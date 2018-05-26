Как "Реал" и "Ливерпуль" тренировались на "Олимпийском"
- 26 мая 2018
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Испанский "Реал" и английский "Ливерпуль" сыграют в финале Лиги чемпионов вечером 26 мая в Киеве. Накануне обе команды провели тренировки.
Сайт НСК "Олимпийский" опубликовал фото тренировок футболистов.
Так тренировался испанский "Реал":
А так тренировался английский "Ливерпуль":
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