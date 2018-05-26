Что смотреть на первой весенней Молодости

Копірайт зображення KIFF Molodist Image caption "Рыло" - получил Гран-при жюри Берлинале нынешнего года

Кинофестиваль "Молодость" впервые пройдет не в октябре, как раньше, а в новом весеннем формате - с 27 мая по 3 июня. Это позволит не только не надевать пальто поверх вечерних нарядов, но и организовать показ фильмов под открытым небом.

Почтовая площадь - одна из новых фестивальных локаций, которая должна разнообразить привычные показы в кинотеатрах. Здесь запланированы церемонии открытия и награждения, а в течение недели пройдет демонстрация фестивального кино.

Организаторы обещают более 200 полнометражных и короткометражных лент, отражающих мировые тенденции. Будут фильмы о конфликте традиций и современности, мигрантах, ЛГБТ, войне в Сирии, противостоянии человека и корпорации, феминизме. Кроме отмеченных на кинофестивалях лент, будет также голливудская классика, откровенный авангард и виртуальное кино.

Фильм-открытие: "Лицо\Рыло"

Режиссер фильма Малгожата Шумовска - одна из самых заметных современных авторов Польши.

"Рыло" - получил Гран-при жюри Берлинале нынешнего года и стал ее третьим фильмом, отмеченным наградами этого кинофестиваля.

Яцек работает на строительстве гигантской статуи Иисуса Христа и наслаждается жизнью. Однако происходит несчастный случай - он падает со строительных лесов. Врачи спасают ему жизнь и пересаживают новое лицо.

Новый облик Яцека заставляет его окружение показать свое истинное "я". Герою, как и зрителям, самое время подумать о том, что делает человека таким, каким он есть. И как жить в мире, находящемся во власти телевидения, религии и бытового шовинизма.

Копірайт зображення KIFF Molodist Image caption "Я не ведьма" - британско-французский драматический фильм 2017 года, полнометражный режиссерский дебют Рунгано Нионе

Дебюты

Конкурсная программа - украшение любого фестиваля. Именно к её отбору организаторы относятся с особой тщательностью.

Будет 12 полнометражных дебютов, ведь фестиваль является площадкой для именно первых работ режиссеров, и 29 короткометражных лент со всего мира.

Среди них - лауреаты Сан-Себастьяна, Локарно, Берлинале, Канн и Венеции.

Копірайт зображення KIFF Molodist Image caption "Зимние братья" завоевали множество наград в Дании

Лейтмотивом фестиваля, который провозглашает фильм-открытие, станет диссонанс между реальностью и ее фасадом, между традицией и свободой.

Речь пойдет о начале новой жизни после 50, о поисках того, кто разместил на YouTube видео, утверждая, что видел Иисуса Христа, о 8-летней девочке, которую по недоразумению объявят ведьмой.

Копірайт зображення KIFF Molodist Image caption На кинофестивале в Берлине "Ретабло" завоевал сразу двух "Хрустальных медведей" - как особенное упоминание: один за лучший художественный фильм конкурса "Поколение 14+", а второй - за лучший дебют

Для показа можно выбрать любой из фильмов. Вероятность того, что он станет лучшим, который вы увидите в этом году, равна тому, что после просмотра, вы пообещаете себе больше никогда не ходить на конкурсные фильмы.

Копірайт зображення KIFF Molodist Image caption "Вестсайдская история" - жанровая крайность американского кинематографа

Эпоха

А пока жюри будет определять победителей конкурса, зритель может насладиться ретроспективным показом картин, в который вошли лучшие образцы мирового киноискусства. В их числе - "Дикая банда" Сэма Пекинпа, "Вестсайдская история" Джерома Роббинса и Роберта Уайза и "Осенняя соната" Ингмара Бергмана.

Копірайт зображення KIFF Molodist Image caption "Дикая банда" - кровавый и бескомпромиссный боевик

"Дикая банда" и "Вестсайдская история" - две жанровые крайности американского кинематографа.

Кровавый и бескомпромиссный боевик и романтический мюзикл с зажигательными танцами, соответственно.

Оба фильма стали революционными в своих жанрах и нашли отклик в творчестве, скажем, Квентина Тарантино и Майкла Джексона.

Увидеть фильмы на большом экране - уникальная возможность, о которой мечтают многие поклонники индустрии кино.

Копірайт зображення KIFF Molodist

"Зеленый туман" Гая Мэддина

Стоит упомянуть еще одну классическую американскую картину - "Головокружение" Альфреда Хичкока. Ее не покажут ... однако зрители смогут увидеть ее фантом - новую ленту известного канадского авангардиста Гая Мэддина.

"Зеленый туман" собран из фрагментов известных фильмов, действие которых происходит в Сан-Франциско. Именно здесь разворачивается призрачный сюжет "Головокружения".

Возможно это не самый безумный фильм в активе Мэддина, но точно самый необычный из тех, что будут представлены на нынешней "Молодости".

Украинские эксперименты

Отечественные кинематографисты также экспериментируют с монтажным кино. Этот подход часто и очень успешно используется сегодня для "переосмысления прошлого".

К участию в Национальном конкурсе представлены два короткометражных фильма, снятых с использованием архивных видео.

Копірайт зображення KIFF Molodist

"Интервидение-Львов" - о становлении украинского телевидения, одним из центров которого стал Львов, где в 1957 году были выпущены первые украинские телевизоры "Львов".

И "Счастливые годы" - аудиовизуальное исследование темы негетеросексуальних женщин в СССР.

Копірайт зображення KIFF Molodist Image caption 9-минутная короткометражка "Счастливые годы" о гомосексуальных женщинах в СССР

Вне конкурса Игорь Стрембицкий, который в 2005 году получил Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля, представит свой документальный фильм "Чабаны".

Автор также заигрывает с экспериментальным кинематографом. Традиционный для украинского кино сюжет о жизни карпатских пастухов он поместил в 360-градусную виртуальную реальность.

Тем не менее, можно предположить, что больше всего украинских кинематографистов будет волновать то, что в дни фестиваля начнется третья неделя голодовки заключенного в России Олега Сенцова.

И те, кто раньше выходил на акции перед посольством России и администрацией президента, теперь будут привлекать внимание к судьбе политзаключенных - уже на фестивале.

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