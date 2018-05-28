Каковы шансы обменять Вышинского на Сущенко или Сенцова

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Суд над украинским журналистом Романом Сущенко вышел на финишную прямую. 28 мая пройдут судебные прения, Роман произнесет заключительное слово. Украинская сторона надеется, что после приговора журналиста вернут домой.

Ранее в Украине задержали и арестовали руководителя информагентства "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского по обвинению в государственной измене.

Политики и эксперты предполагают, что именно Вышинского могут обменять на Сущенко.

Суд на финишной прямой

Российская сторона заявила, что задержанный в Москве Роман Сущенко - полковник и кадровый сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины.

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По версии ФСБ, он был задержан во время "шпионской акции", когда собирал "сведения о деятельности Вооруженных Сил России". Уголовное дело возбудили по статье "шпионаж".

В понедельник, 28 мая, в процессе состоятся дебаты между сторонами в этом деле. Роман произнесет заключительное слово.

Защитник Сущенко в суде Марк Фейгин в беседе с BBC News Украина прогнозирует, что приговор объявят через несколько недель - в июне.

"Что касается того, что будет дальше, вы знаете, очень сложно прогнозировать. Расчет исключительно на обмен Романа через соответствующие процессуальные решения", - говорит защитник.

По его словам, скорее всего передача Сущенко Украине состоится через помилование, поскольку до этого президент России прибегал именно к такому механизму.

При этом Фейгин признает, что в этой ситуации "все зависит от Москвы", и не исключает, что на этот процесс положительно может повлиять Чемпионат мира по футболу, который стартует в России в июне.

Однако оглашение приговора еще не означает, что российская сторона сразу передаст заключенного Украине.

"Вынесение приговора не дает никакой гарантии того, что будет политическое решение Путина о быстрой передаче политзаключенных Украине. Я хочу напомнить, что уже годы прошли после вынесения псевдоприговоров Олегу Сенцову, Карпюку, Клыху, Выговскому, десяткам украинцев и крымских татар" , - говорит BBC News Украина представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, депутат Ирина Геращенко.

По ее словам, сегодня в тюрьмах России содержится более 60 украинцев.

Обмен на Вышинского?

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Эксперты и политики начали обсуждать вероятность обмена Романа Сущенко на Кирилла Вышинского.

Марк Фейгин считает, что это "практически зеркальные дела", а следовательно - почему бы нет.

Ирина Геращенко, комментируя такую ​​возможность, говорит: "Эксперты у нас многое говорят, Путин пусть скажет что-то по этому поводу".

По ее словам, украинская сторона готова к "широким компромиссам для освобождения заложников".

"Для этого нам нужно услышать позицию российской стороны. Если у РФ есть какие-то идеи относительно того, как она хочет передать нам Сенцова, Кольченко и других заложников, она также должна это озвучить. Мы этого ждем уже четыре года", - объясняет Геращенко.

Она признается, что имела большие надежды после освобождения 73-х заложников в декабре прошлого года. Однако после этого удалось освободить только трех человек.

"Мы ищем различные варианты. Считаем, что до Чемпионата мира по футболу было бы правильно, чтобы президент России помиловал украинцев и отпустил их, чтобы все футбол смотрели дома. Мы благодарим всех международных посредников, которые к этому призывают", - говорит Ирина Геращенко.

В России уже заявили, что дела Сущенко и Вышинского сравнивать нельзя. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Кирилл Вышинский работал в Украине журналистом и именно его журналистская деятельность стала поводом для ареста.

"Что касается господина Сущенко, который въехал на территорию РФ, он не занимался журналистской деятельностью, когда заезжал на территорию РФ", - говорит она.

А президент России возмутился тем, что западных журналистов не интересует судьба Вышинского, который является их коллегой по журналистской деятельности.

В Киеве считают основной проблемой то, что Москве не нужны ее граждане, а потому переговоры об освобождении вести все сложнее.

"К сожалению, есть два разных подхода: мы боремся за своих людей, а Кремлю россияне не нужны. Напротив, Кремль использует в своих гибридных войнах фактор украинских заложников как один из факторов дестабилизации ситуации в Украине. Это чувствительная, ранимая тема для общества, и очень выгодно будоражить здесь общество тем, что украинские власти якобы ничего не делают", - объясняет Ирина Геращенко.

И добавляет, что украинская сторона готова обсуждать все инициативы, но Россия их не озвучивает.

"Роман много рисует"

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Роман Сущенко находится в московском следственном изоляторе "Лефортово". Его жена Анжела рассказывает, что уже не видела мужа три месяца, а всю информацию получает от адвоката.

"Как он чувствует себя сейчас, я знаю только из его писем. Он пишет, что держится, не падает духом, много рисует и читает", - говорит она в беседе с BBC News Украина.

"Мы получили уже около 13 рисунков за все время его пребывания. Рисует различные места, высылает их по почте. На каждом стоит печать "Лефортово".

Женщина говорит, что в своих письмах Роман не жалуется, потому что знает, что семье и так тяжело.

"Он уже три месяца не может нам позвонить. Ранее звонил раз в месяц, а теперь ему обещают разрешить, но он так и не звонит", - говорит Анжела.

Отвечая на вопрос, будет ли семья просить о помиловании, жена Сущенко говорит: "Мы не собираемся обращаться к нему (президенту России - Ред.)".

По ее словам, еще в декабре 2016 года сын Максим записал видеообращение, в котором просил российское руководство освободить отца. "Никакой реакции не было. Поэтому мы поняли, что нет смысла обращаться, это обращение в никуда", - объясняет женщина.

"Чувствительный процесс"

Украинская сторона уверяет, что готова к обменам, но все зависит от России.

По информации нескольких источников, Россия до сих пор не озвучила свои требования относительно освобождения Сущенко, Сенцова или других украинцев, находящихся в тюрьмах.

"Россия хочет как можно больше выторговать для себя в этом процессе. Например, когда шли переговоры о Савченко, они требовали отменить санкции", - говорит источник во власти.

По его словам, это "сложный и чувствительный процесс" и не факт, что после приговора Романа Сущенко сразу передадут Украине.

А вот что касается дела Кирилла Вышинского, то не исключено, что его могут обменять на другого заключенного украинца - Олега Сенцова, отбывающего 20-летний тюремный срок в России.

14 мая он объявил о начале бессрочной голодовки, и состояние его здоровья ухудшается.

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"Учитывая сложную ситуацию с Сенцовым, не исключено, что Вышинского могут обменять на него", - говорит источник.

Ситуация вокруг Олега Сенцова осложняется еще и тем, что к нему не пускают украинских дипломатов. Поэтому информации о заключенном кинорежиссере мало.

"Мы постоянно направляем российской стороне запросы о том, чтобы украинского консула пустили к Сенцову, но они не отвечают", - говорит BBC News Украина представитель МИД Марьяна Беца.

По ее словам, неизвестно, каково его состояние здоровья, самочувствия. В ближайшее время украинца должен посетить адвокат и уже тогда, возможно, дипломаты получат хоть какую-то информацию.

Нормандские переговоры

Важным двигателем в вопросе освобождения заложников всегда были нормандские переговоры. Но встречи лидеров Украины, России, Германии и Франции не было уже полтора года - только общение по телефону.

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Ирина Геращенко говорит, что эти вопросы поднимались во время трехсторонней встречи Петра Порошенко, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона 10 мая в немецком Аахене.

Говорили об этом и во время недавних визитов в Россию лидеры Германии и Франции.

"Мы стараемся использовать все механизмы и все инструменты, чтобы освободить политзаключенных", - уверяет она.

В АП говорят, что готовы провести встречу лидеров нормандского формата, но вопрос - согласится ли на это Россия.

Большие надежды возлагают на встречу министров иностранных дел Украины, России, Германии и Франции, которая может произойти в ближайшее время.

Именно после нее станет ясно, будут ли переговоры на высшем уровне.

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