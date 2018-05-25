"Львицы" победили "волчиц": как в Киеве разыграли женский Кубок Лиги чемпионов

Копірайт зображення Getty Images Image caption Камиль Абиль, Ада Гедерберг и Дженнифер Марошан поедут из Киева с кубком Лиги чемпионов

В захватывающем финале женской Лиги чемпионов, который прошел в Киеве на стадионе "Динамо, "львицы" из французского "Лиона" победили "волчиц" из немецкого "Вольфсбурга".

Матч лучших женских футбольных клубов Европы собрал почти полный стадион болельщиков - более 14 тысяч зрителей при 16 возможных.

И вряд ли кто-то из них пожалел - такое фантастическое развитие событий - редкость даже в мужских финалах.

В основное время игры ни одна из команд не смогла забить хотя бы одного гола, и игра перешла в дополнительное время.

И тут началось - сначала немки ударом из-за пределов штрафной площадки открыли счет и уже чуть ли не праздновали победу.

Однако "Лион" сумел переломить ход игры. Судья за две желтые карточки удалил с поля футболистку "Вольфсбурга" и команда посыпалась.

"Лион" и до этого имел определенное игровое преимущество, а оставшись в большинстве один за другим разыграли четыре блестящие комбинации и победил 4: 1.

Копірайт зображення AFP Image caption Футболистки "Вольфсбурга"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Футболистки "Лион Олимпик"

Копірайт зображення Getty Images Image caption В основное время игры ни одна из команд не смогла забить ни одного гола, и игра перешла в дополнительное время

Копірайт зображення Getty Images Image caption Футболистка "Лион Олимпик" Саки Кумагаи

Копірайт зображення Getty Images Image caption Только в дополнительное время "Лион Олимпик" начал забивать в ворота соперниц

Копірайт зображення Getty Images Image caption Удаление с поля немецкой футболистки Александры Попп стало переломным моментом матча - "Вольфсбург" посыпался

Копірайт зображення Getty Images Image caption Амандин Анри радуется первому забитому голу "Лиону"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Камиль Абиль, Ада Гедерберг и Дженнифер Марошан поедут из Киева с кубком Лиги чемпионов

Копірайт зображення Getty Images Image caption Шенис ван де Санден из "Лион Олимпик" показала, как радуются "львицы"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Венди Ренар радуется победе своей команды

Копірайт зображення Getty Images

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Лион Олимпик" праздновал победу со счетом 4: 1

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Копірайт зображення Getty Images Image caption Стадион "Динамо" был полностью заполнен болельщиками

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