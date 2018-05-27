Британию за ночь "подсветили" 15 тысяч молний: фото

Копірайт зображення Reuters Image caption Метеорологи предупредили о вероятности наводнений в результате ливневых дождей. На фото - яркая молния над лондонским Сити

В южной части Британии прошли сильные ливневые дожди с грозами.

В ночь с субботы на воскресенье за четыре часа было зафиксировано 15 тыс. молний, что является рекордом, сообщает BBC Weather.

В аэропорту Станстед ударом молнии повредило систему заправки самолетов, из-за чего многие рейсы были задержаны.

Британская метеорологическая служба объявила желтый уровень опасности. По прогнозам специалистов, в ближайшее время ожидаются сильные дожди, что может привести к наводнениям в Уэльсе и на большей части Англии.

В воскресенье в некоторых районах страны всего за час выпало почти 3 см осадков.

В воскресенье и понедельник, по прогнозам синоптиков, в Уэльсе и Англии вновь ожидаются грозы, что может привести к отключениям электричества и перебоям в работе общественного транспорта.

Многие британцы запечатлели молнии на фото и видео, выложив их в соцсети с подписями вроде "совершенно безумно" и "это похоже на стробоскоп".

Копірайт зображення PA/TowerRNLI Image caption Вспышки молний в субботу расчертили небо над Темзой

Копірайт зображення Ems - Hayling Island/@auntymems Image caption Небо над островом Хейлинг, находящемся неподалеку от Портсмута, окрасилось в ярко-пурпурный цвет

Копірайт зображення Andrew Lanxon Hoyle/@Batteryhq Image caption Вспышки молний над мечетью в Далстоне, на востоке Лондона

Копірайт зображення Jason Arthur Image caption Джейсон Артур наблюдал молнию в графстве Кент

Копірайт зображення Roy McDonald Image caption Молнии окрасили небо в пурпурный цвет в городе Лейтон Баззард

Синоптик Томаш Шафернакер, представляющий прогнозы в эфире Би-би-си, наблюдая за происходящим в Лондоне, назвал аномальную погоду "матерью всех гроз".

"Ух ты! Это абсолютное безумие, - сказал он. - Я никогда не видел бурь с такими частыми молниями. В основном это сполохи и не слишком громкие, но вспышки просто потрясающие".

Копірайт зображення Ben Hensel Image caption Эту завораживающую картину запечатлел Бен Хенсел из графства Хэмпшир

Копірайт зображення Yulia Emelianenko Image caption Юлия Емельяненко поймала электрическую россыпь над лондонскими небоскребами

Копірайт зображення Paul Greenford tyres/@Atko80 Image caption Пол Гринфорд отдыхал с семьей в Хенли-он-Темс, когда началась гроза

Копірайт зображення Harry Neary/@grumpyrocker Image caption Гарри Нири стал свидетелем грозы в графстве Дорсет

Копірайт зображення @samueltwilkinson/PA Image caption Расчертившая все небо молния выглядит огромной по сравнению с лондонским Шардом, высота которого 310 м

Копірайт зображення Paul Greenford tyres/@Atko80 Image caption Пол Гринфорд отдыхал с семьей в Хенли-он-Темс, когда началась гроза

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