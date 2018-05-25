Через полмира с пересадками. Как фанаты Ливерпуля добираются до Киева

Копірайт зображення Tracy Moore Image caption Трейси Мур и ее 11-летний сын Фредди посетили все домашние игры, наездив тысячи километров от дома в Дорсете, а теперь едут на финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся английский "Ливерпуль" и мадридский "Реал", - весьма значительное футбольное событие, поэтому некоторые ярые фанаты "мерсисайдцев" готовы сделать что угодно, чтобы попасть на него.

Ночлег у местных жителей, риск прервать свадебное путешествие и полет в обход через Скандинавию - путь в Киев показался гораздо сложнее, чем большинство ожидало.

Спортивная редакция BBC пообщалась с фанатами "красных", которые прибегли к крайностям, чтобы увидеть игру родной команды в Украине в эту субботу.

На финал Лиги чемпионов ... через Швецию?

Рамиз Тахир преодолеет четыре страны за четыре дня.

Копірайт зображення Google MAPS Image caption Рамиз Тахир проедет четыре страны за четыре дня.

Цены на авиабилеты выросли, как только подтвердили проведение финала ЛЧ в Киеве. Некоторые фанаты выбрали прямые чартерные рейсы из Ливерпуля в Киев. Перед другими, однако, замаячила перспектива более длительного путешествия ...

Рамиз Тахир, 22 года, город Чесем, графство Бакингемшир: Я пересеку четыре страны в течение четырех дней: Швецию, Латвию, Украину и Литву и вернусь в Лондон в понедельник. Оказалось, что билеты в одну сторону дешевле других вариантов, и в сумме примерно составляют 610 фунтов стерлингов. Слава добрым украинцам, которые предоставили свои квартиры в рамках Facebook-кампании "Бесплатная кровать для Киева", жилье мне не будет ничего стоить. Также, поскольку на этот период приходится религиозный месяц Рамадан, я пощусь 19 часов в сутки, как и игроки Мо Салах и Садио Мане.

Джон Диксон, 39 лет, из города Бебингтон, полуостров Виррал на северо-западе Англии: Я отправляюсь в четверг в полдень. Поездом со станции Ливерпуль Лайм Стрит в Глазго, самолетом от Глазго до Паланги в Литве, а затем арендованным автомобилем в аэропорт Вильнюса через всю Литву, что займет около трех часов. Затем мы вылетаем из Вильнюса в Киев, где приземляемся в 9 утра в пятницу. Мы сделали бронь перед вторым полуфиналом в Риме, поэтому заплатили 100 фунтов. Вернемся не раньше следующего вторника после игры, потому что другие варианты были слишком дорогими. На обратном пути мы просто полетим через Румынию, что стоило нам 200 фунтов стерлингов на троих. Все мы счастливцы, поскольку выиграли билеты в лотерею среди фанатов клуба, и всем нам исполняется 40 лет в течение недели до и после игры. Надеемся, что отпразднуем это шестой победой клуба в Лиге чемпионов!

Копірайт зображення John Dixon Image caption Эти футбольные фанаты приедут в Киев двумя группами

Том Уайтхед, 22 года, из города Хейшем, графство Ланкашир: Добираться буду восемью поездами из Ланкастера в Киев - через Париж, Франкфурт, Дрезден, Вроцлав, Краков и Львов. Я покупал все билеты отдельно, и это мне стоило около 400 фунтов стерлингов. Путешествие продлится четыре дня. Я отправляюсь во вторник.

Джейк Норрис, 30, родом из Австралии: Я еду из вьетнамского Ханоя с двумя пересадками в Москве и Минске, чтобы добраться до Киева. На данном этапе это стоит мне 1500 фунтов. Я сейчас живу в Ханое, преподаю английский язык. Я не мог упустить эту возможность, надеюсь увидеть, как "Ливерпуль" выиграл в шестой раз! Я бы полетел из любой точки мира, чтобы увидеть эту игру.

"Я могу пропустить собственный медовый месяц"

Копірайт зображення Steven Thompson Image caption Стивен Томпсон женится за день до финала

Стивен Томпсон, 33 года, из города Чорли, графство Ланкашир: Я женюсь за день до финала. Я заплатил 1050 фунтов стерлингов за обратный рейс, который прибывает примерно в 5.30 в воскресенье (надеюсь), а в 9 утра мы отправляемся в свадебное путешествие. Билет стоил 140 фунтов стерлингов ... и потенциально может стоить мне моего брака. Моя невеста Рейчел узнала об этом еще несколько месяцев назад. Она, наверное, тайно надеялась, что команда не выйдет в финал. Говорит, что не очень волнуется, но думаю, что она очень разозлится, если я пропущу свой рейс в воскресенье утром. Мы запланировали провести медовый месяц в Австралии, поэтому мой "план Б" - сесть на более поздний рейс и встретиться с ней уже на месте. Есть рейс на час позже, или если не этот, то есть рейсы вечером или на следующее утро, таким образом я приду в Брисбен через день после нее. Надеюсь, она не спустит все наши деньги в магазинах, пока меня нет.

Райан Стюарт, 23 лет, из Виррала: Я сейчас в Греции на свадьбе моей сестры. Я планирую отправиться из Родоса в 6:40 утра в пятницу, 25 мая в Афины, где мне придется подождать 6 часов, прежде чем вылететь в Киев, куда я приеду в 8 вечера. Я проведу здесь ночь, посмотрю игру. А в 8 утра уже должен быть в аэропорту Киева, чтобы улететь обратно в Афины. Опять должен буду провести 6 часов в аэропорту, чтобы вернуться на Родос в 10 вечера. Затем я потрачу еще час с хвостиком, чтобы добраться до Линдоса, где 30-го состоится свадьба. Моя сестра не в восторге от этого. Мы шутили и пели о путешествии в Киев месяцами, не зная, что это действительно произойдет. Я хотел прихватить жениха с собой, и он был очень за ... а вот она была против. Надеюсь, что рейсы будут без задержек, и я успею увидеть саму свадьбу!

"Среди нас только трое из пяти выиграли билеты в лотерею среди фанатов"

Копірайт зображення Jake Chesworth Image caption Джейк Чесуорт, его отец, а также другие члены семьи едут в Киев, но не у всех есть билеты

Поскольку спрос значительно превышал выделенные клубу 16 000 билетов на финал в Киеве, тысячи болельщиков "красных" остались разочарованы. С билетом или без него, многие все же планируют отправиться в Киев.

Марк Далтон, 51 год, из Честера: Я выезжаю из города Уиднес автобусом в 9 утра в четверг, 24 мая. В течение этого путешествия длиной в 1750 миль (2816 км) мы сделаем остановку в Познани на два с половиной часа, чтобы сменить водителей. У меня еще нет билета на матч, поскольку я отдал свой Мэтью, моему 15-летнему сыну. Я все еще молюсь, что получу еще один!

Джейк Чесуорт, 23 года, из валлийского села Абердифи: Я, двое моих младших братьев, отец и дядя - все едут в Киев. Все началось после того, как мы победили "Манчестер Сити". Мы были в Базеле пару лет назад и узнали, насколько трудно было найти дешевые авиабилеты и варианты размещения в период финала. Поэтому я решил рискнуть и забронировал билеты на самолет и поезд и жилье для всех нас. Без опции бесплатной отмены. Мы отправляемся в среду, летим из лондонского аэропорта Стэнстед в Варшаву, ждем 6 часов в Варшаве, а потом едем ночным поездом в Киев. Там мы проведем четыре ночи в хостеле. Мы покидаем Киев в ночь на понедельник ночным поездом в Варшаву, откуда летим в Лондон во вторник. Мы заплатили по 120 фунтов стерлингов за перелет, 100 фунтов за поезд и 50 фунтов за хостел, поэтому в целом неплохо. Единственная проблема это то, что для нас только трое из пяти выиграли билеты в лотерею, которая проводилась между фанатами, поэтому я все время отрабатываю мастерство в подбрасывании монетки или игре в камень-ножницы-бумага!

Копірайт зображення Jake Chesworth Image caption Люк, Майкл, Сэм и Энтони путешествуют с Джейком Чесуортом в Киев

Иван Малла, 46 лет, из Ливерпуля: Это ужас. Я вылетаю из Лидса в Рим, а затем из Рима в Киев. Возвращаюсь из Киева через Анкару, затем из Анкары в Анталию, потом из Анталии в Лидс. В Киеве я должен встретиться с сыном, который прилетит из Аделаиды. У нас пока нет билетов на матч, но мы не теряем надежду! Это может показаться странным, но это вполне нормально, если вы фанат "красных" от рождения.

Луис Ловетт, 15 лет, из Кросби, Ливерпуль: Я еду из Манчестера в Дюссельдорф вместе со своим отцом, ночуем в Кельне, а потом едем оттуда в Киев. Мы проведем в Киеве три дня, на один из которых мы не забронировали отель, и у нас еще даже нет билетов! Путешествие стоило нам 1400 фунтов стерлингов на двоих, что не идеально, но "красные" снова в финале Кубка Европы.

"Мы остановимся у какого-то украинского парня"

Копірайт зображення Reuters Image caption Это квартира, где живет студент Виктор Килимар, который поселит у себя фанатов

Из-за заполненности большинства отелей, а где-то и из-за нереально высоких расценок некоторые поклонники решили согласиться на более дешевую альтернативу и полностью погрузиться в украинскую культуру ...

Нил О'Флинн, 44 года, из Линкольна: Я живу в Линкольне, но поеду в лондонский аэропорт Стэнстед в четверг, чтобы сесть на самолет в Катовице, оттуда на автобус в Краков, где проведу ночь четверга. В пятницу утром я сяду на поезд во Львов, где буду ночевать, а утром в субботу отправлюсь поездом в Киев и остановлюсь в украинского парня, который приютит нас на ночь финальной игры. О нем мы узнали из Facebook-страницы для болельщиков, которые никак не могли найти место в гостинице. В воскресенье утром я сяду на 11-часовой поезд обратно в Краков, где проведу еще одну ночь, прежде чем вылететь в понедельник в Стэнстед. Оттуда я на машине вернусь в Линкольн. Нас будет четверо в этом путешествии, которое стоит каждому 350 фунтов.

Луис Гильена, 26 лет, из Гарден Гроув, штат Калифорния: Я лечу из Калифорнии в Германию, затем из Германии в Киев. Я заплатил 1200 долларов за авиабилеты и 2600 долларов за билет на матч из Stub Hub. Я арендовал квартиру в Киеве на пять ночей за 200 долларов, так что это мое самое дорогое путешествие, но, надеюсь, оно того стоит!

Мама и сын на выезде

Одна мать отправляется в путешествие вдвоем со своим 11-летним сыном. Они уже преодолели тысячи километров вслед за любимым клубом. В частности, они посетили финальный матч Лиги Европы 2016 года между "Ливерпулем" и "Севильей", который состоялся в Базеле.

Трейси Мур, 46 лет, из Дорчестера, графство Дорсет: Я забираю своего сына Фредди со школьной прогулки чуть раньше часа, мы едем из города Пул в Дорсете в аэропорт в Бристоле, чтобы оттуда вылететь в польский Жешув. Оттуда мы автобусом пересекаем границу в украинский Львов. В 6 утра в субботу едем поездом в Киев. Возвращаемся мы в воскресенье через Варшаву, оттуда в Бристоль, куда прилетаем в понедельник, который является выходным днем. В этом сезоне мы посетили все домашние игры, наездив тысячи километров от нашего дома в Дорсете, и получили два билета на финал от коллеги-фаната "красных", который не смог поехать. Я буду всегда ему благодарна. Это настоящее приключение для мамы и сына.

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