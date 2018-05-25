Упало все: как украинцы прожили год без ВКонтакте

Копірайт зображення KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

Музыкальные группы, организаторы фестивалей, молодые бренды одежды, бижутерия, подарки, продавцы чего угодно, авторы мемов - многие еще год назад не представляли своей жизни без соцсети "ВКонтакте" в Украине.

По состоянию на весну-2017, российский ресурс регулярно посещали 16 млн украинцев.

Но потом Петр Порошенко подписал указ, который заблокировал в интернете доступ к "ВКонтакте" и другим популярным российским ресурсам - Mail.ru, "Одноклассники", "Яндекс".

Согласно срезу самых популярных сайтов в украинском сегменте интернета за апрель-2018, который обнародовала компания TNS Ukraine, Vk.com, Yandex.ua, Mail.ru до сих пор входят в топ-15, а Odnoklassniki.ru заняли 23-е место.

Но их доля падает.

Отток аудитории

Украинский офис "ВКонтакте" прекратил свою работу в Киеве еще в прошлом году.

Но, как рассказал ВВС News Украина его пресс-секретарь Влад Леготкин, сотрудники "продолжают развивать сервисы VK" после блокирования сайта.

При этом, по данным Factum Group, которые он предоставил, в течение года среднесуточная доля посещения украинскими пользователями десктопов значительно снизилась - с 53% в январе 2017 года до 26% в июне 2017 года. В феврале 2018-го доля интернет-аудитории составляла уже 23%.

"Сейчас я продолжаю работать с командой главной штаб-квартиры социальной сети", - добавил г-н Леготкин.

После блокирования другие российские интернет-компании тоже закрыли офисы в Украине - в частности из Киева и Одессы ушел "Яндекс".

В обход

Интересы людей в целом за последний год не изменились, говорит Влад Леготкин.

"Пользователи продолжают обмениваться сообщениями, объединяются в сообщества, читают и комментируют новости и сообщения близких и друзей - как из Украины, так и из-за рубежа, следят за публикациями блоггеров, киберспортсменов и музыкантов, просматривают видео и юмористические статьи, публикуют собственные фото и сообщения", - рассказал он.

Копірайт зображення Jake Ingle/Unsplash Image caption Чтобы зайти в заблокированную соцсеть, украинцы используют VPN

В то же время в VK надеются, что украинцы вскоре смогут делать все это именно на их платформе.

Сейчас в социальную сеть можно войти с помощью VPN (virtual private network), который умеет подменить собственное местоположение через защищенный канал с шифрованием всех передаваемых данных.

Также пользователи могут обойти блокирование с помощью системы обеспечения анонимности TOR.

За счет этого некоторые сообщества продолжают держаться на плаву, хотя не без потерь.

К примеру, сообщество "Типичный Киев" имеет 700 тысяч подписчиков в "ВКонтакте", но, как рассказал владелец страницы Виктор Опанасенко, за последний год посещаемость снизилась втрое.

Копірайт зображення Виктор Опанасенко Image caption Типичная картина - не только для "Типичного Киева" в VK

Поэтому, по его словам, пришлось переходить на другие социальные сети и мессенджеры - Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, Viber.

Сейчас "Типичный Киев" в Facebook имеет более 400 тысяч подписчиков.

Чтобы привлечь новую аудиторию, команда сообщества организует мероприятия для молодежи в Киеве, а также работает над созданием библиотеки аудиокниг школьной программы на украинском языке.

Новые торговые площади

Среди тех, кто пострадал больше всего, люди, для которых сеть "ВКонтакте" была основной платформой для продажи своей продукции.

На момент запрета молодой украинский бренд одежды Freak Days имел примерно 10 тысяч подписчиков в "ВКонтакте".

Год назад от всего этого отказались, рассказал ВВС News Украина основатель бренда Сергей Сокальский.

Копірайт зображення FREAK DAYS Image caption Реклама в Facebook может быть слишком дорогой для малых компаний

"Это очень трудно нам далось, поскольку "ВКонтакте" была самой удобной платформой для малого и среднего бизнеса в этой сфере", - добавил он.

Продажи, по его словам, после этого упали на 70%.

Facebook - это пылесос для денег Сергей Сокальский, Freak Days

Кроме клиентов, именно там общались между собой производители: "Пряжки, коробки, другие аксессуары - я нашел в "ВКонтакте" много партнеров для бизнеса".

Сейчас Сергей больше ориентируется на офф-лайн магазины, а также на Facebook, но его алгоритмы значительно сложнее.

"Facebook - это пылесос для денег. Если не проплачивать рекламу - все, что связано с услугами или продажами, опускается вниз в ленте новостей".

Хотя другие, наоборот, считают это плюсом, а не минусом.

"Facebook очень удобен для продаж. Закинул деньги на рекламу - и она ​​полетела, покупают! В VK такого не было", - рассказал Виталий Мороз, соучредитель другого бренда - One-Eyed.

Копірайт зображення One-Eyed Brand Image caption Главное - правильно выбрать аудиторию, говорят владельцы брендов

"Кроме того, на Facebook - совсем другие люди. В VK я не мог достучаться до клиентов - там другая возрастная категория, которая меня не интересует", - добавил он.

Поэтому главное, считает Виталий, - правильно выбрать свою аудиторию и работать с ней.

Не количество, а качество

Застал врасплох запрет "ВКонтакте" и организаторов музыкальных фестивалей в Украине. Большинство из них проводятся летом, и в мае начинается активная фаза продажи билетов.

По словам Николая Арсенюка, организатора фестиваля "Тарас Бульба", до марта 100% работы с аудиторией проводится именно в соцсетях.

А "ВКонтакте" с более 12 тыс. подписчиков для них была основной из них.

"Собирали по крупицам, сугубо целевая аудитория - реальные люди, молодые, активные, готовые сорваться и ехать на фестиваль", - рассказал он.

Поэтому блокирование VK стало серьезным ударом: "Мы недобрали людей на фестиваль".

Сейчас страница фестиваля "ВКонтакте" находится "в состоянии анабиоза", все основные потуги тоже перевели на Facebook, где "Тарас Бульба" теперь имеет 6 тысяч подписчиков.

Но, как и для брендов одежды, этот инструмент стал совершенно новым и значительно более дорогим: "У нас сначала даже не было людей, которые бы умели устроить на FB промо-кампанию фестиваля".

Копірайт зображення FestivalTarasBulba Image caption Для фестивалей соцсети - это платформы продажи билетов

"В VK результат был уже после запуска первой рекламы. Он был простым, может, даже примитивным, но этим мы и пользовались. Facebook значительно развит по подбору аудитории, правильного таргетинга, но он и дороже", - говорит Николай Арсенюк.

"За ту же сумму денег в VK мы имели в два раза выше выхлоп, чем на FB", - добавил он.

Хотя и аудитория на Facebook опять же разная, добавляет организатор ZAXIDFEST Яков Матвийчук.

Год назад он имел примерно 170 тысяч подписчиков в VK и в 70 тысяч в FB, хотя по количеству проданных билетов, по его словам, они были примерно на одном уровне.

"Для Facebook - главное не количество подписчиков, а качество контента", - сказал он ВВС News Украина.

Команда фестиваля развивает страницы и на других платформах, в частности в Instagram.

"Сама суть блокирования лично мне не нравится - это некое полицейское действие. Любой запрет - это априори нарушение прав. Но именно в этом случае я понимаю и адекватно воспринимаю блокирование", - добавил он.

Свое, новое

Кроме Facebook, Instagram и других гигантов, сразу же после блокирования VK в СМИ начали распространять материалы с подборками украинских социальных сетей. В частности упоминали, "Ц.укр", "ukrface.com.ua", "hurtom.com".

Но это сложная конкуренция. Одна из самых известных - Ukrainians - прекратила работу в сентябре. Ее бывшая координатор Александра Струмчинская позже с командой основала новый ресурс "єСВОЕ".

Чтобы привлечь аудиторию, разработчики пытаются предложить функции, которых еще нет в других сетях.

Копірайт зображення єСВОЄ Image caption Недавно в Украине появилась новая социальная сеть, на смену Ukrainians

К примеру, основное отличие социальной сети "єСвое" - это возможность, кроме привычного общения, использовать свою страницу как платформу для бизнеса: иметь электронную торговую площадку, кошелек с собственной криптовалютой, другие сервисы.

"Каждый пользователь сети может быть как покупателем, так и продавцом", - рассказал соучредитель Виталий Олейничук.

Еще одна соцсеть, которую в Украине создали сразу после блокирования VK, - "GoBeside".

Проект-менеджер этой сети Юрий Суворов в комментарии BBC News Украина рассказал, что она - геолокационная, то есть люди могут общаться с теми, кто рядом, хоть они и не знакомы.

По его словам, сейчас в сети уже создали почти 400 геолокационных групп по всем районным центрам Украины. И это только начало.

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