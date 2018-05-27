Киевский разгром: как "Реал" переиграл "Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов
Мадридский "Реал" в драматичном финале в Киеве победил "Ливерпуль" 3: 1 и получил уже 13-й в истории престижный клубный трофей Европы.
Еще в первом тайме "Ливерпуль" из-за травмы потерял своего ведущего игрока Мохаммеда Салаха, а сам матч был переполнен эмоциями и невероятными голами.
Матч состоялся на заполненном киевском стадионе НСК "Олимпийский".
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"Ливерпуль" и "Реал" уже однажды играли в финале Кубка европейских чемпионов, как тогда называлась Лига чемпионов.
В далеком 1981 году англичане сумели преодолеть мадридцев со счетом 1: 0.
Накануне финала букмекеры пророчили победу "Реала" и считали его явным фаворитом.
Классический старт Зидана
Показательно, что тренер "Реала" Зинедин Зидан выпустил на финал в Киеве тот же звездный стартовый состав, что и на прошлогоднем победном финале в Кардиффе.
В стартовом составе вышли вратарь Кейлор Навас, защитники - Дани Карвахаль, Рафаэль Варан, Серхио Рамос (который стал чемпионом Европы на стадионе в Киеве на Евро-2012), Виейра Марсело; полузащитники - Каземиро, Тони Кроос, Лука Модрич, Иско; и нападающие - Карим Бензема и Криштиану Роналду.
В составе "Ливерпуля" с первых минут на поле вышли голкипер Лорис Кариус, защитники - Трент Александер-Арнольд, Вирджил Ван Дейк, Деян Ловрен, Эндрю Робертсон; полузащитники - Джеймс Милнер, Джордан Хендерсон, Джорджинио Вийналдум и атакующие полузащитники Роберто Фирмино, Садио Мане и Моххамед Салах.
С первых минут матча испанский королевский клуб захватил инициативу, хотя мерсесайцы отвечали острыми контратаками и на 22-й минуте при массированной атаке едва не открыли счет.
На 27-й минуте матча произошел один из решающих моментов матча - в одном из игровых эпизодов лидер "Ливерпуля" Моххамед Салах получил тяжелую травму плеча и покинул поле.
Англичане вынуждены были играть почти весь матч без своего ведущего игрока.
А на 35-й минуте уже "Реал" из-за травмы потерял одного из своих ведущих защитников - Дани Карвахаля. Он также получил травму в игровом эпизоде без нарушения правил.
В конце первого тайма "Реал" еще больше усилил давление, и Бензема даже забил гол, однако судья не засчитал его из-за положения вне игры.
Шедевральная игра
Второй тайм "Реал" снова начал с атак, и на 47-й минуте "Ливерпуль" от гола после удара Иско спасла только перекладина.
Но уже через несколько минут Карим Бензема после катастрофической ошибки голкипера "Ливерпуля" открыл счет. Лорис Кариус выбрасывал мяч из своей штрафной, однако каким-то чудом бросил его прямо на ногу Бензема и тот его перехватил и переправил в ворота.
Пропущенный гол не сломал англичан - на 55-й минуте "Ливерпуль" после массированной атаки и при чрезвычайной поддержке трибун сравнял счет. После подачи углового Садио Мане переиграл всех и загнал мяч в ворота "Реала".
А уже через десять минут Гарет Бэйл, который вышел на замену, создал настоящее чудо и снова вывел "Реал" вперед. Невероятным ударом через себя в воздухе почти с линии штрафной Бэйл забил мяч прямо в "девятку" безо всякого шанса для голкипера.
После этого мадридцы полностью захватили инициативу и на 83-й минуте Гарет Бэйл сделал дубль. Якобы простой удар издали попал в руки вратаря, однако Кариус ошибся и мяч выскользнул в сетку ворот.
Свой гол на последней минуте матча мог забить и Роналду. Он уже выходил один на один с голкипером, однако ему помешал болельщик, который неожиданно выбежал на поле на несколько секунд.
Зидан против Клоппа
Мадридский "Реал" возглавляет в прошлом легендарный французский футболист Зинедин Зидан, который руководит командой с 2016 года и уже получил кубок Лиги чемпионов в 2016-м и 2017-м годах.
Еще накануне матча Зидан прогнозировал, что киевский финал будет для команды самым тяжелым из последних.
"Это английская команда, они никогда не сдаются", - прогнозировал тренер.
Немецкий специалист Юрген Клопп имеет не столь богатый послужной список. Он дважды становился чемпионом Германии во главе "Боруссии", а в 2013 году вывел команду в финал Лиги чемпионов, где команда уступила его землякам из "Баварии".
Во главе "Ливерпуля" он с 2015 года, и до сих пор серьезных трофеев команда не получала.
Еще перед матчем Клопп заявил, что сам несет ответственность за поражение, а ребятам достаются все регалии за победы.
"Мы - "Ливерпуль". В нашем ДНК заложена борьба за самые высокие цели", - настраивал он команду на победу.
Новые рекорды
Испанцы - рекордсмены по победам в самом престижном клубном футбольном турнире Европы.
Всего до киевского финала мадридцы 12 раз становились лучшим клубом Европы. Последние три кубка Лиги чемпионов они получали в 2014 году, а затем дважды подряд в 2016-м и 2017-м годах.
Один из лучших футболистов планеты Криштиану Роналду уже четыре раза становился победителем Лиги чемпионов УЕФА, поэтому киевский трофей стал для него пятым. Это рекорд, и Роналду стал первым в истории футболистом, который целых пять раз завоевывал кубок Лиги чемпионов.
На пути к финалу мадридский "Реал" в полуфинале выбил мюнхенскую "Баварию".
Английский "Ливерпуль" пять раз становился сильнейшим клубом Европы, однако большинство побед пришлись на звездные времена конца 70-х - начала 80-х годов. В последний раз они держали в руках кубок Лиги чемпионов в 2005 году.
Тогда в финале они победили итальянский "Милан".
В нынешнем полуфинале "Ливерпуль" выбил итальянскую "Рому".
Киевское (не) гостеприимство
Финал Лиги чемпионов-2018 в Киеве запомнился несколькими интересными околофутбольными историями.
Прежде всего, это чрезвычайно резкий скачок цен на жилье на дни проведения финала. Цены на отели в среднем выросли по сравнению с привычными в 30-45 раз.
Часть фанатов даже отказывались ехать в Киев из-за заоблачных цен.
Также Киев запомнился и волонтерским движением горожан. Едва ли не впервые полные сочувствия к болельщикам местные жители начали массовое движение бесплатной сдачи жилья фанатам обеих команд.
Для этого создали специальную страницу на Facebook, через которую тысячи болельщиков смогли найти себе бесплатную комнату или целую квартиру на время пребывания в Киеве.