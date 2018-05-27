Киевский разгром: как "Реал" переиграл "Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов

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Мадридский "Реал" в драматичном финале в Киеве победил "Ливерпуль" 3: 1 и получил уже 13-й в истории престижный клубный трофей Европы.

Еще в первом тайме "Ливерпуль" из-за травмы потерял своего ведущего игрока Мохаммеда Салаха, а сам матч был переполнен эмоциями и невероятными голами.

Матч состоялся на заполненном киевском стадионе НСК "Олимпийский".

"Ливерпуль" и "Реал" уже однажды играли в финале Кубка европейских чемпионов, как тогда называлась Лига чемпионов.

В далеком 1981 году англичане сумели преодолеть мадридцев со счетом 1: 0.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Гарет Бэйл - герой матча для "Реала", который забил два мяча. На поле он вышел на замену

Накануне финала букмекеры пророчили победу "Реала" и считали его явным фаворитом.

Классический старт Зидана

Показательно, что тренер "Реала" Зинедин Зидан выпустил на финал в Киеве тот же звездный стартовый состав, что и на прошлогоднем победном финале в Кардиффе.

В стартовом составе вышли вратарь Кейлор Навас, защитники - Дани Карвахаль, Рафаэль Варан, Серхио Рамос (который стал чемпионом Европы на стадионе в Киеве на Евро-2012), Виейра Марсело; полузащитники - Каземиро, Тони Кроос, Лука Модрич, Иско; и нападающие - Карим Бензема и Криштиану Роналду.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Лидер "Ливерпуля" Салах покидал поле из-за травмы со слезами на глазах - он не смог помочь команде

В составе "Ливерпуля" с первых минут на поле вышли голкипер Лорис Кариус, защитники - Трент Александер-Арнольд, Вирджил Ван Дейк, Деян Ловрен, Эндрю Робертсон; полузащитники - Джеймс Милнер, Джордан Хендерсон, Джорджинио Вийналдум и атакующие полузащитники Роберто Фирмино, Садио Мане и Моххамед Салах.

С первых минут матча испанский королевский клуб захватил инициативу, хотя мерсесайцы отвечали острыми контратаками и на 22-й минуте при массированной атаке едва не открыли счет.

На 27-й минуте матча произошел один из решающих моментов матча - в одном из игровых эпизодов лидер "Ливерпуля" Моххамед Салах получил тяжелую травму плеча и покинул поле.

Англичане вынуждены были играть почти весь матч без своего ведущего игрока.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Впоследствии уже Дани Карвахаль в отчаянии покинул поле из-за травмы

А на 35-й минуте уже "Реал" из-за травмы потерял одного из своих ведущих защитников - Дани Карвахаля. Он также получил травму в игровом эпизоде ​​без нарушения правил.

В конце первого тайма "Реал" еще больше усилил давление, и Бензема даже забил гол, однако судья не засчитал его из-за положения вне игры.

Шедевральная игра

Второй тайм "Реал" снова начал с атак, и на 47-й минуте "Ливерпуль" от гола после удара Иско спасла только перекладина.

Но уже через несколько минут Карим Бензема после катастрофической ошибки голкипера "Ливерпуля" открыл счет. Лорис Кариус выбрасывал мяч из своей штрафной, однако каким-то чудом бросил его прямо на ногу Бензема и тот его перехватил и переправил в ворота.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Невероятный голевой удар Гарета Бэйла

Пропущенный гол не сломал англичан - на 55-й минуте "Ливерпуль" после массированной атаки и при чрезвычайной поддержке трибун сравнял счет. После подачи углового Садио Мане переиграл всех и загнал мяч в ворота "Реала".

А уже через десять минут Гарет Бэйл, который вышел на замену, создал настоящее чудо и снова вывел "Реал" вперед. Невероятным ударом через себя в воздухе почти с линии штрафной Бэйл забил мяч прямо в "девятку" безо всякого шанса для голкипера.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Болельщик, который выбежал на поле на последней минуте, помешал Роналду забить свой мяч

Копірайт зображення Getty Images Image caption Из-за ошибок голкипера Лориса Кариуса "Ливерпуль" пропустил два необязательных мяча

После этого мадридцы полностью захватили инициативу и на 83-й минуте Гарет Бэйл сделал дубль. Якобы простой удар издали попал в руки вратаря, однако Кариус ошибся и мяч выскользнул в сетку ворот.

Свой гол на последней минуте матча мог забить и Роналду. Он уже выходил один на один с голкипером, однако ему помешал болельщик, который неожиданно выбежал на поле на несколько секунд.

Зидан против Клоппа

Мадридский "Реал" возглавляет в прошлом легендарный французский футболист Зинедин Зидан, который руководит командой с 2016 года и уже получил кубок Лиги чемпионов в 2016-м и 2017-м годах.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Легендарный Зидан в третий раз подряд выигрывает Лигу чемпионов в качестве тренера

Еще накануне матча Зидан прогнозировал, что киевский финал будет для команды самым тяжелым из последних.

"Это английская команда, они никогда не сдаются", - прогнозировал тренер.

Немецкий специалист Юрген Клопп имеет не столь богатый послужной список. Он дважды становился чемпионом Германии во главе "Боруссии", а в 2013 году вывел команду в финал Лиги чемпионов, где команда уступила его землякам из "Баварии".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Перед матчем эксперты указывали, что в качестве тренера Зинедин Зидан получил гораздо больше трофеев, чем тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп

Во главе "Ливерпуля" он с 2015 года, и до сих пор серьезных трофеев команда не получала.

Еще перед матчем Клопп заявил, что сам несет ответственность за поражение, а ребятам достаются все регалии за победы.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Фанати "Ліверпуля" на стадіоні НСК "Олімпійський"

"Мы - "Ливерпуль". В нашем ДНК заложена борьба за самые высокие цели", - настраивал он команду на победу.

Новые рекорды

Испанцы - рекордсмены по победам в самом престижном клубном футбольном турнире Европы.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Сторонников "Реала" на стадионе было несколько меньше, однако на стадионе был король Испании

Всего до киевского финала мадридцы 12 раз становились лучшим клубом Европы. Последние три кубка Лиги чемпионов они получали в 2014 году, а затем дважды подряд в 2016-м и 2017-м годах.

Один из лучших футболистов планеты Криштиану Роналду уже четыре раза становился победителем Лиги чемпионов УЕФА, поэтому киевский трофей стал для него пятым. Это рекорд, и Роналду стал первым в истории футболистом, который целых пять раз завоевывал кубок Лиги чемпионов.

На пути к финалу мадридский "Реал" в полуфинале выбил мюнхенскую "Баварию".

Английский "Ливерпуль" пять раз становился сильнейшим клубом Европы, однако большинство побед пришлись на звездные времена конца 70-х - начала 80-х годов. В последний раз они держали в руках кубок Лиги чемпионов в 2005 году.

Копірайт зображення FOOTBALL FEDERATION OF UKRAINE Image caption Английские и испанские фанаты устроили себе настоящий фестиваль в Киеве

Тогда в финале они победили итальянский "Милан".

В нынешнем полуфинале "Ливерпуль" выбил итальянскую "Рому".

Киевское (не) гостеприимство

Финал Лиги чемпионов-2018 в Киеве запомнился несколькими интересными околофутбольными историями.

Прежде всего, это чрезвычайно резкий скачок цен на жилье на дни проведения финала. Цены на отели в среднем выросли по сравнению с привычными в 30-45 раз.

Копірайт зображення UNIAN Image caption НСК "Олимпйський" - главный стадион Украины

Часть фанатов даже отказывались ехать в Киев из-за заоблачных цен.

Также Киев запомнился и волонтерским движением горожан. Едва ли не впервые полные сочувствия к болельщикам местные жители начали массовое движение бесплатной сдачи жилья фанатам обеих команд.

Для этого создали специальную страницу на Facebook, через которую тысячи болельщиков смогли найти себе бесплатную комнату или целую квартиру на время пребывания в Киеве.

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