Файна Юкрайна - фото красоты с неба
Фотограф Владислав Мусиенко поделился с BBC News Украина серией своих фото под названием "Файна Юкрайна".
Фотограф рассказал, что по работе ему иногда приходится летать на вертолете. И то, что он видит в иллюминатор, не смогло оставить его равнодушным.
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"Украина с воздуха - фантастическая, причем в любое время года. Так возникла эта серия", - признался фотограф.
Все фото сделаны в течение последнего года в разных уголках Украины.
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