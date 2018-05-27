Смех и слезы: как фанаты реагировали на победу "Реала"
- 27 мая 2018
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Испанский "Реал" в финале Лиги чемпионов в Киеве победил "Ливерпуль" 3: 1, одержав уже 13-й в истории самый престижный клубный трофей Европы.
Для фанов "Реала" в Киеве и не только - это был триумфальный момент.
Ну и бонус. Вот так во время матча выглядел парк Тараса Шевченко в Киеве:
Но не волнуйтесь: на утро воскресенья коммунальные службы уже привели парк в порядок.