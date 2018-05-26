Как выжить при отказе парашюта

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Бывший инструктор британской армии Эмиль Чилье признан виновным в покушении на убийство своей жены Виктории. Он намеренно повредил ее парашют, но женщина выжила, хотя и переломала себе кости.

Как можно остаться в живых, упав с высоты 1200 метров?

Земля стремительно приближается. Вы тянете за кольцо, но парашют не открывается. Ваше тело несется к земле, и только трение о воздух немного замедляет скорость. Вы решаете раскрыть запасной парашют - и снова отказ.

Мгновения между отказом запасного парашюта и ударом о землю или о воду - обычно последние в жизни парашютиста. Но не для Виктории Чилье.

1200 метров - не самая большая высота, упав с которой человеку удавалось выжить. Согласно Книге рекордов Гиннеса, в 1972 году сербская бортпроводница Весна Вулович выжила, упав с высоты 10 160 метров, после того как самолет взорвался в воздухе.

Ульф Бьорнстиг, старший профессор хирургии в Университете Умео в Швеции, - соавтор ряда исследований на тему рисков при прыжках с парашютом. Шансы на выживание в результате свободного падения с большой высоты он оценивает как очень низкие и говорит, что Чилье и Вулович просто несказанно повезло.

Image caption Виктории Чилье повезло - она упала на мягкую пашню

Впрочем, когда мы имеем дело с большими (свыше 140 метров) высотами, уже не так важно, с 1 тысячи или с 10 тысяч метров падает человек - на конечную скорость высота мало влияет.

Дело в том, что по мере увеличения вертикальной скорости возрастает и сопротивление воздуха, и в какой-то момент скорость падения достигает предела.

Подсчитано, что тело человека в свободном падении в среднем развивает 99% от его предельной (критической) скорости, пролетев 573 метра. Обычно это занимает 13-14 секунд.

Воронка в снегу

Может ли человек замедлить скорость своего падения? Да, говорит профессор Бьорнстиг. Если падать плашмя, вытянув ноги и руки как можно шире, предельная скорость составит около 200 км/ч, объясняет он. "Если же уменьшить сопротивление, например, падать головой вперед, можно разогнаться до 420-430 км/ч".

Допустим, парашютист сведет скорость падения к минимуму, но на какой поверхности ему лучше всего приземлиться?

В 2009 году Джеймс Бул из Стаффордшира упал с высоты 1830 метров. Это случилось в России. Он врезался в глубокий снег, от удара образовалась воронка, но парашютист выжил.

В 2006 году у Майкла Холмса, опытного парашютиста из Джерси, отказали основной и резервный парашюты, и он рухнул с высоты 3,2 км. Ему посчастливилось упасть в густые кусты ежевики.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Американский экстремал Люк Эйкинс прыгнул без парашюта с высоты 7620 метров

Виктория Чилье упала на вспаханное поле близ аэродрома, получив переломы таза, ребер и трещины нескольких позвонков. По рассказам очевидцев, поверхность пашни оказалась необычайно мягкой.

Профессор Бьорнстиг говорит, что когда человек достиг предельной скорости падения, ему, чтобы избежать смертельных травм, нужна амортизирующая прослойка перед твердой поверхностью - толщиной, как минимум, полметра. Например, снег, болото или ветви дерева.

Терпящему бедствие парашютисту необходимо найти такое "мягкое место". Это трудно, но возможно, что продемонстрировал в июле 2016 года американский каскадер Люк Эйкинс.

"Коробочка"

Экстремал совершил заранее спланированный прыжок без парашюта с высоты 7620 метров и приземлился на сеть, натянутую над калифорнийской пустыней.

"Это крошечный объект для такой высоты, - рассказывал Эйкинс в телеинтервью. - Вы не можете разглядеть сеть, вы видите только землю. Но по мере приближения вы можете рассмотреть детали на местности".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Для тренировок парашютистов есть симуляторы свободного падения

Парашютистам известна позиция "коробочка" - когда спортсмен падает плашмя, с ногами, вытянутыми под 45 градусов, при этом его руки и голова приподняты и образуют букву "W".

В этой позиции парашютисты способны двигаться горизонтально в воздухе. Они могут использовать руки, как крылья самолета, выполняя воздушные маневры.

"Всё это - например, попытка лететь в направлении более мягкой посадочной площадки - повышают шансы на выживание", - говорит профессор Бьорнстиг.

И, наконец, последнее, чем падающий человек может себе помочь - сменить позицию перед ударом о землю.

"Разумнее всего приземлиться на ноги", - говорит профессор Бьорнстиг.

Парашютистам и в обычном режиме рекомендуется приземляться на полные ступни, а после касания земли заваливаться на бок. Кроме того, чтобы ослабить силу удара, инструкторы советуют слегка сгибать колени и держать ноги напряженными. Конечно, спорный вопрос, поможет ли это на скорости 200 км/ч.

Прыжки с парашютом - это высокоадреналиновое хобби. "Нет такого понятия, как абсолютно безопасный прыжок с парашютом", - заявляет британская ассоциация парашютного спорта.

Примерно один из 100 тысяч прыжков профессиональных парашютистов заканчивается смертью.

Опыт и сообразительность, несомненно, помогут выжить в случае отказа парашюта. Но всё же лучший помощник в такой ситуации - удача.

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