Антикоррупционный суд страха: победят ли миллиарды МВФ?

Копірайт зображення President.gov.ua Image caption Руководитель МВФ Кристин Лагард и Петр Порошенко

Верховная Рада на этой неделе не смогла принять закон о высшем антикоррупционном суде, создание которого - жесткое требование западных партнеров Украины и Международного валютного фонда.

Украинские власти до последнего противились этому, ведь его создание может привести к появлению полностью независимого от чиновников и политиков суда, который будет работать с НАБУ.

Переговоры по окончательным формулировкам закона до сих пор продолжаются.

МВФ выдвигает в качестве ключевого условия - предоставление западным экспертам решающего влияния на назначение судей антикоррупционного суда.

Представители украинской власти публично отвечают, что подобное влияние иностранцев на назначение судей может противоречить Конституции и нарушать суверенитет страны.

Депутаты внесли в проект закона почти две тысячи поправок, поэтому рассмотрение закона, которое продолжалось всю неделю, перенесли на июнь.

Между тем оппозиционные депутаты пугают серьезными финансовыми проблемами в Украине, если закон не примут, и международные партнеры не дадут кредитов.

Полугодовые распри

Западные партнеры и кредиторы давно требовали от Украины создать независимый антикоррупционный трибунал, ускорил рассмотрение антикоррупционных дел.

Их сейчас расследует вновь Национальное антикоррупционное бюро и антикоррупционная прокуратура. И очень медленно рассматривают в судах общей юрисдикции.

В конце декабря 2017 года президент наконец передал на рассмотрение парламенту проект создания Высшего антикоррупционного суда.

Однако, президентский проект сразу же раскритиковали украинские эксперты и западные партнеры.

Больше всего нареканий вызвала степень привлечения международных экспертов к отбору судей.

Копірайт зображення EPA Image caption Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил разочарование из-за невыполнения Украиной обещаний создать антикоррупционный суд

Дело в том, что во время недавнего отбора судей в новый Верховный суд оценку кандидатов уже делал общественный совет добропорядочности. Он дал отрицательные выводы по большинству кандидатов.

Однако, Высшая квалификационная комиссия судей часто не принимала это во внимание, а потому по многим судьям, которые не прошли конкурс, были нарекания у украинских и западных экспертов.

Поэтому, как указывают собеседники, западные партнеры на этот раз хотели, чтобы международные эксперты имели право полного вето на неприемлемых кандидатов.

Также были нарекания относительно юрисдикции суда, которая была слишком широкой. Это могло завалить его не только коррупционными делами.

Еще одно важное замечание - по процедуре создания суда, которые замедляют его замедляет.

Эти замечания были выписаны Венецианской комиссией, украинская власть пообещала их учесть.

Такие требования поддержал МВФ, Всемирный банк и Европейский союз.

Международные кредиторы даже присылали в Киев специальное письмо, в котором потребовали включить в совет международных экспертов и представителей доноров.

Копірайт зображення AFP Image caption Международный валютный фонд ставит Украине жесткие условия по созданию антикоррупционного суда

Верховная Рада 1 марта приняла проект в первом чтении, а власти пообещали учесть замечания ко второму чтению.

Хотя уже тогда было понятно, что так просто требования партнеров депутаты не выполнят.

В неформальных разговорах депутаты признавали, что это может создать замкнутый круг независимых антикоррупционных органов, влияния на которые власть иметь не будет.

И это многих пугает.

На кону - миллиарды

Рассмотрение закона в парламенте затягивалось, а МВФ не переставал напоминать, что закон об антикоррупционном суде - критически важное требование для продолжения сотрудничества с Украиной.

В последний раз об этом в Вашингтоне 17 мая напомнил представитель МВФ Джерри Райс.

Он подчеркнул, что окончательная версия закона должна полностью соответствовать обязательствам Украины и рекомендациям Венецианской комиссии.

Президент Петр Порошенко также признал, что создание суда критически важно для получения нужных Украине кредитов.

Речь идет о сумме от одного до двух млрлд долларов, которые Украина могла бы получить от МВФ до конца года.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Мустафа Найем говорит: если суд не создадут, это очень сильно ударит по правительству

Кроме того, продолжение программы сотрудничества с МВФ - одно из ключевых условий предоставления Украине макрофинансовой помощи на млрд евро.

Член парламента Мустафа Найем даже заявляет, что правительство находится в подвешенном состоянии из-за неопределенности с траншем МВФ.

"Мы стоим на пороге социальных невыплат", - предупреждает Найем.

В парламенте говорили, что финансовыми потрясениями депутатов пугал и премьер-министр Владимир Гройсман.

Сам он призвал Раду одобрить закон с учетом требований западных партнеров.

В кулуарах парламента даже заговорили о дефолте, ведь до конца года Киев должен выплатить сотни миллиардов гривен долгов.

Попытка Парубия

На прошлой неделе в Украину приехали эксперты Венецианской комиссии, которые пытались согласовать окончательную версию закона.

В этот понедельник спикер Рады Андрей Парубий заявил, что удалось договориться по всем спорным положениям.

Однако, к согласию не пришли по ключевому вопросу - роли совета международных экспертов при избрании судей.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Спикер парламента Андрей Парубий в начале недели надеялся, что закон об антикоррупционном суде примут в мае

"Западные партнеры и МВФ настаивают, чтобы международные эксперты имели доступ к отбору честных и независимых судей. Они сомневаются, что украинская власть сама сможет их отбирать. Их позиция - западная группа может накладывать вето на решения ВККС, если посчитает, что кандидат не будет соответствовать требованиям добропорядочности и профессионализма", - объяснял противоречия член парламента от "Народного фронта" Антон Геращенко.

Влиятельный представитель фракции БПП Сергей Березенко рассказывал о договоренности создать совет международных экспертов и представителей доноров. В него будут входить семь человек.

Этот совет сможет накладывать вето на кандидатов в судьи.

А вот о том, как Высшая квалификационная комиссия судей может это вето преодолевать, согласия пока нет.

Стороны спорят об определенной общей группе международных экспертов и членов ВККС, которая сможет преодолевать это вето.

Кто - за, а кто - против?

В небольшой проект закона на 19 страниц депутаты внесли почти две тысячи поправок.

Несмотря на то, что окончательного компромисса с западными партнерами еще нет, Верховная Рада начала рассмотрение поправок.

"Переговоры продолжаются с Венецианской комиссией и МВФ. Оценку закону будет давать Венецианская комиссия, а последствия будут от МВФ - там решат, давать ли следующий транш", - комментировал ход переговоров Мустафа Найем.

Во время дебатов в Раде поддержали принятие закона с учетом требований западных партнеров Украины фракции "Народный фронт" и "Самопомощь".

Руководитель "Самопомощи" Олег Березюк даже говорил, что лучше отдать контроль над созданием суда западным донорам, чем "украинским олигархам".

Во фракции БПП преимущественно занимают сдержанно критическую позицию, и именно там есть большое сопротивление последнему и важнейшему требованию МВФ.

Оппозиционеры обвиняют Петра Порошенко в том, что он, несмотря на публичную поддержку, не слишком хочет принятия закона с требованиями западных партнеров.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Олег Ляшко среди крупнейших публичных критиков антикоррупционного суда

"Радикальная партия" Олега Ляшко выступает резко против. Сам Ляшко заявляет, что ключевая роль международных экспертов будет "внешним управлением" и потерей суверенитета Украины.

К западному давлению даже присоединился один из самых известных украинских музыкантов Святослав Вакарчук.

Вакарчук, которому социологи дают высокий президентский рейтинг, написал, что без права вето международных экспертов антикоррупционный суд будет "потемкинской деревней".

Депутат Вадим Денисенко от БПП борьбу вокруг закона объясняет страхом.

"МВФ поставил жесткое требование: или Украина соглашается на право вето иностранных экспертов при отборе судей антикоррупционного суда или денег нам не видать. Проще говоря, в начале следующего года - дефолт", - считает Денисенко.

Страх МВФ он объясняет историей с отбором кандидатов в Верховный суд.

"В МВФ неоднократно говорили, что они считают, что тогда украинская сторона их обвела вокруг пальца. Поэтому сейчас занята крайне жесткая позиция", - объясняет депутат.

Украинские же политики, по его словам, боятся, что отбор судей будет происходить по принципу лояльности антикоррупционному бюро.

"Часть противников - это те, кто считает, что НАБУ и антикоррупционный суд могут посадить любого, независимо от того, виновен человек или не виновен (прежде всего это радикалы и большая часть БПП)", - настаивает Вадим Денисенко.

Последняя попытка

Копірайт зображення Getty Images Image caption Петр Порошенко публично призывает создать антикоррупционный суд на следующей пленарной неделе

Спикер Андрей Парубий пока прогнозирует, что проголосовать за антикоррупционный закон могут 7 июня.

Однако, судя по тому, какие заявления звучат от членов президентской фракции, этого может и не произойти.

В частности, депутат Иван Винник в пятницу назвал требования МВФ к закону "абсурдными предложениями, которые противоречат Конституции". И сказал, что за него голосовать не будет.

Такую позицию занимает значительная часть фракции БПП, от которой и зависит создание антикоррупционного суда.

Все чаще от представителей фракции слышен четкий сигнал - МВФ и так не даст денег, пока не поймет, кто будет властью после выборов 2019 года.

Хотя сам Петр Порошенко в очередной раз выступил за принятие закона.

"Надеюсь, что на следующей пленарной неделе Верховная Рада сможет принять закон об антикоррупционном суде. Моя твердая политическая воля заключается в том, что этой новой институции - быть!", - заявил Петр Порошенко.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram