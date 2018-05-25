"Львицы" победили "волчиц": как в Киеве разыграли женский Кубок Лиги чемпионов

В захватывающем финале женской Лиги чемпионов, который прошел в Киеве на стадионе "Динамо, "львицы" из французского "Лиона" победили "волчиц" из немецкого "Вольфсбурга".
Матч лучших женских футбольных клубов Европы собрал почти полный стадион болельщиков - более 14 тысяч зрителей при 16 возможных.
И вряд ли кто-то из них пожалел - такое фантастическое развитие событий - редкость даже в мужских финалах.
В основное время игры ни одна из команд не смогла забить хотя бы одного гола, и игра перешла в дополнительное время.
И тут началось - сначала немки ударом из-за пределов штрафной площадки открыли счет и уже чуть ли не праздновали победу.
Однако "Лион" сумел переломить ход игры. Судья за две желтые карточки удалил с поля футболистку "Вольфсбурга" и команда посыпалась.
"Лион" и до этого имел определенное игровое преимущество, а оставшись в большинстве один за другим разыграли четыре блестящие комбинации и победил 4: 1.
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