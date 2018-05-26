Что смотреть на первой весенней Молодости
Кинофестиваль "Молодость" впервые пройдет не в октябре, как раньше, а в новом весеннем формате - с 27 мая по 3 июня. Это позволит не только не надевать пальто поверх вечерних нарядов, но и организовать показ фильмов под открытым небом.
Почтовая площадь - одна из новых фестивальных локаций, которая должна разнообразить привычные показы в кинотеатрах. Здесь запланированы церемонии открытия и награждения, а в течение недели пройдет демонстрация фестивального кино.
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Организаторы обещают более 200 полнометражных и короткометражных лент, отражающих мировые тенденции. Будут фильмы о конфликте традиций и современности, мигрантах, ЛГБТ, войне в Сирии, противостоянии человека и корпорации, феминизме. Кроме отмеченных на кинофестивалях лент, будет также голливудская классика, откровенный авангард и виртуальное кино.
Фильм-открытие: "Лицо\Рыло"
Режиссер фильма Малгожата Шумовска - одна из самых заметных современных авторов Польши.
"Рыло" - получил Гран-при жюри Берлинале нынешнего года и стал ее третьим фильмом, отмеченным наградами этого кинофестиваля.
Яцек работает на строительстве гигантской статуи Иисуса Христа и наслаждается жизнью. Однако происходит несчастный случай - он падает со строительных лесов. Врачи спасают ему жизнь и пересаживают новое лицо.
Новый облик Яцека заставляет его окружение показать свое истинное "я". Герою, как и зрителям, самое время подумать о том, что делает человека таким, каким он есть. И как жить в мире, находящемся во власти телевидения, религии и бытового шовинизма.
Дебюты
Конкурсная программа - украшение любого фестиваля. Именно к её отбору организаторы относятся с особой тщательностью.
Будет 12 полнометражных дебютов, ведь фестиваль является площадкой для именно первых работ режиссеров, и 29 короткометражных лент со всего мира.
Среди них - лауреаты Сан-Себастьяна, Локарно, Берлинале, Канн и Венеции.
Лейтмотивом фестиваля, который провозглашает фильм-открытие, станет диссонанс между реальностью и ее фасадом, между традицией и свободой.
Речь пойдет о начале новой жизни после 50, о поисках того, кто разместил на YouTube видео, утверждая, что видел Иисуса Христа, о 8-летней девочке, которую по недоразумению объявят ведьмой.
Для показа можно выбрать любой из фильмов. Вероятность того, что он станет лучшим, который вы увидите в этом году, равна тому, что после просмотра, вы пообещаете себе больше никогда не ходить на конкурсные фильмы.
Эпоха
А пока жюри будет определять победителей конкурса, зритель может насладиться ретроспективным показом картин, в который вошли лучшие образцы мирового киноискусства. В их числе - "Дикая банда" Сэма Пекинпа, "Вестсайдская история" Джерома Роббинса и Роберта Уайза и "Осенняя соната" Ингмара Бергмана.
"Дикая банда" и "Вестсайдская история" - две жанровые крайности американского кинематографа.
Кровавый и бескомпромиссный боевик и романтический мюзикл с зажигательными танцами, соответственно.
Оба фильма стали революционными в своих жанрах и нашли отклик в творчестве, скажем, Квентина Тарантино и Майкла Джексона.
Увидеть фильмы на большом экране - уникальная возможность, о которой мечтают многие поклонники индустрии кино.
"Зеленый туман" Гая Мэддина
Стоит упомянуть еще одну классическую американскую картину - "Головокружение" Альфреда Хичкока. Ее не покажут ... однако зрители смогут увидеть ее фантом - новую ленту известного канадского авангардиста Гая Мэддина.
"Зеленый туман" собран из фрагментов известных фильмов, действие которых происходит в Сан-Франциско. Именно здесь разворачивается призрачный сюжет "Головокружения".
Возможно это не самый безумный фильм в активе Мэддина, но точно самый необычный из тех, что будут представлены на нынешней "Молодости".
Украинские эксперименты
Отечественные кинематографисты также экспериментируют с монтажным кино. Этот подход часто и очень успешно используется сегодня для "переосмысления прошлого".
К участию в Национальном конкурсе представлены два короткометражных фильма, снятых с использованием архивных видео.
"Интервидение-Львов" - о становлении украинского телевидения, одним из центров которого стал Львов, где в 1957 году были выпущены первые украинские телевизоры "Львов".
И "Счастливые годы" - аудиовизуальное исследование темы негетеросексуальних женщин в СССР.
Вне конкурса Игорь Стрембицкий, который в 2005 году получил Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля, представит свой документальный фильм "Чабаны".
Автор также заигрывает с экспериментальным кинематографом. Традиционный для украинского кино сюжет о жизни карпатских пастухов он поместил в 360-градусную виртуальную реальность.
Тем не менее, можно предположить, что больше всего украинских кинематографистов будет волновать то, что в дни фестиваля начнется третья неделя голодовки заключенного в России Олега Сенцова.
И те, кто раньше выходил на акции перед посольством России и администрацией президента, теперь будут привлекать внимание к судьбе политзаключенных - уже на фестивале.