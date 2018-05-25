Копірайт зображення Reuters Image caption Министерство иностранных дел Британии подтвердило, что с пранкерами действительно беседовал Джонсон

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон стал жертвой розыгрыша телефонных пранкеров Алексея Столярова и Владимира Кузнецова, известных по прозвищам Лексус и Вован. Пранкер позвонил Джонсону, представившись новым премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Аудиозапись разговора, прошедшего, по информации агентства Bloomberg, 8 мая, выложили на канале пранкеров в YouTube.

Министерство иностранных дел Британии подтвердило, что с пранкерами действительно беседовал Джонсон, и раскритиковало шутников за несерьезность.

"Использование химического оружия в Солсбери и в Сирии, а также недавние события в Армении - это серьезные вещи", - говорится в распространенном в четверг заявлении ведомства. "Эти инфантильные поступки показывают недостаток серьезности звонившего и тех, кто за ним стоит", - добавили в ведомстве.

"Если это была попытка выставить нас смешными, то эффект полностью обратный", - сказал в беседе с Bloomberg заместитель Джонсона Алан Данкан.

Би-би-си собрала самые любопытные моменты из разговора министра и пранкера.

Об Армении

Джонсон: Господин премьер-министр, позвольте мне поздравить вас с вашим большим успехом. Я очень надеюсь, что Британия и Армения отныне смогут укреплять отношения. Мы за всем наблюдали, и меня особенно впечатлила ваша роль в том, что протесты оставались мирными.

Лидер протестного движения в Армении, депутат оппозиционного блока "Елк" Никол Пашинян стал премьером Армении 8 мая.

С 13 апреля в Армении проходили митинги, спровоцированные заявлением экс-президента Сержа Саргсяна о намерении баллотироваться на пост премьера. Парламент, несмотря на многотысячные оппозиционные митинги, избрал Саргсяна главой правительства, но уже 23 апреля Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся протестов.

Image caption Пашиняну удалось вывести на протестные акции тысячи людей

Затем 1 мая Республиканская партия отклонила кандидатуру Пашиняна, и уже 2 мая его сторонники устроили забастовку, перекрыв основные магистрали и парализовав движение по всей стране. После этого республиканцы заявили, что поддержат кандидата от оппозиции на повторном голосовании 8 мая.

В ходе протестов не произошло столкновений между революционерами и полицией.

Джонсон: Географическое положение вашей страны предполагает политику балансирования [между Россией и Западом], и мы это понимаем.

С самого начала волнений в Армении многие начали задавать вопросы о том, не стоит ли за революцией другая страна, и если стоит, то какая?

Пашинян до и после назначения премьером сделал ряд заявлений о том, что не планирует портить отношения Армении с Россией.

В то же время он заявил, что его целью является воплощение в реальность договоров между Арменией и Евросоюзом, которые ратифицированы и подписаны.

"Я не думаю, что сближение Армении с Евросоюзом может как-то угрожать безопасности страны. Мы собираемся улучшить и углубить отношения и с Россией, и с евразийскими партнерами, и с партнерами из ОДКБ, и с Европейским союзом, и с Соединенными Штатами, и с Ираном, и с Грузией и вообще со всеми партнерами, но мы представляем это так: не должно одно произойти за счет другого", - говорил Пашинян в интервью Би-би-си.

О России

Джонсон: Очень важно, господин премьер, что у нас не будет новой холодной войны. Никто в Великобритании этого не хочет. И лично мне кажется, что Россия совершила эту ужасную ошибку в том, что они сделали в Уилтшире, пытаясь убить Сергея и Юлию Скрипаль новичком. Они в целом ведут крайне подрывную деятельность. И это плохо для самой России. И если бы я мог передать послание Путину, я бы сказал: мы не хотим холодной войны, но мы хотим увидеть улучшение в том, как ведет себя Россия.

Британско-российские отношения испортились после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. После того как британские спецслужбы пришли к выводу, что за отравлением вероятнее всего стоит Кремль, Лондон выслал 23 российских дипломата, Москва ответила тем же. Вскоре ряд стран Европы и США выслали более 150 российских дипломатов.

Джонсон: Мне кажется, единственное, на что реагируют русские, - это решительность и жесткость. И вам надо очень четко обозначить намерения и ваше видение будущего Армении.

Российские власти отрицают причастность к отравлению Скрипалей. Их аргументы заключаются, в частности, в том, что России невыгодно было бы идти на риски накануне чемпионата мира по футболу, и в том, что Скрипаль ушел в отставку и не мог располагать информацией, опасной для российских властей.

Пранкер изложил эти аргументы Джонсону, на что тот ответил, что Британия готова поделиться "дополнительными уликами" с Арменией, и Британия "почти на сто процентов" уверена, что за отравлением стоит Россия.

О "Новичке"

Пранкер: Кстати, вы уверены, что это именно Путин приказал отравить Скрипалей? Очень темная история.

Джонсон: Да, уверен.[...] Мы будем рады предоставить вам больше доказательств, которые мы сможем предъявить с течением времени. Но мне кажется, что русским важно знать, что Великобритания абсолютно решительно настроена жестко им противостоять.

Британия публично не обвиняла президента Владимира Путина в том, что он санкционировал отравление Скрипалей.

Копірайт зображення Getty Images Image caption После отравления Скрипалей в Солсбери началась масштабная операция по очистке города, однако самих Скрипалей выписали из больницы несколько месяцев спустя

12 апреля Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) пришла к выводу, что Скрипалей действительно отравили "Новичком". В то же время в организации сообщили, что помимо опубликованной части этого доклада, существует еще и засекреченная, переданная в распоряжение всех стран-членов организации. Россия является членом ОЗХО.

Владимир Путин ранее заявлял, что вещества, похожие на "Новичков", могли произвести "в 20 странах мира".

О "грязных деньгах"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Роману Абрамовичу пока не продлили британскую визу. Многие считают это началом "охоты на богачей" в Соединенном Королевстве, но официального подтверждения этому нет

Джонсон: "Мы продолжим жестче давить на некоторых олигархов из путинского окружения. И мне кажется, самыми эффективными мерами до последнего времени были не только санкции против действий на Украине, но санкции в отношении таких людей, как господин Дерипаска и "РУСАЛ". И мы продолжим ужесточать наши меры и будем вводить новые санкции".

В Британии после отравления Скрипалей идет борьба с российским влиянием. Несколько дней назад вышел доклад комитета иностранных дел Палаты общин по итогам парламентского расследования "русской коррупции в Британии", который может стать основанием для изменений в законодательстве.

Весной 2017 года британский парламент принял закон "О финансах преступного происхождения" (Criminal Finance Act), который дал правительству несколько инструментов борьбы с "грязными деньгами" и их владельцами, однако конкретных шагов в рамках этого закона пока предпринято не было.

20 мая российский олигарх, бизнесмен и владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович запросил продления своей британской визы, но не получил ответа.

Некоторые истолковали это как начало давления на обосновавшихся в Лондоне российских богачей, хотя на самом деле никаких официальных подтверждений этому нет.

Глава британского МИД добавил, что не все живущие в Лондоне олигархи приближены к Кремлю, и британским властям "нужно время, чтобы разобраться", какие из них связаны с властями России.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram