных "уникумов" Сокотры - дерево крови дракона, названное так в честь густого красного смолистого сока, который выделяет его толстый ствол.

Недоступная красота

Уникальная красота и статус острова, однако, принесли немало неудобств его жителям.

Так, в борьбе с последствиями разрушительного циклона помощь тем, кто оказался в изолированных частях островов, стала настоящей проблемой - отчасти потому, что на Сокотре почти нет дорог.

Статья газете New York Times в 2007 году описывала путешествие на автомобиле через первозданную красоту острова с обученным местным водителем, как "борьбу не на жизнь, а на смерть". Автору-путешественнику удалось преодолеть 8 км пути за 1,5 часа. Хотя, как пишет автор, оно того стоит.

И споры относительно большего количества дорог на Сокотре ведутся на протяжении долгих лет. ЮНЕСКО считает строительство дорог на территориях, находящихся под ее охраной, "серьезной угрозой" для флоры острова. И никакого прогресса в этом вопросе с 2010 года так и не было.

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ЮНЕСКО также выражала беспокойство из-за того, куда идут местные гуманитарные средства - на фоне сообщений, что их тратят на строительство "городов, портов, гостиниц и дорог".

Но некоторые строительные работы здесь очень необходимы, ведь циклон Мекуну уже не первый, а третий за прошедшие несколько лет.

Чапала и Мэг

В ноябре 2015 года по архипелагу уже ударили два мощных циклона - пришельцы из южной части Тихого и Индийского океанов.

Циклон Чапала принес мощные ветры, разрушил дома, разбил машины. Десяти человек пострадали. Менее недели спустя по главному острову Сокотры ударил циклон Мэг, вызвав наводнения и унеся жизни еще двух человек. Тысячи людей оказались без крыши над головой.

Копірайт зображення EPA Image caption Циклон Чапала, снятый с МКС, 2015 год

И ущерб не ограничился только зданиями и инфраструктурой. Эрозия почвы и огромный вред окружающей среде были также существенными, и ЮНЕСКО в прошлом году выделила 75 тысяч долларов помощи, чтобы уменьшить влияние непогоды на редкие виды растений.

В центре обширного кризиса

Сокотра остается под контролем поддерживаемого международным сообществом йеменского правительства, чей президент Абд Раббо Мансур Гади находится в изгнании в Саудовской Аравии.

Именно его правительство призвало к "немедленной помощи" жителям Сокотры.

А Йемен по-прежнему вовлечен в сложную гражданскую войну, в которой участвуют сразу несколько региональных сил.

Сама страна погружена в тяжелый гуманитарный кризис, говорят в ООН.

С марта 2015 года в этом конфликте погибли 9,5 тыс. Человек, более 55 000 пострадали. Среди погибших - почти 800 детей. При этом в ООН считают, что реальное количество жертв этой войны, весьма вероятно, может быть значительно больше.

Циклон Мекуну достигнет континентальной части страны в выходные. Он ударит по приграничным с Оманом территориям, и синоптики считают, что прежде чем обрушиться на сушу, циклон только наберет силу.

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