Файна Юкрайна - фото красоты с неба

Копірайт зображення Владислав Мусієнко

Фотограф Владислав Мусиенко поделился с BBC News Украина серией своих фото под названием "Файна Юкрайна".

Фотограф рассказал, что по работе ему иногда приходится летать на вертолете. И то, что он видит в иллюминатор, не смогло оставить его равнодушным.

"Украина с воздуха - фантастическая, причем в любое время года. Так возникла эта серия", - признался фотограф.

Все фото сделаны в течение последнего года в разных уголках Украины.

Дальше - без комментариев.

Копірайт зображення Владислав Мусієнко

Копірайт зображення Владислав Мусієнко

Копірайт зображення Владислав Мусієнко

Копірайт зображення Владислав Мусієнко

Копірайт зображення Владислав Мусієнко

Копірайт зображення Владислав Мусієнко

Копірайт зображення Владислав Мусієнко

Копірайт зображення Владислав Мусієнко

Копірайт зображення Владислав Мусієнко

Копірайт зображення Владислав Мусієнко

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