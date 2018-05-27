Смех и слезы: как фанаты реагировали на победу "Реала"

Испанский "Реал" в финале Лиги чемпионов в Киеве победил "Ливерпуль" 3: 1, одержав уже 13-й в истории самый престижный клубный трофей Европы.

Для фанов "Реала" в Киеве и не только - это был триумфальный момент.

Копірайт зображення Reuters Image caption Вот так победу "Реала" приветствовали возле стадиона "Олимпийский" в Киеве, где проходил матч

Копірайт зображення AFP Image caption А так - в Мадриде, возле стадиона "Сантьяго Бернабеу" - домашнего поля "Реала"

Копірайт зображення Reuters Image caption Фанаты "Реала" в Киеве

Копірайт зображення Getty Images Image caption А вот фанатам "Ливерпуля" было не так весело

Копірайт зображення Getty Images Image caption Для некоторых поражение родной команды - это личное

Копірайт зображення Getty Images Image caption В фан-зоне в Киеве "ливерпульцы" также не стыдились эмоций

Копірайт зображення Getty Images Image caption Вот так фанаты "Ливерпуля" наблюдали за игрой возле ливерпульского стадиона "Энфилд"

Копірайт зображення Reuters Image caption Несмотря на напряжение, матч Лиги чемпионов прошел в основном спокойно - сообщили в полиции Киева

Ну и бонус. Вот так во время матча выглядел парк Тараса Шевченко в Киеве:

Копірайт зображення Киев Оперативный/Тетяна Ресницька Image caption Парк Шевченко, откуда фанаты смотрели футбол, накануне превратился в поле пустых бутылок и прочего мусора

Но не волнуйтесь: на утро воскресенья коммунальные службы уже привели парк в порядок.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram